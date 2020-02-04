Dubai’ye Türk mobilyası

04 Şubat 2020

Rotasını Birleşik Arap Emirlikleri’ne çeviren marka, şimdi de Dubai’nin en önemli otel projelerinden Jebel Ali için özgün mobilyalar üretti. Proje kapsamında sabit ve hareketli olmak üzere bin 541 parçalık mobilya üretimi yapıldı.

Her proje için butik ve özgün üretim yapabilme kabiliyetine sahip Hotelya, yurt dışındaki başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her türlü hareketli ve sabit mobilya üretimi konusunda sınır tanımayan Hotelya, şimdi de Dubai’de yepyeni bir projeye hayat verdi. Dubai’nin en önemli otellerinden biri olan Jebel Ali Hotel için üretim yapan firma, son dönemin mobilya trendlerini JA Beach Hotel’de sergiledi.

Taşın, ahşabın, metalin ayrı ayrı ve bir arada kullanılmasından oluşan birbirinden özgün ve şık mobilyalarla, 235 farklı oda ve süite sahip olan otelin benzersiz dekorasyonu Hotelya’nın ellerinde hayat buldu. 4 ay gibi kısa bir sürede üretilip teslim edilen bin 541 parça mobilya, sadeliği ve konforu, sunduğu sıcak, rahat ve dinlendirici ortamı ile diğer projelerden farklılaşıyor.