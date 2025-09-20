Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada savaştan değil barıştan beslenen bir nesil yetişdiğini söyledi. Akyol, “Yıkan, yakan yıpratan değil imar eden bir nesil yetişiyor. Bunların desteklenmesi bunların giderek artması ülkemizin geleceğinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

“Ambargolardan ders alındı”

Çelik Kubbe'nin adım adım inşa edildiğini söyleyen Akyol, "Aselsan, 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ambargolardan ders almış bir milletin iradesiyle kurulmuş bir şirket. O gün aldığımız ders kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir savunma sanayini inşa etmekti.

Bugün 50'nci yılda geldiğimiz noktada Avrupa'nın en büyük hava savunma sistemlerini üretici tesislerin inşaatına başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla dünyanın en modern yaklaşımlarından Çelik Kubbe'yi adım adım inşa ediyoruz. Dünya çapında bir iş geldiğimiz seviye gerçekten gurur duyulacak bir seviye ama yapılacak çok iş olduğunu, daha fazla üretmek için gece gündüz çalıştığımızı ve her geçen yıl bir öncekinden daha fazla sistemi teslim ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Akyol, ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürününün envantere girdiğine değinerek "Bugüne kadar 2 milyondan fazla ürünü Türk ordumuza ve dünyadaki dost ve müttefiklere teslim etmiş bir şirketiz. Bu ürün portföyü ve geniş teknoloji gamıyla daha fazla üretmek, daha yeni yetkinlikler kazanmak bizim yol haritalarımızda olan şeyler" ifadelerini kullandı.

Çip kabiliyeti kuantuma taşındı

Ahmet Akyol, kuantum çiplere de yatırım yaptıklarını aktararak, üniversitelerle ortak laboratuvarları olduğunu söyledi. Kuantum teknolojilerine 7-8 yıldır yatırım yaptıklarını anlatan Akyol, "Kuantuma dayanıklı kripto cihazlarını geliştirdik, sertifiye ettik. Dolayısıyla konvansiyonel kripto sistemlerimiz, ağ güvenliğini sağlayan sistemlerimizi kuantum ataklara da koruyacak kriptolu cihazlarımızı geliştirmeyi başardık. Bir taraftan da kuantum alanında LiDAR, radar, kuantum süper üretkenler, kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda da yürüttüğümüz projeler” şeklinde konuştu.