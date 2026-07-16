DSO Başkanı Kasapoğlu: Finansmana erişim üretimi etkileyen yapısal bir krizdir
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicinin finansmana erişim sorunlarını aktardı. Yaşanan sıkıntının yalnızca tekstil sektörüne özgü olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, kredi sınırları ile banka masraf ve komisyonlarının üretim üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nda, kamu bankalarının genel müdürlerine sanayicilerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları aktardı. Kasapoğlu, tekstil sektörünün bankacılık sistemi nezdinde olumsuz değerlendirilmesine karşı çıkarak, yaşanan sıkıntının imalat sanayinin tamamını etkileyen yapısal bir kriz olduğunu dile getirdi.
Tekstil sektörünü yaşanan ekonomik tablodan ayrı değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Kasapoğlu, “Bugün yaşadığımız sorun yalnızca tekstilin değil, imalat sanayinin bütününü etkileyen bir krizdir. Tekstil sektörünü negatif ayrıştırmak, yaşadığımız süreci eksik okumaktır” dedi.
Tekstil sektörünün üretim kültürünü, ihracat birikimini ve uluslararası pazarlardaki rekabet kabiliyetini koruduğunu ifade eden Kasapoğlu, rekabet koşullarının iyileşmesiyle sektörün yeniden güçlü bir performans sergileyeceğini söyledi.
Finansman mevcut üretimi de olumsuz etkiliyor
Toplantıda finansmana erişimde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Kasapoğlu, kredi büyüme sınırlarının üretici firmaların hareket alanını daralttığını belirtti. İşletmelerin artan işletme sermayesi ihtiyacına rağmen krediye erişimde yaşanan kısıtların yalnızca yeni yatırımları değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Kasapoğlu, bankacılık sisteminin kredi politikalarında üretim yapan işletmelerin daha fazla gözetilmesi gerektiğini ifade etti.
Kasapoğlu, finansman maliyetinin yalnızca faiz oranlarından ibaret olmadığını belirterek banka masraf ve komisyonlarının da sanayici üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söyledi. Özellikle ihracatçıların Eximbank kredileri için talep edilen teminat mektuplarında oluşan yüksek maliyetlerin üretici açısından önemli bir sorun haline geldiğini kaydeden Kasapoğlu, bu yüklerin azaltılmasının ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracağını dile getirdi.