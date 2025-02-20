Dr. Kayıhan Özdemir Turan: "Kur ve faiz dalgalanmaları bu yıl yatırımları zorluyor"

LojiDer-Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, 2025 yılında lojistik sektöründe lojistik koridorları ile uluslararası karayolu taşımacılığında özellikle sürücü vizeleri ve geçiş ücretleri konularının öne çıktığını belirterek, “Küresel ve bölgesel ticari emtia hareketleri açısından önümüzdeki dönem hem zorlu geçecek hem de değişimlere adapte olunmasını gerektirecek” dedi.

Turan, sektör girdilerine yönelik maliyetler artarken, navlun gelirlerinin aynı oranda yükselmemesinin sektörü zorladığına dikkat çekerek, “Türk lojistik şirketlerinin büyük kısmı dövizle işlem yapıyor. Kur dalgalanmaları ve faiz oranlarının yükselmesi sektörde yatırım yapmayı zorlaştırabilir. Yılın ilk ayının bitiminde ve kısa vadeli beklentilerin olumlu olmaması nedeniyle birçok firmanın öncelikli hedefi 2025 yılını mevcut iş hacmini koruyarak tamamlayıp 2026’da büyümeyi hedeflemek yönünde. 2025’te lojistik sektörü için öncelikli hedef maliyetleri yönetmek, ticaret koridorlarını verimli kullanmak, beklenen gelişmelere hazırlıklı olmak adına dijitalleşmeye yatırım yapmak olacaktır” açıklamasını yaptı.

"Karayolu ağırlıklı yeni koridorlar gelişecek"

Lojistik koridorlar ile ilgili değerlendirme de yapan Turan, şunları söyledi: “Orta Koridor’un ülkemiz üzerinden devam etmesi BTK hattının etkin ve kesintisiz yönetilmesi ile mümkün olacaktır. Her ne kadar bugünün ekonomik şartları yüksek tutarlı yatırımların yapılmasında bir engel teşkil etse de bu hattın ve her iki yönde devamında düzenli tarifeli tren seferlerinin planlanması ve sürdürülebilir şekilde icra edilmesi ana hedef olmalıdır. İkinci Trump dönemi ve ticaret savaşları bulunduğumuz bölgede önümüzdeki dönemde etkili olacaktır. Özellikle Çin-Türkiye bağlantısında karayolunun daha etkili kullanılacağı yeni koridorlar kaçınılmaz olarak sektörümüzü bekliyor. BTK’nın alternatifi olan Zengezur Koridoru, Orta Koridorun gelişmesine ve hızlanmasına yönelik beklentileri artırmış durumda. Bu koridorun tamamlanması ve etkin yönetilmesi, ticaretin olumlu yönde gelişmesine önemli katkı sağlayacak.”

Vize ve geçiş ücretleri

Vize ve geçiş ücretleri konusunda ise Turan, "Avrupa Birliği, sürücü vizelerindeki süreçleri hızlandırmayarak ve kısa süreli vizeler vererek ülkemiz ile AB ülkeleri arasında karayolu ile taşımacılık hizmeti sunan firmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Geçiş ücretleri ise artış trendinde. Karayolu taşımacılığında çevresel düzenlemeler kapsamında geçiş ücretleri artmaya devam ediyor. Özellikle AB’nin Yeşil Mutabakat ve karbon emisyonlarının düşürülmesine yönelik düzenlemeleri, uluslararası karayolu taşımacılığını daha maliyetli hale getirecek” diye konuştu.Turan, LojiDer olarak 2025 yılı hedeflerinin üye tabanını 50 ile yaymak olduğunu sözlerine ekledi.