DSO Başkanı Kasapoğlu: Türk ihracatçısı uluslararası rekabette zor durumda

Özlem SARSIN

Sanayinin mevcut durumu­nu ve beklentilerini pay­laşan Denizli Sanayi Oda­sı (DSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Selim Kasapoğlu, döviz kuru artış oranlarının enflasyon artış oranının gerisinde kalması ne­deni ile maliyetlerin arttığını di­le getirdi.

Kasapoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır dövizdeki artış enflasyon­daki artışın gerisinde kalıyor. Bu durum sürdükçe sanayici dış pa­zarlarda ürünlerin fiyatlandır­masında sıkıntı yaşamaya devam edecek. Ya bu maliyetleri geri çe­keceğiz ya da döviz kurunun biraz yükselmesine fırsat vereceğiz. Bu dengesizlik hem üretimi hem ih­racatı bozmuş durumda” dedi.

İhracatçının pazarlarını kay­betmemek için büyük bir müca­dele içinde olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Sanayici pazar kay­betmek istemiyor, ihracata de­vam etmek istiyor, bugün zararı­na veya maliyetine ihracat yapan firmalarımız var. Türkiye maale­sef çok pahalı bir ülke haline gel­di. Uluslararası rekabette zorla­nan bir ülke haline geldi” dedi.

“Sanayicinin en büyük sorunu finansman”

Üretim yapanların sıkıntıları­nı en üst makamlara aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Kasa­poğlu, sanayicinin en önemli so­runlarının finansmana erişim­de zorluklar, verimlilik, istih­dam kaybı, yüksek enflasyon ve faiz olduğunu dile getirdi. Türk sanayicisinin bugüne kadar pek çok zorlu dönemi atlattığını kay­deden Kasapoğlu, “Finansmana ihtiyaç var. Sanayici sabrediyor, bekliyor, zarar ediyor, oluşan za­rarı da bir şekilde finanse etme­ye çalışıyor. Dolayısı ile yabancı kaynak arayışı da her geçen gün artıyor” diye konuştu.

“Yerel kalkınma teşvikleri yeterli değil”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kal­kınma Hamlesi Teşvik Progra­mı çerçevesinde, değerlendir­melerde bulunan Kasapoğlu, De­nizli’nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetki­lileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Önümüzde­ki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sek­törlere yönelik teşvik alanları­nın genişletilmesi adına girişim­lerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Biz bu konuyu kendi aramızda görüştük ve Denizli’ye çok uymadığını ifade ettik. Re­vizyon taleplerimizi yılın başın­da yapacağız” dedi.