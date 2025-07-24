DSO Başkanı Kasapoğlu: Türk ihracatçısı uluslararası rekabette zor durumda
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının sanayiciye ağır bir yük getirdiğini belirtti. Kasapoğlu, özellikle dövizin baskılanması ve faizlerin yüksek seyretmesinin ihracatı olumsuz etkilediğini ve uluslararası rekabette Türkiye'yi zayıflattığını belirtti.
Özlem SARSIN
Sanayinin mevcut durumunu ve beklentilerini paylaşan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, döviz kuru artış oranlarının enflasyon artış oranının gerisinde kalması nedeni ile maliyetlerin arttığını dile getirdi.
Kasapoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır dövizdeki artış enflasyondaki artışın gerisinde kalıyor. Bu durum sürdükçe sanayici dış pazarlarda ürünlerin fiyatlandırmasında sıkıntı yaşamaya devam edecek. Ya bu maliyetleri geri çekeceğiz ya da döviz kurunun biraz yükselmesine fırsat vereceğiz. Bu dengesizlik hem üretimi hem ihracatı bozmuş durumda” dedi.
İhracatçının pazarlarını kaybetmemek için büyük bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Sanayici pazar kaybetmek istemiyor, ihracata devam etmek istiyor, bugün zararına veya maliyetine ihracat yapan firmalarımız var. Türkiye maalesef çok pahalı bir ülke haline geldi. Uluslararası rekabette zorlanan bir ülke haline geldi” dedi.
“Sanayicinin en büyük sorunu finansman”
Üretim yapanların sıkıntılarını en üst makamlara aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, sanayicinin en önemli sorunlarının finansmana erişimde zorluklar, verimlilik, istihdam kaybı, yüksek enflasyon ve faiz olduğunu dile getirdi. Türk sanayicisinin bugüne kadar pek çok zorlu dönemi atlattığını kaydeden Kasapoğlu, “Finansmana ihtiyaç var. Sanayici sabrediyor, bekliyor, zarar ediyor, oluşan zararı da bir şekilde finanse etmeye çalışıyor. Dolayısı ile yabancı kaynak arayışı da her geçen gün artıyor” diye konuştu.
“Yerel kalkınma teşvikleri yeterli değil”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde, değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Denizli’nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sektörlere yönelik teşvik alanlarının genişletilmesi adına girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Biz bu konuyu kendi aramızda görüştük ve Denizli’ye çok uymadığını ifade ettik. Revizyon taleplerimizi yılın başında yapacağız” dedi.