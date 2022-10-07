Dünya yatak sektörü İstanbul’da buluştu

Esra Özarfat

İSTANBUL - Türkiye’nin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı ve Avrasya’nın sektördeki en büyük fuarı olan olan IBIA Expo 2022, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanları profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açılan fuarda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, International Sleep Products Association (ISPA) Başkanı Ryan Trainer, IBIA Başkanı Osman Güler ile sektör temsilcileri de hazır bulundu. Fuarın açılışında konuşan Güler, dünya yatak üretiminin alt sektörleriyle birlikte yıllık 40 milyar dolar gibi önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’de bu alanda 3 milyar dolar üretim yapıldığını, ihracatın ise 2 milyar dolara ulaştığını belirten Güler, “25 bin kişilik dev bir istihdama sahibiz. Hedefimiz yeni rekorlara, 35 bin istihdama ve 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak” dedi. Bu yıl Türkiye genelindeki ilk bin ihracatçı arasında IBIA dernek üyelerinden 8 firmanın bulunduğuna işaret eden Osman Güler, “Türkiye’de yatak üreticileri son 10 yılda ciddi bir ivme yakalayarak, yüzde 512 büyüme ile 256 milyon dolar ihracata ulaşmış bulunuyor. Yatak teknolojileri ve komponent üreticilerinin dünyada Çin’den sonra en iyi ikinci ülke pozisyonundayız” diye konuştu. BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural daTürkiye’de sektöründe ilk ve tek fuar olmasına rağmen IBIA EXPO 2022’nin kısa sürede uluslararası bir boyut kazanarak, sektöründe Avrasya’nın en büyük fuarı olduğunu söyledi.

“Yatırımları Türkiye'ye çekmek için gayret gösteriyoruz”

Açılışta söz alan Bakan Varank, son dönemde tüm sektörlerle beraber mobilya sektörü ihracatında da ivme yakalandığını belirterek, ‘‘Sektörün alt başlığı olan yatak üretimi, yan sanayi ve teknolojilerinde dünyada 40 milyar dolarlık bir pazar potansiyeli var. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi ve teknolojilerini domine etmesi içten bile değil. Biliyorsunuz gelecek Ar-Ge ve inovasyonda. Yani biz 40 milyar dolarlık sektörden aslan payını almak istiyorsak Ar-Ge yatırımlarını da arttırmamız gerek. Biz bütün kurum ve kuruluşlarımızla her zaman yanınızdayız. İhracata yönelik çalışmalar yapmak isteyen firmalarımıza bakanlığımızın kapıları ardına kadar açık. Türkiye inşallah üreterek kazanacak. Biz bunun sinyallerini alıyoruz. Biraz önce bir yabancı yatırımcıyla toplantıdan geldik. Dünyanın farklı yerlerinde üretim tesisleri var. ‘Türkiye'yi çok ciddi şekilde düşünüyoruz. Bize nasıl yardımcı olursunuz’ diye bizden akıl almaya gelmişler. Emin olun böyle birebir büyük üreticilerle masaya oturuyoruz, pazarlık ediyoruz. O yatırımları Türkiye'ye çekmek için gayret gösteriyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.

Fuar kapsamında düzenlenecek seminerlerde yatak endüstrisindeki trendler, yatak üretiminde endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik, kalite, etki ve yeni ürün ve yeni pazarlara ulaşım gibi konular masaya yatırılacak. 150’ye yakın firmanın 15 bin metrekarelik alanda stant açtığı fuar 9 Ekim’e kadar açık kalacak fuara 100 ülkeden 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Fuar gelecek yıl da 28 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.