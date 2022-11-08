Dünya seramik sektörü İstanbul'da buluştu

Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

TG Expo Uluslararası Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, UNICERA Uluslararası Fuarcılık AŞ ortaklığı, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, dünya seramik sektörünü İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilen, 30'u yabancı 300 firmanın yaklaşık 1.200 marka ile katıldığı fuarın, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Rusya, Çin, BAE ve Hong Kong başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden profesyonel ziyaretçileri ağırlaması bekleniyor.

Bu yıl yerli ve yabancı 120 binden fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırmayı hedefleyen fuar, 11 Kasım'da sona erecek.

TSF Başkanı Erdem Çenesiz, bu yıl fuarda 300 firmanın bulunduğunu aktararak, "Geçen sene 120 bin ziyaretçiyle rekor kırılmıştı, bu sene de kıracağız. Kendi ürün portföyümüzü eskiye kıyasla daha iyi hale getirdik. Türk seramiği dünyanın en iyi seramikleri arasında artık" dedi.