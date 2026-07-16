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DSO Başkanı Kasapoğlu: Finansmana erişim üretimi etkileyen yapısal bir krizdir

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicinin finansmana erişim sorunlarını aktardı. Yaşanan sıkıntının yalnızca tekstil sektörüne özgü olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, kredi sınırları ile banka masraf ve komisyonlarının üretim üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

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DSO Başkanı Kasapoğlu: Finansmana erişim üretimi etkileyen yapısal bir krizdir

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Ka­sapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sa­hipliğinde gerçekleştirilen Reel Sektör & Finans Sektö­rü Diyalog Güçlendirme Top­lantısı’nda, kamu bankaları­nın genel müdürlerine sana­yicilerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları aktardı. Ka­sapoğlu, tekstil sektörünün bankacılık sistemi nezdinde olumsuz değerlendirilmesine karşı çıkarak, yaşanan sıkın­tının imalat sanayinin tama­mını etkileyen yapısal bir kriz olduğunu dile getirdi.

Tekstil sektörünü yaşanan ekonomik tablodan ayrı değer­lendirmenin doğru olmadığını belirten Kasapoğlu, “Bugün ya­şadığımız sorun yalnızca teks­tilin değil, imalat sanayinin bü­tününü etkileyen bir krizdir. Tekstil sektörünü negatif ay­rıştırmak, yaşadığımız süreci eksik okumaktır” dedi.

Tekstil sektörünün üretim kültürünü, ihracat birikimi­ni ve uluslararası pazarlar­daki rekabet kabiliyetini ko­ruduğunu ifade eden Kasa­poğlu, rekabet koşullarının iyileşmesiyle sektörün yeni­den güçlü bir performans ser­gileyeceğini söyledi.

Finansman mevcut üretimi de olumsuz etkiliyor

Toplantıda finansmana eri­şimde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Kasapoğlu, kre­di büyüme sınırlarının üretici firmaların hareket alanını da­ralttığını belirtti. İşletmelerin artan işletme sermayesi ihti­yacına rağmen krediye erişim­de yaşanan kısıtların yalnızca yeni yatırımları değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilediğini vur­gulayan Kasapoğlu, bankacılık sisteminin kredi politikaların­da üretim yapan işletmelerin daha fazla gözetilmesi gerekti­ğini ifade etti.

Kasapoğlu, finansman mali­yetinin yalnızca faiz oranların­dan ibaret olmadığını belirte­rek banka masraf ve komisyon­larının da sanayici üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söy­ledi. Özellikle ihracatçıların Eximbank kredileri için ta­lep edilen teminat mektupla­rında oluşan yüksek maliyet­lerin üretici açısından önemli bir sorun haline geldiğini kay­deden Kasapoğlu, bu yüklerin azaltılmasının ihracatçıların finansmana erişimini kolay­laştıracağını dile getirdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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