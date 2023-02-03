Dorçe, volumetrik yapılarıyla sürdürülebilir şehirler tasarlıyor

2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda 2019’da İklim Değişikliği Yasası’nda yapılan düzenlemenin ardından inşaat sektörünün de karbondan arınma sürecine girdiğini belirten Kayaalp, Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) tarafından yayınlanan verilere göre, inşaat sektörünün dünyadaki enerji kullanım payının yüzde 36 olduğunu aktardı.

Binalar ve İnşaat için Küresel Durum Raporu’nun ( The Global Status Report for Buildings and Construction), BM Çevre Programı (UNEP) kapsamında The Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) tarafından yayınlanan referans bir belge olduğunu ifade eden Kayayalp, 2021 raporunun (Buildings-GSR), inşaat sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede olduğunu ve sektörün enerji ile alakalı küresel karbon emisyonundaki oranının yüzde 38 (yaklaşık 13.5 milyar giga ton karbondioksit-GtCO2) olduğunu tespit ettiğini anlattı

Dorçe’den enerji verimli üretim

Dorçe’nin volumetrik (hacimsel) modüler çözümlerinin, inşaat sürelerini kalite ve güvenlikten (emniyetten) ödün vermeden kısalttığını anlatan Murat Kayaalp, geleneksel inşaat yöntemlerine kıyasla enerji veriminin daha yüksek olmasının önemli sebeplerinden birinin imalat sürecinin fabrika ortamında kontrol altında tutulması olduğunu ifade etti. Kayaalp, şantiyenin fabrikaya taşınmasıyla sahada ekipman, makine ve iş gücüne duyulan ihtiyacın önemli ölçüde azaldığını da kaydetti.

Daha az atık politikası benimseniyor

Transparency Market Research verilerine göre, küresel inşaat atıklarının 2025 yılına kadar yıllık 2.2 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Kayaalp, Dorçe Prefabrik ve İnşaat tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen volumetrik modüler inşaat projelerinde tasarım ve imalat süreçlerinin kontrollü bir fabrika ortamında yönetilip gerçekleştiği için inşaat atıklarının minimize edilebildiğini anlattı. Kayaalp, “Geri dönüştürülebilir malzeme tercihleriyle de daha az atık politikası benimsenmiş olunuyor. Modern İnşaat Yöntemleri, Dorçe’nin volumetrik (hacimsel) modüler çelik yapılarının üretim süreçlerinde İmalat ve Montaj için Tasarım (Design for Manufacturing & AssemblyDfMA) ve Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling – BIM) gibi modern inşaat yöntemleri kullanılmasıyla malzeme gereksinimi net olarak belirlenirken harcanan zaman ve hata riskini en aza indiriyor” ifadelerini kullandı.

Volumetrik (hacimsel) modüler yapı çözümleriyle, Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik kapsamında BREAM, LEED ve DGNB gibi üst düzey sertifikasyon ve standartların entegrasyonunu çok daha etkili ve verimli gerçekleşebildiğini belirten Murat Kayaalp, Dorçe Prefabrik ve İnşaatın, eksi 50 derecelere varan sert hava koşullarının hüküm sürdüğü Kazakistan’ın maden sahalarında konaklama şehirlerinden, +60 derece hava koşullarına sahip Katar’da yer alan ve 4 bin kişi kapasiteli bölgenin en büyük pandemi kompleksini tamamlamış bir şirket olduğunu dile getirdi. Kayaalp, “İsviçre’deki modüler anaokullarından, Doğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yer alan ve yüz binlerce mültecinin konakladığı entegre mülteci tesislerine kadar konut, hastane, askeri tesisler gibi birçok farklı projeye ve sektöre hizmet ediyoruz” dedi.