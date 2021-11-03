Dört dernekten güç birliği

Türkiye’nin sanayici ve ihracatçı sektörlerinden oluşan dört dernek güç birliğine gitti. Sektörlerinin sorunlarını daha hızlı çözebilmek için bir araya gelen Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), ARMATÜR Derneği, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) ve Mobilya Aksesuar Derneği (MAKSDER), sektörlerinin ihracattaki gerçek potansiyelini rakamlara yansıtmak istiyor. Dört derneğin bugünkü ihracatı yaklaşık 12,4 milyar doları buluyor. İhracatçı birlikleri, odalar gibi çatı STK’larda daha güçlü temsil edilmek isteyen dernekler, böylece sektörlerin katma değerli üretimlerinin artacağını, bunun da yeni yatırımlara yansıyacağını düşünüyor.

“500 milyar dolarlık pastadan yüzde 1,5 pay alıyoruz”

Yüksek katma değerli ihracat için alt sektörlerin olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “TOBB, İSO, İTO ve TİM bünyesindeki ihracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu sektör komiteleri kurmaktan geçiyor.

Sadece hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 50 milyar dolar. Ama biz yüzde 1,5 pay alıyoruz. Pandemi yılını 8,2 milyar dolar ihracatla kapattık. Yılın 9 ayında 8 milyar doları geçtik. 800 bine yakın çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. İhracat birim değerimiz 5 dolar seviyelerinde. Avrupa’da bu rakam 10 dolar. Gidilecek daha çok yolumuz var. Çatı STK’larda daha güçlü temsil edilirsek bu yolu kısa zamanda alabiliriz” dedi.

“Desteklerde öncelik başkanların sektörü oluyor”

Birçok sektörün ihracatının farklı birliklerin çatısı altında yapıldığını kaydeden ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “2020’yi 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü de aynı durumundan mustarip. Tek çatı altında toplanamadığımız için de temsil gücümüz zayıf kalıyor. Bu yılı 1,8 milyar dolar ile kapatmayı planlıyoruz. Bizim de artık dikkate alınmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“STK’larda gençlerin önü açılmalı”

Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını aktaran EVSİD Başkanı Talha Özger, yılın 9 ayında yüzde 43’lük büyüme gösterdiklerini, 2021’i 3,5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. “Made in Türkiye” algısını tüm dünyaya tanıtmak misyonunu taşıdıklarına değinen Özger, şöyle devam etti: “Gittiğimiz her ülkede birer elçi gibi çalışıyoruz. Son 5 yılda Güney Amerika bölgesinde ihracatımız yüzde 79 büyüdü. Temsil edildiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Daha çok gençleşmemiz lazım. Gençlerin önü açılmalı. Ben 33 yaşında dernek başkanlığı yapıyorum. Meslek örgütlerinin ve derneklerin desteklenmesi ve çatı STK’larda güçlü bir şekilde temsil edilmeleri kritik önem arz ediyor.”

MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten ise, ihracatın gerçek kahramanlarının alt sektörler olduğunu ve çatı STK’larda temsiliyet özelinde yeni bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı. İhracatta ciddi adım attıklarını ve yüzde 15’lik artış yakaladıklarını belirten Keten, “İhracatı artırmak için bizim gibi derneklerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Yatırım yapılacak ama eleman yok

Türkiye’nin 2026 yılı ihracat hedefi olan 300 milyar dolara ulaşacak potansiyeli olduğunu ancak bunu yapacak eleman yeterliliği olmadığını belirten dernek başkanları, şunları söylediler: “Y ve Z kuşağı sanayiyi fabrikaları sevmiyor. Şu an işgücü bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle otomasyonu artırmamız lazım. Onun için de para kazanmamız lazım. Meslek liselerinin imajını değiştirmemiz ve buradan kalifiye elemanlar çıkarmamız gerekiyor.”