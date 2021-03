Düğün sezonunun açılmasıyla mobilyaya talep arttı

Hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla mağazalarda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, pazar günleri yasak olan illerde de beklentilerinin yasağın kalkması olduğunu söyledi. Güleç, "Umarım bu salgın bir an önce biter de bizler de en çok iş yaptığımız hafta sonlarının her iki günü de açık kalırız. Bu sayede eski cirolarımızı yakalayabiliriz." dedi.

Aralık-şubat dönemindeki kapanma nedeniyle ötelenen siparişlerin bulunduğunu dile getiren Güleç, "Düğün sezonu açıldı ve bu konudaki talepler başladı. Hem ertelenen siparişler hem düğün sezonunun açılması hem yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliği ve siparişleri artırıyor." diye konuştu. Güleç, mobilyada yılın hemen hemen her günü kampanya olduğunu kaydederek, düğün sezonlarında bu kampanyaların daha belirgin hale gelmeye başladığını bildirdi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 2020'de zamana zaman yasaklar nedeniyle cirolar çok düşse de mobilyacıların yılı mutlu kapattığını söyledi. KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8'e indirilmesi ve konutta düşük faiz kampanyasının satışları pozitif etkilediğini dile getiren Gürcan, "Bu yıl yasaklar nedeniyle özellikle perakende satışlarda ciddi kayıp yaşıyorduk. Yasakların kalkması, düğünlerin yeniden başlaması satışlara canlılık kazandırdı." ifadelerini kullandı.

650 esnaflı çarşıda yüzde 20 indirim kampanyası

Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere tüm ürün gruplarının tüketicilerle buluştuğu, 650 esnafın yer aldığı Eskidji Bazaar Haramidere'de hafta sonu yasaklarının hafifletilmesi ve düğünlere izin verilmesi sonrası yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eskidji Bazaar Haramidere Çarşı İşletme Müdürü Şenol Demir, 100 günlük aranın ardından iki haftadır cumartesi günleri çarşıya müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Şimdiden ciddi bir hareketlilikle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Demir, şu açıklamalarda bulundu: "Geçen yıl salgında evde kalanlar mobilyalarını yenilediği için iç pazar hacmi 50 milyar lirayı aşmıştı. Aynı zamanda beyaz eşya satışları yüzde 16 yükselmiş ve 30 milyon adede yakın beyaz eşya satışı gerçekleşmişti. Bu trendin 2021'de de devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de yasakların hafifletilmesini ve düğün sezonunun başlamasını fırsat bilerek yeni bir kampanya başlattık. Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere halısından perdesine, züccaciyesinden küçük ev aletlerine kadar bir ev için lazım olan tüm ürün gruplarında yüzde 20 indirim kampanyası hayata geçiriyoruz."

"Düğünler 2021'e ertelendi"

Şenol Demir, geçen yıl salgının etkisiyle evlenen çiftlerin sayısının 2019'a göre yüzde 10,1 düştüğünün anımsatarak, "Düğünlerin 2021'e ertelendiğini ve sayının bu yıl hızla artacağını düşünüyoruz. Kampanyamızı hem evlenecekler hem de evini yenileyecekler için hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çarşıdaki tüm mağaza ve esnafın kapalı kaldıkları dönemdeki kayıplarını telafi etmek için bu kampanyaya çok sıcak baktığını dile getiren Demir, bu şekilde evlenecek çiftlere de faydalarının dokunacağını sözlerine ekledi.

Modoko'da mağazalar indirim paketi hazırladı

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'da da hareketlilik ve kampanyalar başladı. Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya satışında hafta sonlarının öneminden bahsederek, "Mobilya alacaklar bazen hafta sonlarının tamamını bu işe ayırıyorlar, mağaza mağaza gezip tek tek bakıyor ve ona göre karar veriyorlar. Bu yüzden yasakların kalkması çok iyi oldu." dedi.

Yasakların hafifletilmesi sonrası yaşanan hareketlilikten bahseden Çalışkan, şu bilgileri verdi: "Cumartesi günleri mağaza ziyaretçilerimizdeki artış cirolara yansıdı. Mağazalar özellikle düğün paketlerini oluşturdu. Bu paketler de 25 bin liradan başlıyor. Bu sene şıklığın ve ergonominin bir arada olduğu modeller ön plana çıkıyor. Çünkü ofislerin evlere taşınması, ihtiyaçları da değiştirdi. Birçok mağaza sahibi de özel indirim paketleri hazırladı."

"Geçen yılın fiyatlarıyla devam ediyoruz"

11 yıldır Eskidji Bazaar’da esnaflık yapan Mesut Mendikli, “Çarşımız 11 yıl önce kuruldu. Piyasanın yeniden canlanması ve yeniden normalleşme şartlarına dönmesiyle birlikte işlerimiz artmaya başladı. Şu an mobilyada rağbet artmış durumda. Geçen yılın fiyatlarıyla devam ediyoruz. AVM olarak 365 gün indirimdeyiz. Vatandaşlar çarşımızda istedikleri her şeyi bulabilirler. Her bütçeye göre eşya var. Düğün sezonunda yüzde 50’lere kadar indirimlerimiz oluyor. Her türlü ev eşyasında fiyatlar çok uygun.” dedi.

"Müşteriye kaliteli ürün satıyoruz"

Esnaf Dilara Gülbekiş ise, “Normalleşmeye geçmekle birlikte çarşımızda hareketlilik başladı. Genellikle düğün paketlerimiz çok fazla soruluyor. Şu anda düğün paketlerimiz de oldukça büyük kampanyalarımız var. Müşteriye kaliteli ürün satıyoruz. Sattığımız her ürünün arkasındayız. İnsanlara istediklerini verebiliyoruz. Çok fazla seçeneğimiz var. Güzel ve kaliteli bir ürün için bizi tercih edebilirler.” diye konuştu.

“Her türlü ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz"

Müşteri olarak çarşıyı ziyaret eden Tarık Özdemir de, “Eskidji Bazaar çeşitlilik açısından bizlere birçok seçenek sunuyor. Bu çarşı fiyat konusunda birçok yerden daha ekonomik. Genel anlamda çarşıda satılan ürünlere kaliteli diyebilirim.” dedi.

Mutfak masası almak için geldiğini söyleyen Necla Hilton ise “Bu çarşıda fiyatlar çok uygun. Başka mağazalarda 3 bin liraya olan bir ürün Eskidji Bazaar’da bin 500 liraya bulabiliyorum. Hem fiyatların uygun olması hem de çeşitlilik için bu çarşıyı tercih ediyorum. Her türlü ihtiyacımızı buradan karşılayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müşteri Mustafa Akgül de “Daha öncede Eskidji Bazaar’dan alışveriş yaptım. Ürünlerden çok memnun kaldığım için buraya geldim. Diğer büyük mağazalar göre yüzde 50 oranında daha ekonomik bir çarşı. Buradan aldığım ürünlerden çok memnun kaldım.” şeklinde konuştu.

Diğer mağazaları gezdikten sonra Eskidji Bazaar’a geldiğini söyleyen Sevim Bozuk ise “Burada fiyatların daha uygun olduğunu gördük. Her türlü ürünü aynı mağazanın içinde bulabilmemiz biz müşteriler açısından çok büyük bir kolaylık. Buradan aldığımız ürünleri senelerdir kullanabiliyoruz. Ürünler çok kaliteli.” açıklamasını yaptı.