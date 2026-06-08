Düğün sezonu hazır yemek sektörünü hareketlendirdi: Kişi başı maliyet dudak uçuklattı

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte düğün, kına ve piknik organizasyonlarında yaşanan artış, hazır yemek sektöründe de yoğunluk oluşturdu. Sektör temsilcileri, özellikle toplu organizasyonlarda lisanslı firmalardan hizmet alınmasının önemine dikkat çekiyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yaz döneminde yemekli organizasyonlara yönelik talebin yükseldiğini belirtti. Düğünlerin oteller, restoranlar ve düğün salonlarında gerçekleştirildiğini ifade eden Bozdağ, düğün salonlarının dışarıdan temin ettiği yemek hizmetlerinin sektör açısından önemli bir pazar oluşturduğunu söyledi.

Bazı organizasyonlarda yemek hizmetinin lisanssız işletmeler veya çeşitli dernekler aracılığıyla sağlanabildiğini dile getiren Bozdağ, özellikle yaz aylarında düzenlenen kır düğünleri ve piknik organizasyonlarında güvenilir hizmet alınması gerektiğini vurguladı.

Yaz sezonunda vatandaşların ekonomik nedenlerle beyaz et ağırlıklı menülere yöneldiğini belirten Bozdağ, profesyonel olmayan koşullarda hazırlanan yemeklerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini kaydetti. Bozdağ, "Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak yemeklerin, tüm illerimizde bulunan ilçe tarım müdürlüklerimizden lisanslı firmalarından temin edilmesini öneriyoruz." dedi.

Kişi başı maliyet 2 bin liradan başlıyor

Düğün organizasyonlarında sunulan yemeklerin kişi başı maliyetinin menüye göre değiştiğini belirten Bozdağ, "Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500-3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor. Bu durum pikniklerde de geçerli. Ancak mayıs ayı itibarıyla havalar yağışlı olduğu için açık hava düğünleri çok olmadı. Ekonomik gelişmeler nedeniyle insanlar daha çok kına gecesini eğlenceli hale getirip, ertesi gün de bir nikahla ya da aile arasında 50-60 kişilik organizasyonlarla bunu yönetmeye çalışıyor. Bu yıl durum böyle." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sezonun başlamasıyla birlikte hazır yemek sektörüne olan ilginin arttığını belirterek, İstanbul'da faaliyet gösteren yaklaşık bin düğün salonunda aylık ortalama 420 düğün gerçekleştirildiğini ve bu organizasyonlarda yaklaşık 126 bin kişinin ağırlandığını aktardı.

Ekonomiye katkı 1,2 milyar lirayı buluyor

Hazır yemek sektörünün ekonomiye önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Bozdağ, düğün ve piknik organizasyonlarıyla birlikte sektörün yaklaşık 852 milyon liralık ekonomik hacim oluşturduğunu söyledi. Süsleme, fotoğraf çekimi ve benzeri hizmetlerin de eklenmesiyle toplam bütçenin 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Menü seçeneklerinin oldukça geniş olduğunu belirten Bozdağ, "Dolayısıyla farklı menüler, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var. Düğün sezonunun arttığı bu dönemde sektörümüze talepte bir artış söz konusu. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, düğün yemeklerini mutlaka lisanslı şirketlerden alması" dedi.