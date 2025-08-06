Dubai’de gayrimenkule yoğun ilgi: Fiyatlar yüzde 17 arttı

Gelir ve kira vergisi gibi yüklerin bulunmadığı Dubai, 2024’te yüzde 17’lik fiyat artışıyla yatırımcı ilgisinin odağına yerleşti.

Dubai'de halihazırda satışta olan proje sayısı 4.500’e ulaşırken, fiyatlar 160-200 bin dolardan başlıyor. Bazı ultra lüks konutların değeri ise 100 milyon doları aşıyor. Satışların yüzde 55’i hâlen inşaatı süren projelerden oluşurken, bu da yatırımcıların proje aşamasındaki gayrimenkullere olan yüksek ilgisini ortaya koyuyor.

Türk şirketler Dubai’ye açılıyor

Dubai’de iki proje ofisi açan Parcell Estates’in kurucusu Özden Çimen, şehirdeki yatırım potansiyelini şöyle değerlendirdi:

“2024’te gayrimenkul fiyatları dolar bazında ortalama yüzde 17 arttı. Projeden alan yatırımcılar yüzde 40 peşinatla ödeme yapıp kalanı taksitle tamamlıyor. Kira getirileri oldukça güçlü. Ortalama yatırım geri dönüş süresi ise 8 ila 12 yıl arasında değişiyor. Açıkçası biz bile bu kadar yoğun talep beklemiyorduk.”