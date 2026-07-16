DSO Başkanı Kasapoğlu: Finansmana erişim üretimi etkileyen yapısal bir krizdir

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Ka­sapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sa­hipliğinde gerçekleştirilen Reel Sektör & Finans Sektö­rü Diyalog Güçlendirme Top­lantısı’nda, kamu bankaları­nın genel müdürlerine sana­yicilerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları aktardı. Ka­sapoğlu, tekstil sektörünün bankacılık sistemi nezdinde olumsuz değerlendirilmesine karşı çıkarak, yaşanan sıkın­tının imalat sanayinin tama­mını etkileyen yapısal bir kriz olduğunu dile getirdi.

Tekstil sektörünü yaşanan ekonomik tablodan ayrı değer­lendirmenin doğru olmadığını belirten Kasapoğlu, “Bugün ya­şadığımız sorun yalnızca teks­tilin değil, imalat sanayinin bü­tününü etkileyen bir krizdir. Tekstil sektörünü negatif ay­rıştırmak, yaşadığımız süreci eksik okumaktır” dedi.

Tekstil sektörünün üretim kültürünü, ihracat birikimi­ni ve uluslararası pazarlar­daki rekabet kabiliyetini ko­ruduğunu ifade eden Kasa­poğlu, rekabet koşullarının iyileşmesiyle sektörün yeni­den güçlü bir performans ser­gileyeceğini söyledi.

Finansman mevcut üretimi de olumsuz etkiliyor

Toplantıda finansmana eri­şimde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Kasapoğlu, kre­di büyüme sınırlarının üretici firmaların hareket alanını da­ralttığını belirtti. İşletmelerin artan işletme sermayesi ihti­yacına rağmen krediye erişim­de yaşanan kısıtların yalnızca yeni yatırımları değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilediğini vur­gulayan Kasapoğlu, bankacılık sisteminin kredi politikaların­da üretim yapan işletmelerin daha fazla gözetilmesi gerekti­ğini ifade etti.

Kasapoğlu, finansman mali­yetinin yalnızca faiz oranların­dan ibaret olmadığını belirte­rek banka masraf ve komisyon­larının da sanayici üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söy­ledi. Özellikle ihracatçıların Eximbank kredileri için ta­lep edilen teminat mektupla­rında oluşan yüksek maliyet­lerin üretici açısından önemli bir sorun haline geldiğini kay­deden Kasapoğlu, bu yüklerin azaltılmasının ihracatçıların finansmana erişimini kolay­laştıracağını dile getirdi.