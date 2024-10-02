"Dünyadaki yetenek savaşlarını kazanmak zorundayız"
Sabancı Topluluğu, 100’üncü yılına özel düzenlediği Cumhuriyet Seferberliğinin ardından, topluluk şirketlerinden Enerjisa tarafından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi olmak üzere iki farklı projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler, bu sayede enerji sistemlerinde dijitalleşme, yapay zekâ alanında santral gözlemi, performans analizi ve ileri veri modellemesi yapabilecek.
Hamide HANGÜL
Merkezde, öğrenim gören yaklaşık 2 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere, İzmir ve çevre illerdeki tüm üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler faydalanabilecek. Topluluk, yılsonuna kadar 7 ilde 7 üniversiteyle iş birliği yaparak 8 teknoloji merkezi açacak. Proje kapsamında üç yılın sonunda 2’si yurt dışında, yurt içinde 34 il olmak üzere 30 bin gence ulaşmayı hedefliyor.
Merkezin açılışında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimcilere destek olmak, Türkiye ile dünyayı birleştirmek ve geleceği gençlerle inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. Tüm şirketlerinde kendi bulundukları enstitülerde ilk üçte olmasını istediklerinin altını çizen Alper, “Sadece teknoloji getiren değil, patentleri Türkiye’den olan teknolojileri yurt dışına götürmek istiyoruz” diye konuştu.
“Geçen yıl 329 bin genç beyin göçü verdik”
Günümüzde herkesin enflasyondan bahsettiğini, ancak aslında en önemli sorunun beyin göçü olduğuna dikkati çeken Cenk Alper, TÜİK verilerine göre de 2023'te 15-34 yaş arasındaki 329 binden fazla gencin yurt dışına göç ettiğini söyledi. Alper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda ülke olarak en acil çözüm bulmamız gereken tehdit işte bu.
Biz Sabancı olarak, gençlerin, sadece çantalarını alıp arkalarına bakmadan yurt dışına gitmelerine razı değiliz, olamayız. Dünyada şu anda yetenek savaşları var. İngiltere, dünyanın en iyi 50 üniversitesinden mezun gençlere vatandaşlık veriyor. Hollanda ise yüzlerce mühendisi almaya çalışıyor.
Bizler, o yetenek savaşlarını kazanmak zorundayız. Biz onları ihraç etmek istemiyoruz, biz onların ürettiği ürün ve hizmetleri yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Ceplerinde tek yönlü değil, çift yönlü biletler olsun ki gitsin geri dönsünler ve bu topraklara hizmet etsinler istiyoruz”
‘Gelin bu merkezlere sahip çıkın’ çağrısı
“Siz gelin kendi girişimlerinizin sahibi olun, biz de destek verelim, yeni teknolojileri birlikte geliştirelim diyoruz. Beyin göçünü, beyin gücüne dönüştürelim istiyoruz” çağrısı yapan Alper, “Hemen her şirketimizin Ar-Ge merkezi var, girişim sermayesi fonlarımız var.
Dünyanı en önemli teknoloji alanındaki girişimlere yatırım yapıyoruz. ABD’de bir starup teknolojilerine yatırım yaptık. Biz istiyoruz ki ülkemizden de çok daha fazla start-up çıksın. Biz değirmene su veriyoruz, siz de bu merkezlere sahip çıkın, bu merkezler dünyayla sanayiye açılan kapınız. Bunu değer köprüsüne dönüştürelim” diye konuştu.
Alper, 2024'te 7 ilde, 7 üniversiteyle işbirliği yaparak 8 teknoloji ve etki merkezi açacaklarını belirterek, “Şimdiden 6 in 500 kişiye ulaştık. İYTE ile başlattığımız bu yolculuğu, ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizle Türkiye’ye yayacağız. Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olmayı, projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Rekabetçi liderler yetiştireceğiz
YTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Enstitü olarak en büyük hedefimiz, gençlerimizi geleceğe yön verebilecek kapasiteye sahip ulusal ve küresel liderler olarak yetiştirmektir. Bu hedefimiz doğrultusunda, yapay zekâ ve ileri veri analizleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji sistemlerinde dijitalleşme sağlanacak ve küresel çapta rekabet edebilecek liderler yetiştireceğiz" diye konuştu.