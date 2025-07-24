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DSO Başkanı Kasapoğlu: Türk ihracatçısı uluslararası rekabette zor durumda

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının sanayiciye ağır bir yük getirdiğini belirtti. Kasapoğlu, özellikle dövizin baskılanması ve faizlerin yüksek seyretmesinin ihracatı olumsuz etkilediğini ve uluslararası rekabette Türkiye'yi zayıflattığını belirtti.

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DSO Başkanı Kasapoğlu: Türk ihracatçısı uluslararası rekabette zor durumda
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Özlem SARSIN

Sanayinin mevcut durumu­nu ve beklentilerini pay­laşan Denizli Sanayi Oda­sı (DSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Selim Kasapoğlu, döviz kuru artış oranlarının enflasyon artış oranının gerisinde kalması ne­deni ile maliyetlerin arttığını di­le getirdi.

Kasapoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır dövizdeki artış enflasyon­daki artışın gerisinde kalıyor. Bu durum sürdükçe sanayici dış pa­zarlarda ürünlerin fiyatlandır­masında sıkıntı yaşamaya devam edecek. Ya bu maliyetleri geri çe­keceğiz ya da döviz kurunun biraz yükselmesine fırsat vereceğiz. Bu dengesizlik hem üretimi hem ih­racatı bozmuş durumda” dedi.

İhracatçının pazarlarını kay­betmemek için büyük bir müca­dele içinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Sanayici pazar kay­betmek istemiyor, ihracata de­vam etmek istiyor, bugün zararı­na veya maliyetine ihracat yapan firmalarımız var. Türkiye maale­sef çok pahalı bir ülke haline gel­di. Uluslararası rekabette zorla­nan bir ülke haline geldi” dedi.

“Sanayicinin en büyük sorunu finansman”

Üretim yapanların sıkıntıları­nı en üst makamlara aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Kasa­poğlu, sanayicinin en önemli so­runlarının finansmana erişim­de zorluklar, verimlilik, istih­dam kaybı, yüksek enflasyon ve faiz olduğunu dile getirdi. Türk sanayicisinin bugüne kadar pek çok zorlu dönemi atlattığını kay­deden Kasapoğlu, “Finansmana ihtiyaç var. Sanayici sabrediyor, bekliyor, zarar ediyor, oluşan za­rarı da bir şekilde finanse etme­ye çalışıyor. Dolayısı ile yabancı kaynak arayışı da her geçen gün artıyor” diye konuştu.

“Yerel kalkınma teşvikleri yeterli değil”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kal­kınma Hamlesi Teşvik Progra­mı çerçevesinde, değerlendir­melerde bulunan Kasapoğlu, De­nizli’nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetki­lileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Önümüzde­ki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sek­törlere yönelik teşvik alanları­nın genişletilmesi adına girişim­lerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Biz bu konuyu kendi aramızda görüştük ve Denizli’ye çok uymadığını ifade ettik. Re­vizyon taleplerimizi yılın başın­da yapacağız” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL