Dönüşüme uyum sağlayanlar pazar payını artıracak
Yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme ekseninde yaşanan dönüşüm, kazan ve basınçlı kap sektörünün üretiminden destek alıyor. Sektörde dönüşüm sürecine uyum sağlayabilen firmaların pazar payını artırması bekleniyor.
Hüseyin VATANSEVER
Buharlı makinenin gelişiminden bu yana sanayide yer bulan basınçlı kaplar ve kazanlar, günümüzde biyokütleden enerji üretimi, çatı üzeri güneş enerji sistemleri, enerji geri kazanım sistemleri, yakıt hücreleri ve termal enerji depolama sistemleri için hidrojen depolama gibi yenilenebilir enerji uygulamalarında giderek daha geniş kullanım alanı buluyor. Söz konusu nedenle bu ürünler sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemekte ve temiz enerji çözümlerine geçişi teşvik etmeye yardımcı oluyor.
Ayrıca tasarımda yapılan yenilikler ile kazan ve basınçlı kaplar enerji tüketimini azaltmaya ve endüstriyel süreçlerde verimliliği artırmaya odaklanarak özelleştirilmiş çözümlere olan talebi geliştiriyor. Akıllı binalar, enerji verimliliği, endüstriyel pompalarda enerji verimliliğini sağlamak konuları da sektörün gündeminde gün geçtikçe daha geniş bir yer ediniyor. Uluslararası düzenlemelere uyum sağlayan yerli üreticiler için sektörde yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve artan enerji verimliliği gereklilikleri yeni fırsatlar sunuyor.
Ürünlerin yüksek standartları karşılaması bekleniyor
Gazları veya sıvıları ortam basıncından önemli ölçüde farklı bir basınçta tutmak için özel tasarlanan basınçlı kaplar ile birlikte kazanlar endüstride geniş kullanım alanı buluyor. Yaygın kullanım alanları arasında endüstriyel basınçlı hava tankları, sıcak su depolama tankları ve kimyasal reaktörler yer alıyor.
Kızgın yağ, kızgın su, atık ısı geri kazanım sistemleri ve yakma sistemleri gibi ısı ve basıncın yüksek olduğu durumlarda kullanılan bu ürünlerde üretimde hassas parametreleri dikkate almak gerekiyor. Sektördeki firmalar için üretim süreçlerinde kalite, dayanıklılık ve emniyet öncelikli konuların başında geliyor. CE, EAC sertifikası, ASME standartları ve ulusal kalite belgeleri, firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabetçi olması açısından büyük öneme sahip.
Küresel pazar büyüklüğü 2024’te 55,74 milyar dolar olacak
Küresel kazan ve basınçlı kap pazarının büyüklüğü Fortune Business Insight adlı kuruluşun yayımladığı araştırma sonuçlarına göre 2023 yılında 53,57 milyar dolar değerine ulaştı. Araştırmada küresel pazarın 2024 yılını 55,74 milyar dolar seviyesinde tamamlayacağı ön görülürken, 2032 yılına kadar küresel pazarın toplam büyüklüğünün 81,60 milyar dolara yükseleceği tahmini paylaşıldı.
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Hoplamaz ise Türkiye’de basınçlı kaplar ve kazan üretiminde yaklaşık 230 firma bulunduğunu söyleyerek, yerli ürünlerin en az yabancı ürünler kadar kaliteli olduğunu vurguladı. Bazı durumlarda daha üstün özellikleriyle yerli üretimin öne çıktığını vurgulayan Hamdi Hoplamaz, sektörün iklimlendirme sektör ihracatına yüzde 4 katkı sağladığını kaydetti. Hoplamaz sektörün Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına yapılan ihracatla büyüyebileceğini söyledi.
Gelişmekte olan ülkeler küresel pazarı büyütüyor
Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya ülkelerini içine alan Asya Pasifik, hızlı sanayileşme ile kazan ve basınçlı kaplara olan talebin önemli ölçüde arttığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Kimyasallar, petrokimyasallar, petrol ve doğal gaz, enerji üretimi ve imalat dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin bu ürünlere ihtiyaç duyması talep artışını destekliyor. İkinci en büyük pazar payına sahip Kuzey Amerika pazarında talep, petrol ve doğal gaz, kimyasallar, enerji üretimi, havacılık ve ilaç gibi sektörlerde oldukça gelişmiş bir sanayi ile destekleniyor.
Bu endüstriler işleme, depolama ve taşıma amaçları için çok çeşitli kazan ve basınçlı kaplara ihtiyaç duymakta. Diğer tarafta Avrupalı şirketler, kazan ve basınçlı kaplar için malzeme, tasarım ve üretim süreçlerinde kompozit malzemelerin performans ve güvenliği artıracak akıllı teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olduğu yenilikler gerçekleştirmek üzere araştırma ve geliştirmeye yatırımları yapıyor.