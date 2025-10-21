“Dünya kutuplaşırken İstanbul merkez olur”
Boğaziçi Zirvesi, kasım ayında 60'a yakın ülkeden temsilcileri İstanbul’da 16. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Zirvenin düzenleyicisi UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, dünyanın kutuplaşmaya gittiği ortamda İstanbul’un küresel yönetişimin merkezi olabileceğini belirtti.
Recep ERÇİN
Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi’nin bu yıl 16’ncısı ‘Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum’ ana temasıyla 6-7 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Zirve öncesi bir araya geldiğimiz UİP Kurucusu Cengiz Özgencil ile zirvenin hedeflerini ve Türkiye’ye olan katkısını konuştuk.
Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemi ile dünyada başlayan kırılmalara işaret eden Cengiz Özgencil, “Dünyanın kutuplaşmaya gittiği ortamda İstanbul’u küresel yönetişimin bir merkezi haline getirebiliriz. Geçen 15 yılda başarılı zirveler yaptık. Devlet büyüklerimizin de manevi desteği sayesinde Boğaziçi’nin dünyaya yön veren insanların bir araya geldiği bir platform olacağına inanıyorum” dedi.
Bugüne kadar ve bundan sonra kamudan maddi bir beklentileri olmadığını kaydeden Özgencil, “Manevi destekleriyle her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu sene yedi ülkeye bizzat gittim. Türkiye’nin şartlarında 15 yıldır zor bir işi başardık.
Amacım bu zirvenin benim çabamın dışında kurumsallaşarak bir düşünce kuruluşu olarak şekillenmesi. Birinci ve ikinci derece komşu ülkeler nezdinde marka olma yolunda önemli adımlar attık. Benim bütün gayem Türkiye’de saygın bir düşünce kuruluşu ortaya çıkarmak ve İstanbul’u üst düzey iş insanları ile devlet adamlarının senede 2-3 gün buluştuğu bir merkez olarak konumlandırmak” ifadelerini kullandı.
“Dünyada hemen her şehrin simgesi vardır” diyen Özgencil, “İçinden deniz geçen İstanbul’un simgesi de boğaz. Bugüne kadar zirvede çok devlet adamı ağırladık. Cumhurbaşkanları geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da zirvemize katıldı. Bu sene yine Güney Amerika’dan Güney Afrika’ya, Uzak Doğu’dan Balkanlar’a kadar 60’a yakın ülkeden temsilcileri bekliyoruz” bilgisini verdi.
Savaş çıkmazsa Trump’ı da davet edecek
Bu yılki zirvenin en önemli oturumlarından birinin “Barış Yolu Projesi”nin tartışılacağı kısım olduğunu anlatan Özgencil, “İkinci günün açılış oturumu olacak. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’dan bakanları davet ettik, onaylarını bekliyoruz” diye konuştu.
Türkiye’den bakanlar düzeyinde katılım, Körfez ülkelerinden ticaret odaları başkanları düzeyinde katılım ve Suriye ile Suudi Arabistan’dan da heyetler beklediklerini anlatan Cengiz Özgencil, “Çin’den katılımcılar bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızı her yıl olduğu gibi programlarının uygun olması halinde davet ettik” dedi. Özgencil’e Trump’ı davet edip etmediklerini sorduğumuzda, “Önümüzdeki yıllarda dünya savaşı çıkmazsa davet ederiz” ifadesini kullandı.
“Samimiyeti gören krallar bile geliyor”
Geçen 15 yıl boyunca Boğaziçi Zirvesi’ni ayakta tutmak için yaptığı çalışmalara dikkat çeken UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, “Pandemi oldu. 2021’de Davos yapılamadı. Chatham House yapılamadı. Biz o yıl kasım ayında zirvemizi yaptık. Bunu yaparken birçok değerli insan ‘Kimse gelmez’ demişti. Bu zirveyi sadece sponsorluklarla yapıyoruz. Bir fon vs. almıyoruz. Gençlerin önümüzdeki yıllarda bu tür bağımsız kuruluşlara ihtiyacı olacak. Teknofest bunun en güzel, en başarılı örneği” yorumu yaptı. “Samimiyet olursa krallar bile geliyor” diyen Özgencil, “Onun sırtından para kazanmadığınızı gören herkes geliyor” ifadelerini kullandı.