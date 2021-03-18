Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu, 24-25 Mart'ta Ankara’da yapılacak

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi her yıl artmaya devam ediyor. 1,3 milyarlık nüfusa sahip Afrika, Türkiye’de üretilebilen her bir ürün kalemi için, potansiyeli yüksek bir pazar. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin tüm sektörlerde arttırılması için 9 yıldır çalışmalar yürüten Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, dünyanın gelecek yüzyılda kendini kurtarma planına Afrika’yı koyduğuna dikkat çekti.

Afrika ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; Afrika’nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkilisi, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021’de Türkiye’deki üreticilerle bir araya gelecek. Aralarında Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Somali, Angola, Sierra Leone ve Cezayir Büyükelçilerinin de bulunacağı alıcı delegasyonu Türkiye’deki üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapacak.

“Gelecek Afrika'da”

Forumun amacını “Türkiye'de üretilen ürünlerin Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika pazarlarında pazarlanmasını ve satışını kolaylaştırmak; ilgili ülkelerde faaliyette bulunan dış ticaret şirketlerinin, ithalatçıların ve alıcıların firmalarımızla ilişki kurmalarını sağlamak” şeklinde özetleyen Utku Bengisu, Türkiye’nin Afrika’da diğer ülkelere göre çok daha adaletli bir ticaret vadettiğini ve daha avantajlı olduğunu ifade etti.

Foruma; yapı, inşaat , madencilik, elektrik, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, mobilya, dekorasyon, ev tekstili, tekstil, deri ayakkabı, aksesuar, makine ve otomasyon, otomotiv, ağır taşıtlar ve ekipmanlar, sağlık ve medikal, ev gereçleri züccaciye, otel restoran donanımları, hızlı tüketim, elektronik, hizmet sektörü başta olmak üzere 41 ayrı sektörden ithalatçılar katılım sağlayacak.

Bosphorus Expo Kurucusu Bengisu, Türk üreticiler için, “Gelecek Afrika'da” mottosuyla gerçekleştirecekleri forum ile tüm dünyanın ekonomik olarak feraha çıkış bileti, ticari çıkış kapısı, tünelin ucundaki ışık olarak gördüğü Afrika’da oluşan talebin; madencilik, inşaat, tarım ve tekstil gibi sektörlerin etkisinde büyüyen gelişen Afrika'nın, Türkiye’deki kurumsal ve büyük ölçekli şirketlerin radarına girmesini sağlamayı amaçladıkları ifade etti.

“Yeni Afrikalı tüccarlar için KOBİ’lerimiz altın değerinde”

“Dünyanın ekonomik anlamda yeni sessiz gücü olduğuna inandığımız Afrika'nın yeni doğan orta sınıf ekonomi kuşağı nüfusunun, özellikle ülkemizde yerleşik KOBİ’ler için bir çıkış kapısı, yeni bir ihracat partneri olacağına inanıyoruz” diyen Bengisu, şöyle devam etti: “Afrikalı şirketler için de ‘Grow with Turkey / Türkiye ile büyüyün’ mottosu ile iletişim dilimizi oluşturduk. Güçlü, büyük, kurumsal alıcılar için Türkiye, kaliteli ve esnek üretim sistemleri ile büyük ölçekli projelerin, büyük marjlı ihracat çalışmalarının dünyadaki en önemli merkezi ve en doğru partneri. Büyüyen ve gelişen yeni Afrikalı tüccarlar içinse KOBİ’lerimizin varlığı altın değerinde. İster 1 palet, ister 1 çanta, ister 1 konteyner, isterse 1 gemi malı sorunsuz şekilde alabileceği dünyada tek noktanın Türkiye olduğu vurgusu yapıyoruz. 1 palet mal alan Afrikalı yeni tüccar, malını ülkesinde satsın, dönsün 3 palet mal alsın. Bir sonraki turda 1 konteyner mal alsın. Hem kendini büyütsün ve geliştirsin, hem de üreticiyle direkt sağlıklı bir ilişki kursun.”

“Çin’in Afrika’da 10 bin şirketi bulunuyor”

Başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Suudi Arabistan gibi daha pek çok ülkenin Afrika ile ticaretini geliştirmek için önemli yatırımlar yaptığını ve girişimlerde bulunduğunu belirten Bengisu, Çin’in Afrika’da 10 bin şirketi olduğuna dikkat çekti. Sadece bu sayının ‘Afrika neden önemli?’ soruna önemli bir cevap oluşturduğunu belirten Bengisu “Afrika’da 1.3 milyarlık nüfus var ve kıta nüfusunun yüzde 70'i 18-35 yaş arasında. 54 ülkenin kendi aralarında imzaladığı serbest ticaret anlaşması bulunuyor ve kıtada ortak pazar kuralları işliyor. Her yıl 1 trilyon dolarlık ithalat yapılıyor. 2050 yılında nüfusun yüzde 50’sinin 25 yaş altı olması bekleniyor. Bütün bu rakamlar Afrika’nın önemini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.