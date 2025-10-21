Dünya ormancılık sektörü bir araya geldi: Akıllı sensör, LoT ve otonomla ormancılığı zirveye taşıyacağız

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklim değişikliğiyle müca­delede küresel iş birliği­nin güç kazandığı bir dö­nemde İstanbul’da düzenle­nen “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” etkinliğinde üst düzey bürokratlar, akade­misyenler ve özel sektör tem­silcileri bir araya geldi. Dün başlayan ve 25 Ekim tarihine kadar sürecek olan zirveye 70 ülkeden 70 ülke, 30 uluslara­rası kuruluş katıldı.

“Örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldik”

Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı, Türkiye’nin, sürdürülebilir ve teknolo­ji destekli ormancılık uygu­lamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini kay­detti.

Yumaklı, “Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti (loT) ve otonom çö­zümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirve­ye taşımak. İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) ile kapsamında teknoloji odak­lı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyecek ve viz­yonumuzu daha da güçlendi­receğiz. Türkiye, sürdürüle­bilir ve teknoloji destekli or­mancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yük­selmiştir.

Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin inter­neti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak­tır. İstanbul Orman İnovas­yon Haftası’nın, bize bu viz­yonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel iş birliğini sunduğunu vur­gulamak istiyorum. Birleş­miş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avru­pa’da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye’nin yeşil gele­ceğe olan sarsılmaz taahhü­dünün küresel tescilidir” dedi

Yangınla mücadele ve or­mancılık faaliyetlerinde sür­dürülebilirliğin ve geleceğin temelinin inovasyon ve Ar- Ge’den geçtiğini vurgulayan Yumaklı, ‘yeşil vatan’ı koru­mak için teknolojik gelişme­leri yakından takip edip, bu gelişmeleri sektöre hızla ve kararlılıkla entegre etmenin önemli olduğunu kaydetti.

“Orman varlığını en çok artıran 6’ıncı ülkeyiz”

OGM koordinasyonunda gerçekleşen organizasyonun açılış töreninde konuşan Or­man Genel Müdürü Bekir Ka­racabey de İstanbul, tarih bo­yunca kıtaları birleştiren bir şehir olduğunu ve bu kez, or­mancılıkta küresel iş birliği­ni birleştirdiğini söyledi. Or­man yangınlarıyla mücadele­de Türkiye’nin dijitalleşme ve teknoloji odaklı yaklaşımının dünya çapında örnek göste­rildiğini aktaran Karacabey, “Türkiye orman varlığını ar­tıran nadir ülkelerden biri ko­numunda. Türkiye, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6’ıncı sıra­da. 1973’te 20 milyon hektar olan orman alanımızı bugün 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz topraklarının yüzde 30’u artık ormanlarla kaplı” dedi.

“2024’te 13,5 milyon hektar orman yandı”

Son dönemde tropik bölge­ler dahil birçok noktada ciddi orman yangınları yaşandığını vurgulayan UNFF Sekretar­yası Direktörü Juliette Biao ise “Orman yangınlarına mü­dahale ve önleme için en etki­li yöntemler UNFF’nin gün­deminde ve bizim için önemli bir gündem maddesi. Ne yazık ki 2024 yılında dünya gene­linde 13,5 milyon hektar or­man yandı ve bu kabaca Yu­nanistan ile aynı büyüklüğe denk geliyor” diye konuştu.

İstanbul Deklarasyonu yolda

Bu arada, hafta sonunda ha­zırlanacak İstanbul Dekla­rasyonu, Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 21. Otu­rumu’na sunulacak. Bu dek­larasyonun, orman yangınla­rıyla mücadelede küresel iş birliğini güçlendireceği, bilgi paylaşımını artıracağı ve yeni politika önerileri geliştirilme­sine zemin hazırlayacağı ifa­de edildi. Etkinlik kapsamın­da ayrıca katılımcılar, 22 ve 25 Ekim tarihlerinde düzenle­necek saha gezileriyle Türki­ye’nin inovatif ormancılık uy­gulamalarını yerinde incele­me fırsatı bulacak.

“Ekonomik hırslarımız doğaya zarar vermemeli"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi, inovasyon, gelenek ve bilim arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirterek, “İnsanlığın refahı ve ekonomiler için ormanlar olmazsa olmaz alanlar. Orman yangınları ve haşerelerle mücadele, iklim değişikliğinin negatif etkileri gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik hırslarımızı doğayı korumaya zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.