“Dünya kutuplaşırken İstanbul merkez olur”

Recep ERÇİN

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) düzenlediği Boğazi­çi Zirvesi’nin bu yıl 16’ncısı ‘Küresel Zorluklar; Yeni Ger­çeklere Uyum’ ana temasıy­la 6-7 Kasım tarihlerinde İs­tanbul’da yapılacak. Zirve ön­cesi bir araya geldiğimiz UİP Kurucusu Cengiz Özgencil ile zirvenin hedeflerini ve Tür­kiye’ye olan katkısını konuş­tuk.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dö­nemi ile dünyada başlayan kı­rılmalara işaret eden Cengiz Özgencil, “Dünyanın kutup­laşmaya gittiği ortamda İs­tanbul’u küresel yönetişimin bir merkezi haline getirebili­riz. Geçen 15 yılda başarılı zir­veler yaptık. Devlet büyükle­rimizin de manevi desteği sa­yesinde Boğaziçi’nin dünyaya yön veren insanların bir araya geldiği bir platform olacağına inanıyorum” dedi.

Bugüne kadar ve bundan sonra kamudan maddi bir beklentileri olmadığını kay­deden Özgencil, “Manevi des­tekleriyle her zaman yanımız­da olmalarını istiyoruz. Bu se­ne yedi ülkeye bizzat gittim. Türkiye’nin şartlarında 15 yıl­dır zor bir işi başardık.

Ama­cım bu zirvenin benim çaba­mın dışında kurumsallaşarak bir düşünce kuruluşu olarak şekillenmesi. Birinci ve ikin­ci derece komşu ülkeler nez­dinde marka olma yolunda önemli adımlar attık. Benim bütün gayem Türkiye’de say­gın bir düşünce kuruluşu or­taya çıkarmak ve İstanbul’u üst düzey iş insanları ile devlet adamlarının senede 2-3 gün buluştuğu bir merkez olarak konumlandırmak” ifadelerini kullandı.

“Dünyada hemen her şehrin simgesi vardır” diyen Özgencil, “İçinden deniz ge­çen İstanbul’un simgesi de bo­ğaz. Bugüne kadar zirvede çok devlet adamı ağırladık. Cum­hurbaşkanları geldi. Cumhur­başkanımız Recep Tayyip Er­doğan da zirvemize katıldı. Bu sene yine Güney Ameri­ka’dan Güney Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Balkanlar’a kadar 60’a yakın ülkeden temsilci­leri bekliyoruz” bilgisini verdi.

Savaş çıkmazsa Trump’ı da davet edecek

Bu yılki zirvenin en önemli oturumlarından birinin “Ba­rış Yolu Projesi”nin tartışıla­cağı kısım olduğunu anlatan Özgencil, “İkinci günün açılış oturumu olacak. Türkiye, Er­menistan ve Azerbaycan’dan bakanları davet ettik, onayla­rını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den bakanlar dü­zeyinde katılım, Körfez ülke­lerinden ticaret odaları baş­kanları düzeyinde katılım ve Suriye ile Suudi Arabis­tan’dan da heyetler bekledik­lerini anlatan Cengiz Özgen­cil, “Çin’den katılımcılar bek­liyoruz. Cumhurbaşkanımızı her yıl olduğu gibi program­larının uygun olması halinde davet ettik” dedi. Özgencil’e Trump’ı davet edip etmedik­lerini sorduğumuzda, “Önü­müzdeki yıllarda dünya sava­şı çıkmazsa davet ederiz” ifa­desini kullandı.

“Samimiyeti gören krallar bile geliyor”

Geçen 15 yıl boyunca Boğaziçi Zirvesi’ni ayakta tutmak için yaptığı çalışmalara dikkat çeken UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, “Pandemi oldu. 2021’de Davos yapılamadı. Chatham House yapılamadı. Biz o yıl kasım ayında zirvemizi yaptık. Bunu yaparken birçok değerli insan ‘Kimse gelmez’ demişti. Bu zirveyi sadece sponsorluklarla yapıyoruz. Bir fon vs. almıyoruz. Gençlerin önümüzdeki yıllarda bu tür bağımsız kuruluşlara ihtiyacı olacak. Teknofest bunun en güzel, en başarılı örneği” yorumu yaptı. “Samimiyet olursa krallar bile geliyor” diyen Özgencil, “Onun sırtından para kazanmadığınızı gören herkes geliyor” ifadelerini kullandı.