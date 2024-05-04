Dünyanın ilk borsası Aizanoi NFT’lerle hayat bulacak

Günay DEMİRBAĞ

CoinTR, dijital geleceğin merkezi olma hedefiyle faaliyet gösteren bir dijital varlık borsası ve teknoloji şirketi, Türkiye'nin kültür mirasını geleceğe taşımak amacıyla Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı ile işbirliği yapıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kültür mirası fuarı olan Heritage İstanbul'un ana sponsoru olan CoinTR, geçmişin geleceğe aktarılmasını ve dijitalleşmesini sağlayacak bir dizi sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Her yıl düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından kültür mirası profesyonellerini bir araya getirerek kültürel bilinci artırmayı hedefliyor. Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan fuar, 15- 17 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

Heritage İstanbul ve CoinTR’den Aizanoi’ye destek

CoinTR, fuar öncesinde Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımına ve kazı çalışmalarına destek vererek, dünyanın ilk borsasının da yer aldığı bu antik kentin dijitalleşmesine katkıda bulunacak. Aizanoi Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden NFT'ler hazırlanarak, fuar süresince sergilenecek.

Bu NFT'lerden biri, Unesco İyiniyet Elçisi ve ICOMOS Ürdün Başkanı olan Majesteleri Ürdün Prensesi Dana Firas'a hediye edilecek. Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan bir proje kapsamında, sınırlı sayıda NFT, 16 Mayıs'ta açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelir, kazı çalışmalarına katkı sağlamak için kullanılacak. Ayrıca, Heritage İstanbul'un katılımcılarına ve tüm ziyaretçilere de NFT hediye edilecek.

Günümüze ulaşmış en önemli Zeus Tapınaklarından

Anadolu'nun derin tarihine ışık tutan bir antik kent, binlerce yıllık geçmişiyle günümüze ışık saçıyor. Yaklaşık 5 bin yıllık bir mirasa ev sahipliği yapan bu antik kent, toprak ana kültürünü yani Kibele inancını günümüze kadar taşıyor. Eşsiz kalıntılar, geçmişin izlerini günümüze kadar taşıyan, İmparator Hadrianus döneminde tamamlanan Zeus Tapınağı ile özellikle dikkat çekiyor.

Antik kent, adeta zamanın dokusunu koruyarak günümüze kadar gelmiş nadir örneklerden birini sunuyor. İmparator Hadrianus'un döneminde tamamlanan Zeus Tapınağı, Anadolu'da muhafaza edilmiş en önemli ibadet mekânları arasında yer alıyor. Tapınak aynı zamanda, Kibele inancıyla ilişkilendirilen Anadolu'daki ilk yapılar arasında yer almasıyla da büyük bir öneme sahip.

Aizonai, hak ettiği değere kavuşacak

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun: “Aizonai’de 100 yıl önce kazılmaya başlanmış fakat iki yıl kazılıp kırk yıl ara verilmiş, tekrar başlanmış. Fakat hiçbir zaman hak ettiği değer Azionai’ye verilmemiş. Daha önce büyük bütçelerle çalışılmadığı için kentin çok küçük bir bölümü açığa çıkartılabilmiş. 2021 yılında çalışmaya başladık” dedi.

Son üç sezonda çalışan işçi sayısının yaklaşık 100 civarında olması ile çalışmaların hızlandığı ve bölge nin adının duyulmaya başlandığını ifade etti. Dünyanın da ilgisini çeken yerleşimde kazılarda imkânların kısıtlı olması nedeniyle sıkıntılarında var olduğunu belirtti. Ayrıca tiyatro alanı 10.000 kişi kapasiteliyken, stadyum ise 13.500 kişilik bir kapasiteye sahip olacak şekilde tahmin edildiğini ve 2024 sezonunda stadyumun iki yan kanadını da tamamen açık hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Fuarda, antik kent dijital olarak gezilebilecek

Osman Murat Akan : “Heritage İstanbul, İstanbul’da yapılan ama aslında Türkiye’nin sorunu olan kültür mirası alanına hitap eden bir proje. 8.sini düzenlerken ilk kez İstanbul’dan çıkarak tüm Türkiye’nin sorunlarını yerinde paylaşmak ve bölgenin sorunlarını dinlemek üzere yeni bir çalışmaya başladık” dedi. Fuarda, CoinTR standı, dijital teknolojilerin desteklediği ve CoinTR tarafından finanse edilen çekimlerle oluşturulan Aizanoi Antik Kenti gezi ve tanıtım videolarıyla dikkat çekecek.

CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, Heritage İstanbul ile gerçekleştirdikleri çalışma için “Biz İngiltere, Çin, Türkiye ortaklı bir teknoloji grubuyuz. Şu anda öne çıkan kripto para borsamız CoinTR ama blockchain tarafında da güçlü olduğumuz için Türkiye'de çeşitli projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Heritage İstanbul ve Aizonai Antik Kenti, kültür alanında ilk projemiz diyebiliriz. Aslında burada onun başlangıcını birlikte yapıyoruz ve devamı gelecek. Biz de geçmişimizi geleceğe taşımayı çok önemsiyoruz ve bunun için kuvvetli adımlar atmaya çalışıyoruz.

Kütahya il sınırları içerisinde yer alan, kültürel yapısıyla sanat ve tarih çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan bu antik kent bizim için kıymetli. Kazı çalışmalarının da kesintisiz devamı ve çeşitli fonlar sağlayabilmek bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda ilk olarak aralarında Antik Kent'in önemli figürlerinden Zeus Tapınağı'nın, Akroter'in, Borsa'nın da yer aldığı, Antik Kent'ten çıkartılmış ve seçilmiş kıymetli eserleri kapsayan üç tane özel seri ve toplamda 12 tane NFT'yi hazırlatıyoruz” dedi.

Heritage İstanbul'un açılış günü olan 15 Mayıs'ta düzenlenecek olan "Paranın Dijital Yolculuğu" panelinde konuşmacı olarak yer alacak olan Eşelioğlu'nun katılımıyla, dijital para teknolojisinin kültürel mirasa etkisi ve geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Ayrıca fuarda, uzman Mete Ali Başkaya "Blokzincirinin Tarihi Evrimi" konulu bir etkinlik düzenleyecek. Başkaya, blokzincir teknolojisinin tarihçesi ve günümüzdeki önemi hakkında ziyaretçilerle bilgi alışverişinde bulunacak.

CoinTR standı, Aizanoi Antik Kenti'nin dijital tanıtım videolarını fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunarken, bu videolar daha sonra sosyal medya platformlarında Türkiye ve dünya genelindeki kültür mirası meraklılarının izlemesine açılacak. Bu etkinlikler, dijital teknolojilerin kültürel mirasa olan katkısını ve dijital paranın gelecekteki rolünü vurgulayacak.