"Dünyadaki yetenek savaşlarını kazanmak zorundayız"

Hamide HANGÜL

Merkezde, öğrenim gören yaklaşık 2 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere, İzmir ve çevre illerde­ki tüm üniversite öğrencile­ri, araştırmacılar, girişimciler faydalanabilecek. Topluluk, yılsonuna kadar 7 ilde 7 üni­versiteyle iş birliği yaparak 8 teknoloji merkezi açacak. Pro­je kapsamında üç yılın sonun­da 2’si yurt dışında, yurt içinde 34 il olmak üzere 30 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Merke­zin açılışında konuşan Saban­cı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimcilere destek ol­mak, Türkiye ile dünyayı bir­leştirmek ve geleceği gençler­le inşa etmek için çalıştıkları­nı söyledi. Tüm şirketlerinde kendi bulundukları enstitü­lerde ilk üçte olmasını istedik­lerinin altını çizen Alper, “Sa­dece teknoloji getiren değil, patentleri Türkiye’den olan teknolojileri yurt dışına götür­mek istiyoruz” diye konuştu.

“Geçen yıl 329 bin genç beyin göçü verdik”

Günümüzde herkesin enf­lasyondan bahsettiğini, ancak aslında en önemli sorunun be­yin göçü olduğuna dikkati çe­ken Cenk Alper, TÜİK verile­rine göre de 2023'te 15-34 yaş arasındaki 329 binden fazla gencin yurt dışına göç ettiğini söyledi. Alper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda ülke olarak en acil çözüm bulmamız gere­ken tehdit işte bu.

Biz Sabancı olarak, gençlerin, sadece çan­talarını alıp arkalarına bakma­dan yurt dışına gitmelerine ra­zı değiliz, olamayız. Dünyada şu anda yetenek savaşları var. İngiltere, dünyanın en iyi 50 üniversitesinden mezun genç­lere vatandaşlık veriyor. Hol­landa ise yüzlerce mühendisi almaya çalışıyor.

Bizler, o yete­nek savaşlarını kazanmak zo­rundayız. Biz onları ihraç et­mek istemiyoruz, biz onların ürettiği ürün ve hizmetleri yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Ceplerinde tek yönlü değil, çift yönlü biletler olsun ki gitsin geri dönsünler ve bu topraklara hizmet etsinler istiyoruz”

‘Gelin bu merkezlere sahip çıkın’ çağrısı

“Siz gelin kendi girişimleri­nizin sahibi olun, biz de destek verelim, yeni teknolojileri bir­likte geliştirelim diyoruz. Be­yin göçünü, beyin gücüne dö­nüştürelim istiyoruz” çağrısı yapan Alper, “Hemen her şir­ketimizin Ar-Ge merkezi var, girişim sermayesi fonlarımız var.

Dünyanı en önemli tek­noloji alanındaki girişimle­re yatırım yapıyoruz. ABD’de bir starup teknolojilerine ya­tırım yaptık. Biz istiyoruz ki ülkemizden de çok daha fazla start-up çıksın. Biz değirmene su veriyoruz, siz de bu merkez­lere sahip çıkın, bu merkezler dünyayla sanayiye açılan ka­pınız. Bunu değer köprüsüne dönüştürelim” diye konuştu.

Alper, 2024'te 7 ilde, 7 üniver­siteyle işbirliği yaparak 8 tek­noloji ve etki merkezi açacak­larını belirterek, “Şimdiden 6 in 500 kişiye ulaştık. İYTE ile başlattığımız bu yolculu­ğu, ülkemizin dört bir yanın­daki üniversitelerimizle Tür­kiye’ye yayacağız. Bu yıl içe­risinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise yurt için­de 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 mer­kezde ve 2 üniversitede olma­yı, projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyo­ruz” açıklamasında bulundu.

Rekabetçi liderler yetiştireceğiz

YTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Enstitü olarak en büyük hedefimiz, gençlerimizi geleceğe yön verebilecek kapasiteye sahip ulusal ve küresel liderler olarak yetiştirmektir. Bu hedefimiz doğrultusunda, yapay zekâ ve ileri veri analizleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji sistemlerinde dijitalleşme sağlanacak ve küresel çapta rekabet edebilecek liderler yetiştireceğiz" diye konuştu.