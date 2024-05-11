Düğün sezonu beyaz eşya sektörüne can suyu oldu

Özellikle düğün sezonundan iki ay önce çeyiz alışverişlerinin hız kazandığını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre yılın ilk 3 ayında 2023’ün aynı dönemine göre iç satışlarda yaklaşık yüzde 28’lik bir artış gözlendiğini vurguladı.

Dinçer, yaptığı açıklamada “Köklü Ar-Ge’miz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştiriyor. Yeni evlenenlere ve evini yenileyenlere sunduğumuz kampanyalar da bu çalışmalarımız arasında” ifadelerini kullandı.

Genç kitlenin tercihi sürdürülebilir ürün

Düzenli olarak tüketici araştırmaları yaptıklarını aktaran Dinçer, 2023 yılı son çeyreğinde Koç Holding Bayi Memnuniyeti Anketi ve FutureBright Group ile yaptırdıkları araştırmalara göre her 4 kişiden 3’ünün sürdürülebilirlik kavramı hakkında bir fikre sahip olduğunu dile getirdi. Dinçer “Genç kitle için sürdürülebilir ürün ve hizmet alma konusundaki eğilim giderek artıyor. Her 5 kişiden 3’ünün sürdürülebilir ürünler için daha çok harcama yapma motivasyonu bulunuyor” dedi.

Yapay zekâ gibi teknolojilere olan eğilimin sektörde artış gösterdiğine dikkat çeken Dinçer, akıllı ev konseptiyle beyaz eşya sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandığını, hedeflerinin bu değişime yön veren oyunculardan biri olmak olduğunu belirtti. Dinçer, ayrıca tasarruflu ürünlerin seçilmesi uzun vadede tüketicilere fayda sağladığını kaydederek “Türkiye’de konutlarda ortalama yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 1.500 kilowatt-saat olarak gerçekleşiyor. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 50’si ise beyaz eşyalardan geliyor” açıklamasını yaptı.