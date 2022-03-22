Dünyanın en önemli halı fuarını İstanbul'da yapmayı hedefliyor

İmam GÜNEŞ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’ne (İHİB) üye olan ihracatçı firmalar 21 Nisan’da yapılacak seçimli genel kurula odaklandı. Mevcut başkan Uğur Uysal’ın iki dönem başkanlık görevi dolarken, İHİB için tek aday da Uysal’ın ekibinden çıktı. İHİB Başkan Yardımcısı olan Ahmet Hayri Diler başkanlık için adaylığını açıkladı. Diler, sektörün durumunu ve projelerini DÜNYA’ya anlattı.

Düzenledikleri İstanbul Halı Haftası etkinliğinin çok başarılı olduğunu söyleyen Diler, “Hannover’de düzenlenen Domotex Fuarı dünyada tek. Halı haftası Domotex organizatörlerinin de dikkatini çekti. Onlarla görüşme halindeyiz. Hannover’deki fuar 90 bin metrekarelik alanda yapılıyor. Bunun yüzde 30’unu Türk firmaları oluşturuyor. Biz bu fuarı İstanbul’da yapmak istiyoruz. İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği yaparak, İran, Afganistan, Çin ve Hindistan’daki muadilimiz olan derneklerle ile görüşerek İstanbul’da dünyanın en önemli halı fuarını yapma niyetindeyiz. Sektörümüzde dünyanın en iyi ülkelerinin ürünlerini bu fuarda paylaşmalarını istiyoruz. Hiç ihracat yapmayan firmaları getirip ihracatı artıracağız” diyor.

200 bin istihdam hedefi

Son 4 yılda 43 proje ürettiklerini söyleyen Diler, ancak yeni dönemde ağırlıklı olarak ara eleman konusuna odaklanacaklarına dikkat çekiyor. Özellikle el halısında üretimin durma noktasına geldiğini ifade eden Diler, “Dokumacı sayımızda ciddi düşüş yaşadık. Dokumacıların yaş ortalaması 35 yaş üzeri. 1990’larda 200 bin olan dokumacı sayısı bugün 18-20 binlerde. Bu sayıyı tekrar 200 bine çıkarmak istiyoruz. Bunun için pilot bölgeler belirleyip, kamu-özel sektör işbirliği ile dokumacılığı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” diyor.

Daha fazla ihracat, daha fazla istihdam hedefl ediklerini belirten Diler, “Çin pazarı gelişiyor ama henüz yeterince giremedik. En büyük pazarımız ABD. Avrupa ülkeleri de önemli pazarımız. El halısına önem veriyorlar. Latin Amerika ülkelerine fazla gidemedik. Bu pazarları daha fazla geliştirmemiz lazım. B2B’lere ağırlık vereceğiz. İklim krizine hazırlık yapıyoruz. İklim krizi için eğitimler yapacağız. Üniversite hocaları ve uzmanlardan bir ekip kuracağız” şeklinde konuşuyor.

Rakip ülkelerin modelini uygulamaya çalışacak

Halk eğitim merkezleri ve valilikler aracılığıyla bölgesel girişimler yapıldığını ve dokumacılık mesleğinin geliştirilmeye çalışıldığını dile getiren Diler, şöyle devam ediyor: “El halıcılığın kurtulması için pilot bölgeler belirleyip, o bölgelerdeki dokumacılığı canlandırmak istiyoruz. Üretim olmadan ihracat olmaz. Önceliğimiz bu konu. Büyük bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sektörün soranlarını çözeceğiz. Kamu yetkileri, sektör temsilcileri ile bir araya geleceğiz. İran, Hindistan, Çin, Pakistan’da yapıyı inceledik. Kamu ve sektör ortak çatı kuruluş olarak hareket ediyorlar. Bu ülkelerdeki çatı kuruluşlarının yapısını oluşturmalıyız. Sektör temsilcileri ve yerel yönetimlerle hazırladığımız çalışmaları paylaşacağız.

Halının dokuma atlasını oluşturmayı amaçlıyor

Dünyadaki renk tercihleri ve iç mekanların hızlı bir şekilde değiştiğini aktaran Diler, “Her yıl tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Sektörle gençleri buluşturuyoruz. Tasarımın yanı sıra, kendi dokuma atlasımızı oluşturmak istiyoruz. Türkiye’deki ilk dokuma örneklerinin emareleri MÖ 10 bin yıl öncesine Diyarbakır’da görülüyor. İTHİB’in başarılı bir şekilde uyguladığı dokuma atlası projesini biz de uygulamak istiyoruz. Bu ansiklopedik bir çalışma ve birçok alanı tekstil ile kesişiyor. Bu konuda kendileri ile de iş birliği yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

HALI MÜZESİ AÇILMASI İÇİN GİRİŞİMLERİ ARTIRACAK

Türkiye’nin bir halı ülkesi olduğunu ancak henüz bir müzesinin bulunmadığının altını çizen Ahmet Hayri Diler, şunları dile getiriyor: "ABD’deki Metropolitan, İngiltere’deki British ve Fransa’daki Louvre müzelerinin en başköşesinde Türk halıları var. Türk-İslam eserlerinin deposunda 1500 tarihi halı bulunuyor. Ankara’daki vakıfl arın elinde 1000 kadar antika halı var. Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan bu halıların değerlendirip İstanbul’da çok büyük ve modern içinde araştırma merkezi olan bir halı müzesi açmamız gerekiyor. Yetkilerle görüştük. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor."

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