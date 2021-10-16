DT ve Virtuozzo, 'DT Cloud' için güçlerini birleştirdi

KOCAELİ/DÜNYA

Türkiye’nin ICT sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon alanındaki tecrübeli kuruluşu DT Bilişim Grubu, bu tür gereksinimleri olan müşterilerine sunduğu bulut tabanlı akıllı servisler platformu “DT Cloud”ı, Virtuozzo altyapısı ile güçlendirdi. Virtuozzo ile yaptığı anlaşma sonucu DT, artık “DT Cloud” ile müşterilerine, ihtiyaçları olan her türlü altyapı ve uygulama hizmetlerine yatırım maliyetlerini üstlenmeden erişme imkanı sunuyor. DT, ayrıca Virtuozzo’nun OpenStack tabanlı hibrit altyapısıyla, 5G’ye hazır açık bulut yapılarını, ilgili servis ve hizmetlerini çok daha esnek ve düşük maliyetlerle destekliyor.

DT olarak, hem telekom altyapı çözümleri hem de kurumsal çözümlerdeki uzmanlığı ile farklı pazar fırsatına sahip olduklarını belirten DT CEO’su Tolga Dinçer, “Biz, hem küçük ve orta boy işletmelerin hem de büyük şirketlerin artık klasik telekom ve sistem bileşenlerinin ötesine geçmiş olan altyapı ve servis gereksinimlerini anlıyoruz. Bu alandaki bilgi ve tecrübemizi, kusursuz, esnek ve en az karmaşıklıkla mevcut altyapıya entegre olabilen (enterprise-carrier grade) ürünler içeren bir alternatif bulut platformu kurma amacı için kullanıyoruz. Bu amacın gerçekleştirilmesinde Virtuozzo, Hibrit Altyapısı ile bize büyük bir güç kattı” dedi.

Virtuozzo CEO’su Alex Fine da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Virtuozzo, DT gibi altyapı ve platform sağlayıcı şirketlerin, kendilerinin ve müşterilerinin iş modellerini sermaye harcamalarından operasyon harcamalarına kaydırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda hiper bütünleşik, bulut odaklı (cloud-driven) dijital dönüşümün avantajlarını sunmalarına destek oluyor. Alternatif bulut hizmetleri sunmakta olan yetkin hizmet sağlayıcılar tarafından teknolojimizin artan oranda benimsendiğini görüyoruz. Bugün bizim hiper ölçeklendirme teknolojimizi kullanan altyapı ve platform sağlayıcılar, çeşitlilik, performans ve yetenekler ile birlikte daha basit, daha esnek ve çok daha etkin maliyet avantajları sayesinde global bulut sağlayıcıları ile rekabet edebiliyor. DT de, bilgi ve tecrübesiyle, Virtuozzo Hibrit Altyapısını DT Cloud platformunda olağanüstü bir şekilde optimize ederek kullanabiliyor.”

5G ile dünya çapına açılacak

DT Cloud, bu iş birliği sonucunda bulut altyapısının kullanılabilirliğini ve erişebilirliğini, yerelleştirdiği uç sunucu (edge computing) lokasyonları ile 5G’nin işletim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde ülke çapına yayıyor. DT, Openstack tabanlı Virtuozzo Hibrit Altyapısı’nı genel ve uç bulut mimarisinde kullanarak, bulut genişlemesini lokal regülasyonlara uyum sağlayacak şekilde müşteri lokasyonlarına (on-premise) taşıyor. DT’nin bu genel ve yerleşik bulut altyapısı, veri bağımsızlığı gereklerini (KVKK) karşılamak için yerel veri merkezlerinden kolayca uçtan uca yönetiliyor. Ayrıca Virtuozzo’nun kullanıldığı hiper bütünleşik altyapı sistemiyle kurulan bulut altyapısının kendine has yetenekleri, grafik işlemcilerle güçlendirilmiş VDI servislerinden, Yapay Zekaya bağlı Big Data analizlerine kadar, çeşitli çözümleri destekliyor. DT, bulut altyapısı üzerinde ayrıca, işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyük veri analizi, yapay zeka kullanımı, IoT servisleri gibi bilişsel platform servislerine (cognitive services) erişim imkanı sunuyor. Her sektörden müşterileri için dijital platform geliştirme imkanlarına ek olarak mikroservisler mimarisinin tasarlanması gibi konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.