Dünya mühendis arıyor bizde saha çalışanı bile bulunmuyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’de işgücü pi­yasasında dengeler bozulmuş durumda. Şirketler çalışacak eleman bulamazken, işgücüne katı­lım oranı sadece yüzde 54.4! Manpower Group Türkiye Ge­nel Müdürü Feyza Narlı, yap­tıkları araştırmalarda bu so­runun net biçimde öne çık­tığını vurguladı: Türkiye’de yetenek açığı alarm veriyor.

Türkiye’de meslek okulları­nın sayısındaki erozyon para­lelinde üniversitelerden saha tecrübeli eleman çıkmaması­nın etkisi giderek ağırlaşıyor. Manpower’ın son araştırma­sına göre Türkiye’de şirketle­rin yetenek açığı yüzde 76’yı bulmuş durumda. Yani işsiz­liğin önemli sorunlardan biri olduğu ülkemizde 100 işveren­den 76’sı ihtiyacı olan çalışan­ları bulamadığını söylüyor.

Geleceğin yetkinlikleri

Narlı, “Dünya bilgi teknolo­jileri alanında çalışan bulamı­yor, biz ise saha çalışanı bile bulamıyoruz” ifadesini kul­landı. Pek çok sektör açısın­dan önemli bir sorun bu. Çözümü ise yetkinliklerin dönüşümü ile mümkün. Narlı şöyle konuştu:

“Diplomaların raf ömrü artık 2 yıl. Bize geleceğin meslek­lerini soruyorlar oysa geleceğin mes­lekleri daha tanımlanmış de­ğil. Yeni dönemin mesleklerini değil yeni dönemin yetkinlik­lerini konuşmamız gerek. Her meslek grubunun dijital kası­nın güçlü olması gerekiyor ar­tık. Bankacılıkta artık banka­cılık kökenlilerden çok dijital kökenliler tercih ediliyor. Dok­torların bile dijitalleşmesi ge­rekiyor.”

Yetenek haritası çıkaralım

Türkiye’de doğru ve et­kin bir istihdam ve yetkinlik planlaması yapılması ihtiya­cı olduğunu vurgulayan Fey­za Narlı, il il yetenek haritası çıkarılma­sı gerektiğini, her bir il­de­ki ağırlıklı sektörlere göre de bir planlamaya ihtiyaç oldu­ğunu vurguladı.

Zemin kaygan, asgari ücret zorluyor

Narlı asgari ücretin 503 do­lar seviyesinde olduğunu, ça­lışan için düşük kalan bu ücretin özellikle ihra­cat için üretim yapan şirketleri ise zorla­dığını anlattı. Narlı, “İstihdam piyasasın­da zemin çok kaygan. Sa­ha rollerinde bile asgari ücre­tin üzerine çıkılması gereken yerler olduğunu gözlemliyo­ruz. Pandemi döneminde as­gari ücret nedeniyle özel­likle perakende sektöründe önemli ücret ayarlamaları yapılmak durumunda kalın­dı. Bu, sektördeki şirketleri zorladı. Şimdi de asgari ücret­le ihtiyaç duyulan elemanın bulunmasında zorluk yaşanı­yor” açıklamasını yaptı.

Konteynerda üniversiteye hazırlanan gençlerin azmi etkiliyor

Feyza Narlı, Manpower olarak 24 - 25 Mayıs tarihlerinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği’nin Gelecek Daha Net Platformu’nın Adıyaman Projesi kapsamında Adıyaman’da yaşayan üniversite ve lise öğrencisi gençler ile bir araya geldiklerini anlattı.

Etkinlikte lise öğrencilerimizle “İş gücü Trendleri” ve “Geleceğin Meslekleri” atölyeleri gerçekleştirilmiş. Üniversite öğrencileriyle “İş gücü Trendleri” ve “Geleceğin Meslekleri” atölyelerine ek olarak “CV yazma ve mülakat becerileri” eğitimimi düzenlenmiş. Narlı, konteynerlarda üniversiteye hazırlanan gençlerin azminden ne kadar etkilendiğini anlattı.

100 işverenden sadece 17’si eleman almayı düşünüyor

Manpower 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 374 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre Türkiye’de istihdam planlayan işveren oranının ikinci çeyrekte yüzde 14’e kadar düştükten sonra bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 17’ya geldiğini söyleyen Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Bu oranda dünya ortalaması yüzde 22. Türkiye’deki yüzde 14’lük oran çok düşük bir seviye idi. Biz bu oran yüzde 20’lerde olduğunda kötümser bir senaryoyu ortaya koyarız” dedi. Feyza Narlı, rakamları şöyle analiz etti: “Enflasyon ve yüksek iş gücü maliyetleri nedeniyle büyük ekonomilerin ve sektörlerin önümüzdeki çeyrekte de sıkıntı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Daha önce resesyon ve uluslararası çatışmalardan ağır darbe alan bölgelerde bazı toparlanma işaretleri görülse de küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle işverenlerin bekle ve gör modunda olduğu görülüyor. Diğer yandan, Türkiye’deki işverenler de belirsiz bir ekonomik manzarayla karşı karşıya. Sıkı para politikasına rağmen enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak, beklentilere göre enflasyonun yıl sonuna kadar düşmesi bekleniyor ki bu şirketlere biraz umut veriyor. Bu nedenle şirketler işe alım beklentilerini bir miktar da olsa artırıyor.”

Kayıtdışı istihdam göçmenlerin etkisi ile çok yüksek

Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’ya kaçak göçmenlerin özellikle tarım sektöründe çalışıyor olmasını, onlar olmasa üretimde sorun yaşanacağına dair yorumları sorduk. Narlı bu noktada aslında herkesin bildiği ama gözardı edilen sorun olan kayıtdışılık vurgusu yaptı: “Göçmenlerin istihdamında kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durum hem rekabetin adil olmasının önüne geçiyor hem de gerçek istihdam rakamlarına ulaşmamızı engelliyor.”

İşte geleceğin 5 yetkinliği

-Sürekli öğrenip kendine yatırım yapmak

-Yaratıcılık,

-Girişimcilik,

-Dayanıklılık

-Adaptasyon