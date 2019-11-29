Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

29 Kasım 2019

Ambalaj sektörünün önemli isim ve paydaşları, İstanbul'da düzenlenen "ASD Ambalaj Kongresi 2019"da bir araya geldi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi" teması çerçevesinde 13 ülkeden 45 konuşmacıyla gerçekleştirilen kongreye 1000 kişi katıldı.

"Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel Ekonomi, Karbon Ayak izi, Geri Kazanım Teknolojileri” başlıklı 3 oturumda döngüsel ekonomi odaklı, sürdürülebilir esnek ambalaj, sert plastik ambalaj, metal ambalaj, oluklu mukavva, kağıt/karton ambalaj, cam ambalaj ve mürekkep gibi yardımcı malzemelerin geri dönüşümü için yapılan çalışmalar, 10 farklı sunumda katılımcılarla paylaşıldı.

Kongrede ayrıca Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri, Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme, Ambalajda Kalite ve Yeni Mevzuat, Ambalaj Tasarımı, Aktif ve Akıllı Ambalajlar, Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri, Özel Oturum Dijitalleşen Dünya ve Türkiye Cam Ambalaj Endüstrisi, Ambalaj ve Raf Ömrü, Ambalaj Baskı Teknolojileri, Gıda Ambalajlarında Yeni Çalışmalar başlıklı oturumlar da yer aldı.

"Ambalaj, 'sürdürülebilir toplum'un yapı taşlarından birisidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajın sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle “sürdürülebilir toplum" kavramının yapı taşlarından biri olduğuna işaret etti.

Kurumsal tüm firmaların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, uluslararası kapsamda belirlemesinin önemine dikkati çekerek, gelecekte bu kavramın daha çok öne çıkacağını belirtti.

Sarıbekir, sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın ana konusunun da sürdürülebilir kalkınma hedefleri olacağını vurguladı.

Ambalajsız bir dünyanın düşünülemeyeceğini kaydeden Sarıbekir, "Sektör, sürdürülebilirlik hedefiyle gelişiyor. Yeni neslin, ambalaj sektörü için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gelecekte en fazla önem kazanacak sektörler arasında ambalaj ve lojistik yer alacak." ifadelerini kullandı.

"Çevreci görünmek adına, yanlış mesajlar verilmemeli"

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Başkanı Prof. Pierre Pienaar da firmalara "yanıltıcı çevreci vaatler ve mesajlar" olarak tanımlanan "Greenwashing" tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

Sürdürülebilirliğe vurgulayan iletişim çalışmalarının, şirketlerin itibar yönetimi için olumlu katkılar sunacağını belirten Pienaar, bunun doğru ve sağlam kanıtlarla yapılması gerektiğine dikkati çekti. Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajların samimi ve şeffaf olması gerektiğini kaydeden Pienaar, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA