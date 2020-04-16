Dünya orduları, medikal tedariğini online fuarda yapacak

16 Nisan 2020

Dünyada ilk kez tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran 2020'de internet üzerinden yapılacak.



Virüs savaşlarının dünya gündemine girmesiyle herkes tarafından farkedilmeye başlanan askeri medikal sektörü, koronavirüsün etkileriyle önem kazanıyor. Türkiye'nin Covid-19 süreç yönetiminde doğru odaklanması, yerli-milli medikal ve yan ürünleri geliştirmelerinin artmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın ilk, tek ve en büyük online askeri tıp ürünleri fuarı Military Mediacal Webex'de katılım çok özel 1.000 kişiyle sınırlı olacak.



Military Medical Webex ile, zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri , tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler, çok özel fütürist çözümler, laboratuvar hizmetleriyle pazarlama hizmet sağlayıcısı, distribütör, dağıtıcı, lojistik çözümleri sunan şirketler, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde ediyor.

1000 kişiyle sınırlı katılım



Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme paket seçenekleri sunan Military Medical Webex, fuarın katılımcı sayısını da 1.000 kişi ile sınırlandı. Dünyanın bir çok ordusunun askeri tedarik ofisleri Military Medical Webex’te yeni nesil askeri medikal satınalmalarının ilk kararını bu fuarda verecek.