Döviz dönüşümde yeni sistem zorlayacak

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Karadeniz Fındık ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Baş­kanı Hasan Osman Sabır, döviz dönüşüm desteğinde 1 Ekim’de başlayan yeni uygulamanın fın­dık ihracatçısı açısından önem­li dezavantajlar oluşturacağını savundu. Sabır, eylül ayında 18 bin 929 tona yükselen ihracatın da tek başına toparlanma olarak değerlendirilmemesi gerektiği­ni söyledi.

Döviz desteğinde sistem değişti

Döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem 1 Ekim 2026 itiba­rıyla başladı. Yeni sistemde yüz­de 3’lük destek devam ederken, firmaların destek kapsamında satabileceği ihracat bedeli döviz tutarı oluşturdukları katma de­ğerle ilişkilendirildi.

Katma değer hesabında şir­ketlerin yıllık faaliyet kârı ile iş gücü maliyetinin toplamı dikka­te alınıyor. Bir firmanın bir yılda alabileceği toplam döviz dönü­şüm desteği ise 100 milyon TL ile sınırlandırılıyor.

“Fındık ihracatçısının imkânı daralıyor”

Karadeniz Fındık ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Yöne­tim Kurulu Başkanı Hasan Os­man Sabır, yeni hesaplama biçi­minin fındık sektörü açısından olumsuz sonuçlar doğurabile­ceğini belirtti.

Sabır, fındık sektörünün yük­sek hammadde maliyeti, düşük kâr marjı ve yoğun finansman ihtiyacıyla çalıştığına dikkat çe­kerek, katma değer üzerinden getirilen sınırın ihracatçının destek kapsamında bozdurabi­leceği döviz miktarını ciddi bi­çimde azaltacağını ifade etti.

Özellikle ithal girdisi bulun­mayan ve satışlarının büyük bö­lümünü doğrudan ihracata yön­lendiren fındık firmalarının yeni sistemde dezavantajlı du­ruma düşeceğini savundu.

“100 milyon TL limite ulaşmak fiilen zor”

Sabır’a göre sorun yalnızca ge­tirilen 100 milyon TL’lik yıllık üst limit değil. Asıl sorun, des­teğe konu edilecek döviz mikta­rının faaliyet kârı ve işçilik ma­liyetleri üzerinden hesaplanan katma değerle sınırlandırılma­sı. Sabır, katma değer hesabının bozdurulabilecek döviz mikta­rını belirlemek yerine verilecek prim oranının tespitinde kulla­nılmasının sektör açısından da­ha uygun olacağını dile getirdi.

Eylül'de 18 bin 929 ton fındık ihraç edildi

Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayı olan eylül'de 18 bin 929 ton iç fındık ihraç etti. Geçen yılın aynı dö­neminde ihracat 13 bin 926 ton seviyesindeydi.

Böylece miktar bazında ge­çen yılın aynı ayına göre yakla­şık yüzde 36'lık artış gerçekleş­ti. Ancak Sabır, bu artışın fındı­ğa yönelik dış talepte güçlü bir toparlanma olarak okunmaması gerektiğini belirtti.

“Artış düşük baz etkisinden kaynaklanıyor”

Sabır, 2025 sezonunun don zararı, düşük rekolte, yüksek fi­yatlar ve olağan dışı piyasa ko­şulları nedeniyle zayıf geçtiğini hatırlatarak, 2026 Eylül ayında­ki yıllık artışta düşük baz etki­sinin önemli rol oynadığını ifa­de etti.

2026 Eylül ayındaki 18 bin 929 tonluk ihracat, 2024 Eylül ayında kaydedilen 24 bin 633 tonun yaklaşık yüzde 23 altın­da kaldı.

Sabır'ın paylaştığı uzun dö­nemli hesaplamaya göre son 25 yılın Eylül ayı ortalaması yakla­şık 32 bin 500 ton. Buna göre bu yılki Eylül ihracatı uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 42 altında bulunuyor.

Fındık fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti

Sabır, son dönemde fındık fi­yatlarında görülen aşağı yönlü hareketi de dış talepteki gerile­meyle ilişkilendirdi.

Türk fındığının dünya paza­rındaki liderliğinin korunabil­mesi için üretici, sanayici ve ih­racatçının birlikte değerlen­dirilmesi gerektiğini belirten Sabır, piyasa şartları nedeniyle zor durumda kalan üreticilere doğrudan gelir desteği verilme­sini önerdi.

“Türkiye yeniden piyasayı belirleyen ülke olmalı”

Sabır, Türkiye'nin fındıkta yalnızca ürün stoklayan bir ülke konumunda kalmaması gerektiğini belirterek, ihracatı artıracak ve serbest piyasa fiyatlarının gelişmesini sağlayacak politikaların uygulanmasını istedi.

KFMİB Başkanı, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi dünya fındık piyasasında fiyat ve ticaret dengelerinde güçlü, belirleyici bir aktör haline gelmesi gerektiğini vurguladı.