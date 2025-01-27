Dünyanın 'şifa'sı Türk sağlık girişimlerinden gelecek
Türkiye, sağlık teknolojileri alanında son yıllarda önemli bir sıçrama yapıyor. Geleneksel sağlık hizmetlerine yenilikçi çözümler sunan yerli girişimler, sektörü dönüştürerek daha erişilebilir ve etkin hale getiriyor. Uluslararası arenada ise 3 girişimin 2025'in ilk günlerinde aldığı yatırımın toplam tutarı yarım milyar dolara yaklaşıyor.
Sevilay ÇOBAN
Sağlık harcamalarındaki artış ve sağlık turizminin gelişmesi sağlık teknolojileri alanındaki girişimlerin artmasına etki etti. Bayer’in yayınladığı Türkiye Dijital Sağlık Girişimleri Haritası 2024’e sağlık alanındaki girişimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez tarım alanındaki girişimler de dâhil edildi. Türkiye’deki girişimciler tarafından kurulan 125 startup şirketi haritada yer bulurken, sağlık alanında telesağlık, hastane ve eczane çözümleri, biyoteknoloji, ruh sağlığı, kolay tanı ve erken teşhis, giyilebilir teknoloji ve IoT dâhil olmak üzere 9 farklı kategoride gruplandırılmış 82 girişim yer aldı.
Bu harita, Türkiye'deki sağlık girişimlerinin çeşitliliğini ve büyüklüğünü gösterirken, devlet destekleri, yatırımcıların ilgisi ve üniversite-sanayi işbirlikleri, girişimcilere uygun bir ortam sağlıyor. Türk girişimler, uluslararası arenada da dikkat çekiyor ve küresel pazarlara açılma potansiyeli taşıyor.
Türkiye'deki sağlık girişimleri; dijital sağlık, yapay zekâ, biyoteknoloji, giyilebilir teknolojiler gibi 4 farklı alana odaklanıyor. Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, Türk Telekom Ventures, G4A Turkey, TÜBİTAK, KOSGEB ve Türkiye Sağlık Vakfı gibi kurumlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları da yatırım ekosistemini güçlendirmek amacıyla sağlık girişimcilerine destek sağlıyor.
Sağlık teknolojileri alanında Türk girişimler, yurt dışına açılma hedefleriyle büyüme aşamasında ilerlerken, ABD, İngiltere ve İsveç merkezli 3 sağlık girişiminin 2025 yılının ilk günlerinde aldığı yatırımların tutarı 450 milyon dolara yaklaşıyor. Türkiye’deki sağlık teknoloji girişimlerinin bugüne kadar aldığı yatırımların tutarı 150 milyon dolarda kalırken, yine Türk girişimciler tarafından yurtdışında kurulan sağlık teknoloji girişimlerinin aldığı yatırımın ise 2,3 milyar doları bulduğu ortaya konuyor.
Cera, hastane yatışlarını yüzde 70 azaltacak
İngiltere merkezli evde sağlık hizmeti veren Cera, BDT & MSD Partners ve Schroders Capital tarafından ortaklaşa yönetilen yatırım turundan 150 milyon dolarla çıktı. Cera, 320 milyon dolarlık yatırımın ardından girdiği yeni bir yatırım turunda 14 yatırımcı tarafından destekledi. 2015 yılında kurulan Cera'nın bugüne kadar 407 milyon dolar yatırım aldı. Cera, yeni yatırımı yapay zekâ platformunu genişletmek, hizmet çeşitliliğini artırmak, operasyonel büyümeyi desteklemek için kullanacağını açıkladı. Mahiben Maruthappu ve Marek Sacha tarafından faaliyete geçirilen şirket, hastaların hastaneye yatışları yüzde 70'e kadar azaltmayı ve hastaların düşmelerini yüzde 20 oranında önlemeyi hedefliyor.
Absci'ye 20 $ dolar yatırım
2011 yılında Sean McClain tarafından ABD’de kurulan yapay zekâ odaklı sağlık girişimi Absci, çip üreticisi AMD’den 20 milyon dolar yatırım aldığını duyururken, teknoloji dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. 20 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte toplamda 340 milyon doları tutarına ulaşan Absci, tedavi edici proteinler geliştirmeyi amaçlıyor. AMD’nin yatırımın yanı sıra şirketin araştırma çalışmalarına da destek vereceği belirtiliyor.
Spotify CEO’sunun yeni girişimi değerleniyor
Spotify CEO’su Daniel Ek’in sağlık girişimi Neko Health, aldığı 260 milyon dolarlık yeni yatırımla değerlemesini 1,8 milyar dolara çıkardı. Yatırımı ABD pazarına giriş yapmak için kullanacak girişim, vücut tarama teknolojisiyle kişilerin genel sağlık durumlarını analiz ederek, cilt, kalp, kan dolaşımı ve diğer biyolojik işlevlerini izliyor.
Yaklaşık 10 dakika süren sağlık taramasının ardından toplanan verileri kişinin sağlık risklerini belirlemek için yapay zekâyla analiz eden Neko Health, bu sayede diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların çok erken aşamada teslim edilmesine ve tedavi sürecinin başlamasına olanak tanıyor. Stockholm ve Londra'daki kliniklerinde kuruluşundan bu yana 299 euro ücret talep ettiği sağlık hizmetiyle 10 bin kişinin genel sağlık durumlarını değerlendirmeye alan girişim, bekleme listesinde 100 binden fazla kişinin bulunduğunu açıkladı. İsveç merkezli girişim, anı zamanda satın alımlar yapmayı ve talebe bağlı olarak daha fazla klinik açmayı planlıyor.
Hevi AI’ın hedefi Katar pazarına giriş yapmak
Sağlık hizmetlerini dönüştüren yapay zekâ çözümleriyle erken teşhis ve kronik hastalık takibini kolaylaştıran Türk girişim Hevi AI, TT Ventures PİLOT programından 2020 yılında mezun oldu. Ürünlerini kamu sağlığı alanında erişilebilir hale getirerek Türkiye'de sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlayan girişim, TÜBİTAK BİGG yatırım tabanlı girişimcilik destekleme programlarında da yer aldı. Hevi Al, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan sonra 2025 yılı itibarıyla Katar pazarına giriş yapmayı hedefliyor.
Sesli komutla sağlık takibi
Hastaların kronik hastalıklarını yönetmelerini sağlayan, sesli komut tabanlı, yapay zekâya dayalı dijital sağlık platformu Albert Health, 2018’de kuruldu. Dijital sağlık alanında yapay zekâ tabanlı hastalık yönetimi ve telesağlık hizmeti platformu geliştiren girişim, 2022’de Sabancı Ventures liderliğinde 1 milyon dolar yatırım aldı. Platform, düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydederken, sağlık ölçümleri kayıt altında tutarak sağlık takibini kolaylaştırıyor. Her yaştan insanın kullanabileceği arayüze sahip olan sistemde hastaların tüm sağlık ölçümlerini sesli komut sistemiyle de kaydederek doktoruyla ya da yakınlarıyla paylaşıyor.
Hop Health, partnerlik sistemine odaklanacak
2024 yılında Türkiye’de öne çıkan sağlık yatırımları listesine aldığı 1 milyon dolarlık yatırımla giren Hop Health, dünyanın her yerinden doktorlarla hastaları bir araya getiren çözümüyle kendini sağlık turizminin dijital platformu olarak konumlandırıyor. Kullanıcıların güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmesini amaçlayan yerli girişim, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki ekonomik büyümesine destek olmayı amaçlıyor.
Plastik cerrahi, saç ekimi, diş, kulak burun boğaz, bariatrik cerrahi ve medikal estetik tedavileri sunan girişim, kullanıcılara sağlık hizmetlerine ek olarak yeme-içme, konaklama ve gezi de dâhil olmak üzere çeşitli yan hizmetler sağlıyor. Yeni bir yatırım turunu 5 milyon dolar yatırımla tamamlamayı beklediklerini kaydeden Hop Health’in kurucusu Dr. Eren Ünal, 2024’ün yaklaşık 18 milyon dolar ciro ile kapattıklarını, 2025’te özellikle partnerlik sistemine odaklanacaklarını ve ciroyu 30 milyon doların üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade ediyor.