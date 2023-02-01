Dünya endüstrisi Hannover Messe’de bir araya geliyor

NİLGÜN ÖZDEMİR

Hannover Messe Fuarı, bu yıl 17-21 Nisan 2023 tarihleri arasında global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Hannover Messe Fuarı, bu yıl “Endüstriyel Dönüşüm-Fark Yaratan Teknoloji” teması ile gerçekleşecek.

Fuarda, Otomasyon ve Akışkan Sistemleri, Dijital Ekosistemler, Enerji Çözümleri, Mühendislik Çözümleri, Geleceğin Merkezi, Basınçlı Hava & Vakum ve Global Pazarlar & İş Dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilenecek. Sektördeki başlıca eğilimlerin arasında; Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ve hidrojen & yakıt hücreleri yer alıyor.

Fraunhofer ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) gibi tanınmış araştırma enstitüleri, geleceğe yönelik endüstriyel çözümler tasarlarken çeşitli teknoloji alanlarında 300'den fazla startup, yenilikçi potansiyele sahip inovasyonlarını fuarda sergileyecek. Türkiye’den, alanında öncü sektör temsilcileri de bu önemli organizasyona İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde milli katılım sağlayacak.

Türkiye’den 170’in üzerinde firma katılıyor

Toplantıda konuşan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, Hannover Messe Fuarı’nın her yıl endüstrinin liderlerini, satın alma uzmanlarıyla Almanya'nın Hannover şehrinde bir araya getirdiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan bu fuarın bu yıl 76’ncı kez düzenleneceğini belirtti. Ertaşkın, dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden 4 binden fazla katılımcının yer alacağı Hannover Messe Fuarı’nda bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey organizasyonu ile Türkiye’den 170’in üzerinde firmanın katılım sağlayacağını kaydetti.

Türkiye’nin, Hannover Messe’de iki yılda bir yer alan Basınç lı Hava ve Kompresör alanında en büyük uluslararası katılımcı statüsünde yer aldığını söyleyen Ertaşkın, “Fuarda aralıklı olarak işlenen bu sektörde lider firmalar yüksek katılım gösterirken, son yıllarda yaptığı önemli ataklarla Türkiye öne çıkıyor.

Elektrik enerjisi kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu ortamlarda, üretim ve servis sektörü gibi çeşitli sektörlerde kullanılan ve depolanabilen basınçlı hava enerjisini üreten bu teknolojiler konusunda sürekli olarak yeni teknolojiler üreten Türk firmaları fuarda satın alma profesyonellerinin ilgisini çekiyor” dedi.

Partner ülke Endonezya Hannover

Messe’nin karmaşık üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi başlıklarla öne çıkacağını söyleyen Hannover Messe Global Direktörü Hubertus von Monschaw, katılımcıların günü müz ve yarının endüstrisi için teknolojik çözümler sunmasına ve bu çözümleri ziyaretçilerle paylaşılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Fuarın yoğun konferans programında Endüstriyel Dönüşüm, Endüstri 4.0 ve Teknoloji Transferi Aşaması gibi birçok önemli başlıkların yer alacağını bildiren Monschaw, ayrıca yüksek veri hızıyla kablosuz network iletişimini mümkün kılan ‘Endüstriyel Kablosuz ve 5G Aşaması’ başlığının bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl partner ülkenin son yıllarda yakaladığı başarılı ihracat grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Endonezya olacağını açıklayan Monschaw, “Fuar boyunca katılımcı ve ziyaretçiler, ihracatta yüzde 40’tan fazla artış yakalayarak 230 milyar dolar seviyelerine gelen ve bu başarıyı sürdürmekte kararlı olan Endonezya’yı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan: Türk sanayisi fuarlarla büyüyor

Türkiye sanayisinin giderek büyüdüğünü söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, Hannover Messe’nin büyümede önemli katkılarının olduğunu söyledi. Dış pazarlar ve uluslararası ilişkiler deyince akla ilk önce fuarların geldiğini belirten Atılgan, “Bu bağlamda İTO olarak milli katılım organizasyonlarına da büyük önem atfediyoruz.

Bu sene 76’ncısı düzenlenecek Hannover Messe Fuarı da özellikle dövme ve döküm ürünleri yan sanayi, enerji, lojistik, hidrolik, pnomatik sektörlerinde dünyaca ünlü bir fuar ve biz de 1992 yılından bu yana bu fuara iştirak ediyoruz” dedi.

Fuara daha önce ‘partner ülke’ olarak katılma tecrübesi yaşadıklarını hatırlatan Atılgan, şöyle konuştu: “Geçen sene, Hannover Messe Türkiye milli katılım organizasyonunu dört salonda toplamda bin metrekare alanda 49 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirdik. Ne mutlu ki bu sene çok daha büyük bir talep oldu, fuar idaresinden ekstra yer talep ettik ve bin 800 metrekarelik bir alanda yer alacağız. Güncel katılımcı sayımız ise 82. Bu sene de çok verimli bir organizasyona imza atacağımıza ilişkin güvenim tam” dedi.