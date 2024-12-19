Dönüşüme uyum sağlayanlar pazar payını artıracak

Hüseyin VATANSEVER

Buharlı makinenin gelişi­minden bu yana sanayi­de yer bulan basınçlı kap­lar ve kazanlar, günümüzde biyo­kütleden enerji üretimi, çatı üzeri güneş enerji sistemleri, enerji ge­ri kazanım sistemleri, yakıt hüc­releri ve termal enerji depolama sistemleri için hidrojen depolama gibi yenilenebilir enerji uygula­malarında giderek daha geniş kul­lanım alanı buluyor. Söz konusu nedenle bu ürünler sürdürülebi­lirlik hedeflerini desteklemekte ve temiz enerji çözümlerine ge­çişi teşvik etmeye yardımcı olu­yor.

Ayrıca tasarımda yapılan ye­nilikler ile kazan ve basınçlı kap­lar enerji tüketimini azaltmaya ve endüstriyel süreçlerde verim­liliği artırmaya odaklanarak özel­leştirilmiş çözümlere olan talebi geliştiriyor. Akıllı binalar, enerji verimliliği, endüstriyel pompalar­da enerji verimliliğini sağlamak konuları da sektörün gündemin­de gün geçtikçe daha geniş bir yer ediniyor. Uluslararası düzenleme­lere uyum sağlayan yerli üreticiler için sektörde yeşil dönüşüm, diji­talleşme ve artan enerji verimlili­ği gereklilikleri yeni fırsatlar su­nuyor.

Ürünlerin yüksek standartları karşılaması bekleniyor

Gazları veya sıvıları ortam ba­sıncından önemli ölçüde farklı bir basınçta tutmak için özel tasar­lanan basınçlı kaplar ile birlikte kazanlar endüstride geniş kulla­nım alanı buluyor. Yaygın kulla­nım alanları arasında endüstriyel basınçlı hava tankları, sıcak su de­polama tankları ve kimyasal reak­törler yer alıyor.

Kızgın yağ, kızgın su, atık ısı geri kazanım sistemleri ve yakma sistemleri gibi ısı ve ba­sıncın yüksek olduğu durumlarda kullanılan bu ürünlerde üretimde hassas parametreleri dikkate al­mak gerekiyor. Sektördeki firma­lar için üretim süreçlerinde kalite, dayanıklılık ve emniyet öncelik­li konuların başında geliyor. CE, EAC sertifikası, ASME standart­ları ve ulusal kalite belgeleri, fir­maların yurt içi ve yurt dışı pazar­larda rekabetçi olması açısından büyük öneme sahip.

Küresel pazar büyüklüğü 2024’te 55,74 milyar dolar olacak

Küresel kazan ve basınçlı kap pazarının büyüklüğü Fortune Bu­siness Insight adlı kuruluşun ya­yımladığı araştırma sonuçlarına göre 2023 yılında 53,57 milyar do­lar değerine ulaştı. Araştırmada küresel pazarın 2024 yılını 55,74 milyar dolar seviyesinde tamam­layacağı ön görülürken, 2032 yı­lına kadar küresel pazarın toplam büyüklüğünün 81,60 milyar dola­ra yükseleceği tahmini paylaşıldı.

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayici­leri Derneği (KBSD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Hamdi Hoplamaz ise Türkiye’de basınçlı kaplar ve ka­zan üretiminde yaklaşık 230 fir­ma bulunduğunu söyleyerek, yer­li ürünlerin en az yabancı ürünler kadar kaliteli olduğunu vurguladı. Bazı durumlarda daha üstün özel­likleriyle yerli üretimin öne çıktı­ğını vurgulayan Hamdi Hoplamaz, sektörün iklimlendirme sektör ih­racatına yüzde 4 katkı sağladığını kaydetti. Hoplamaz sektörün Av­rupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına yapılan ihracatla bü­yüyebileceğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler küresel pazarı büyütüyor

Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya ülkelerini içine alan Asya Pasifik, hızlı sanayileşme ile kazan ve basınçlı kaplara olan talebin önemli ölçüde arttığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Kimyasallar, petrokimyasallar, petrol ve doğal gaz, enerji üretimi ve imalat dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin bu ürünlere ihtiyaç duyması talep artışını destekliyor. İkinci en büyük pazar payına sahip Kuzey Amerika pazarında talep, petrol ve doğal gaz, kimyasallar, enerji üretimi, havacılık ve ilaç gibi sektörlerde oldukça gelişmiş bir sanayi ile destekleniyor.

Bu endüstriler işleme, depolama ve taşıma amaçları için çok çeşitli kazan ve basınçlı kaplara ihtiyaç duymakta. Diğer tarafta Avrupalı şirketler, kazan ve basınçlı kaplar için malzeme, tasarım ve üretim süreçlerinde kompozit malzemelerin performans ve güvenliği artıracak akıllı teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olduğu yenilikler gerçekleştirmek üzere araştırma ve geliştirmeye yatırımları yapıyor.