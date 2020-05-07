Düğün salonları açılış için takvim bekliyor

07 Mayıs 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - AVM’ler yeniden açılmaya başlarken, düğün ve etkinlik mekanları da kendilerine bir takvim verilmesini talep etti. Etkinlik ve davet mekanı zinciri olarak İstanbul’da bulunan 8 adet mekanıyla yılda 500 etkinliğe ev sahipliği yapan LifeGroup'un sahibi Erdem İpekçi, düğün salonlarının açılmasına ilişkin de artık bir takvim açıklamasını istedi. 15 Mart’ta itibaren yayınlanan genelge ile kapatılan işletmeler kapsamına girdiklerini aktaran İpekçi, bu nedenle düğün ve davetlerin ertelendiğini kaydetti. İpekçi, “Cumhurbaşkanı’nın bu hafta yaptığı açıklamada düğün salonlarına ilişkin de açıklama bekledik. Ama önemli bir aşama kaydedildi. İkinci aşamada biz geliyoruz diye düşünüyoruz. Benim beklentim haziran ortası gibi düğün davet gibi etkinliklere belli kriterlerle izin verileceğini düşünüyoruz” dedi. Şu anda AVM’lerin açılmaya başladığını sirkülasyonun 10 Mayıs’tan itibaren artmasını beklediklerini aktaran İpekçi, “Turizm tesisleri ona göre açılıyor. Artık düğün ve davetlerin de buna göre yapılması gerekiyor. Burada bir felaket tellallığına gerek yok. Bir ajandayı ekonomik olarak başlatıyorsak düğün ve davetleri de başlatmak gerek” açıklamasını yaptı. Kapalı oldukları 45 günde 150’den fazla davet teklifi aldıklarını ancak insanların gelip görme konusunda isteksiz olduğunu ifade eden İpekçi, “Eğer bir takvim açıklanırsa insanlar gelip salonlarımıza bakacaklar” dedi.

“Kokteyl masa düzeni de tercih ediliyor”

Erdem İpekçi sektörde alınacak önlemlere de değindi. “Nasıl turizm işletmelerinde iki şezlong arasına 1.5 metre, oda kapasiteleri yüzde 60’a indiriliyorsa, misafirlere maske dağıtımı ve ateş ölçümü gibi kriterler getirilecekse salonlara da benzer önlemler getirilebilir” diyen İpekçi, “Açık alanlarda masa düzeninde insanları birer metre mesafe ile oturttuğunuzda eskiden 11-12 kişi oturttuğunuz masaya şimdi ise 5-6 kişi oturacak. Ayrıca herkes kendi sosyal düzenini koruyabilsin diye insanlar kokteyl masa düzenini de tercih edebilir” bilgisini verdi. “Kapalı alanlarda ise kişi sınırlı organizasyonlar yapılacak” diyen İpekçi, organizasyon firması çalışanın COVID gibi sağlık kontrolünü yapması gibi konuların da gündeme geleceğini, bunun da misafiri daha da rahatlatacağını belirtti.

“Açık alanda 250 kişilik düğünlere gidiyoruz”

Yerli konser ve festivallerin ise daha kalabalık kitlelere hitap etmesi nedeniyle ağustos-eylül sonrasına bırakılabileceğini ifade eden Erdem İpekçi, “Artık düğünlerin en fazla 250 kişi yapılması daha doğru olacak. 500 kişilik davetli için anlaşma yapanları ise 250 kişi 250 kişi olmak üzere iki ayrı güne yaymalarını öneriyoruz. Hiçbir fark almadan bu şekilde değişikliği kabul edenler de oldu. Mart, nisan, mayıs ayında yapılan rezervasyonları ise hiçbir fiyat farkı almadan bir sonraki yıla ötelemelerini önerdik. Yüzde 90’ı da bu yıl içinde yapmak üzere tarihini değiştirdi. Ağustos, eylül, ekim aylarına aldılar. Muhtemelen haziran organizasyonları için de bunu diyeceğiz. Ağustos gibi de normalleşme bekliyoruz” açıklamasını yaptı. İpekçi, yeni davet şeklinin ise artık butik ve sade şık şeklinde gelişeceğini aktardı. İpekçi, dünya turneleri kapsamında yapılan konser ve festivallerin ise artık 2021’e kaldığını belirtti.

“Evlilik sektörü 50’den fazla sektöre katkı sağlıyor”

Kendisi de bir endüstri haline gelen evlilik sektörünün artık dev bir endüstriyi beslediğini ifade eden Erdem İpekçi, “Düğün mekanından o mekanda çalışan müzik gurubuna, yeme-içme ve servis hizmetine kadar pek çok alanı harekete geçiriyor. Bunun dışında, mobilya, perde tekstil ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya, züccaciye ve konut gibi 50’den fazla sektöre katkı sağlıyor” dedi.