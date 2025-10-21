Dünya ormancılık sektörü bir araya geldi: Akıllı sensör, LoT ve otonomla ormancılığı zirveye taşıyacağız
Türkiye, küresel ormancılık politikalarının şekilleneceği zirveye ev sahipliği yapıyor. “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” temasıyla 70 ülkeden 70 ülke, 30 uluslararası kuruluş katıldığı zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti (LoT) ve otonom çözümleri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin güç kazandığı bir dönemde İstanbul’da düzenlenen “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” etkinliğinde üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Dün başlayan ve 25 Ekim tarihine kadar sürecek olan zirveye 70 ülkeden 70 ülke, 30 uluslararası kuruluş katıldı.
“Örnek gösterilen vizyon ülkesi konumuna yükseldik”
Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini kaydetti.
Yumaklı, “Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti (loT) ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak. İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) ile kapsamında teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyecek ve vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir.
Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır. İstanbul Orman İnovasyon Haftası’nın, bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel iş birliğini sunduğunu vurgulamak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye’nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir” dedi
Yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin ve geleceğin temelinin inovasyon ve Ar- Ge’den geçtiğini vurgulayan Yumaklı, ‘yeşil vatan’ı korumak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri sektöre hızla ve kararlılıkla entegre etmenin önemli olduğunu kaydetti.
“Orman varlığını en çok artıran 6’ıncı ülkeyiz”
OGM koordinasyonunda gerçekleşen organizasyonun açılış töreninde konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de İstanbul, tarih boyunca kıtaları birleştiren bir şehir olduğunu ve bu kez, ormancılıkta küresel iş birliğini birleştirdiğini söyledi. Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dijitalleşme ve teknoloji odaklı yaklaşımının dünya çapında örnek gösterildiğini aktaran Karacabey, “Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri konumunda. Türkiye, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6’ıncı sırada. 1973’te 20 milyon hektar olan orman alanımızı bugün 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz topraklarının yüzde 30’u artık ormanlarla kaplı” dedi.
“2024’te 13,5 milyon hektar orman yandı”
Son dönemde tropik bölgeler dahil birçok noktada ciddi orman yangınları yaşandığını vurgulayan UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao ise “Orman yangınlarına müdahale ve önleme için en etkili yöntemler UNFF’nin gündeminde ve bizim için önemli bir gündem maddesi. Ne yazık ki 2024 yılında dünya genelinde 13,5 milyon hektar orman yandı ve bu kabaca Yunanistan ile aynı büyüklüğe denk geliyor” diye konuştu.
İstanbul Deklarasyonu yolda
Bu arada, hafta sonunda hazırlanacak İstanbul Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 21. Oturumu’na sunulacak. Bu deklarasyonun, orman yangınlarıyla mücadelede küresel iş birliğini güçlendireceği, bilgi paylaşımını artıracağı ve yeni politika önerileri geliştirilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcılar, 22 ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek saha gezileriyle Türkiye’nin inovatif ormancılık uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulacak.
“Ekonomik hırslarımız doğaya zarar vermemeli"
FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi, inovasyon, gelenek ve bilim arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirterek, “İnsanlığın refahı ve ekonomiler için ormanlar olmazsa olmaz alanlar. Orman yangınları ve haşerelerle mücadele, iklim değişikliğinin negatif etkileri gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik hırslarımızı doğayı korumaya zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.