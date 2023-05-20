“Düşük kur yüzünden pazar kaybetme tehlikemiz var”

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya’da düzenlenen 10. Leather&Fur Fashion Show Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazar temsilcileriyle bir araya getirdi. Deri sektöründeki ihracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği ve her yıl iki kez gerçekleşen Leather&Fur Fashion Show Fuarı, 20'ye yakın ülkeden 1.300'ün üzerinde rekor bir katılımla Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, fuardaki ziyaretçi ağırlığının savaş durumunun devam etmesine rağmen yüzde 70'lik bölümünün ana pazarları olan Rusya'dan ve Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) gelenlerin oluşturduğunu söyledi. 2015 yılından sonraki katılımcı olarak en yüksek dönemi yaşadıklarını dile getiren Gözmen, "Rusya, Ukrayna ana pazarımız. İhracatın yüzde 70'ini oluşturuyor.

Savaş durumu ve sıkıntılı olmasına rağmen 2015'ten sonraki en ciddi ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi. Geçen yıl deri konfeksiyonda ihracatın 236 milyon dolarla yılı tamamladığını kaydeden Gözmen, deri ve deri mamulleri olarak 2022 yılını, 2 milyar doların üzerinde bir rakamla kapattıklarını yineledi.

Bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre deri ve deri mamullerinde yüzde 10 artış olduğunu, deri konfeksiyonda ise yüzde 20'nin üzerinde ihracatın artarak devam ettiğini belirten Gözmen, "Pandemiyle birlikte dibe vurmuş sektörümüz yavaş yavaş canlanıyor diyebiliriz. Geçen yıla oranla yaşanan bu ivmeyi, bir artış olarak değil normale dönüş olarak değerlendiriyoruz.

Çok büyük artışlar, bizim sektörümüzde kullandığımız ham deride olsun, üretimde olsun ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Ham madde fiyatlarında, işçilik maliyetlerinde yaşanan artışlar bir anda yüzde 30, 40, 50 talep patlaması durumunda bizi zor duruma sokacaktır. 10-20 bandı arasında artışı tolere edebiliriz. Talep artışının planlı bir şekilde olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

“En büyük sorun düşük kur”

Gürkan Gözmen, düşük kurun uluslararası piyasada ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatan en büyük etken olduğunu dile getirdi. Gözmen, "Düşük döviz artan maliyetler karşısında tolere edilebilir bir şey değil. Bu durumda karlılığı arttırmak mümkün değil. Diğer yandan da fiyatı arttırarak bizim pazarlara girme şansımız yok.

Eldeki pazarlar da yavaş yavaş kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Kurun artmasıyla maliyetlerimiz düşecek. İşçilik ve enerji maliyetleri yüzde 40'a yakın olarak bizleri direkt etkiliyor. Kur böyle devam ederse deri mamulleri olarak geçen yılın ihracatını yakalamak başarı olur. Ama kur artarsa üstüne çıkarız" dedi.

Tekstilcilerden Küba ve Dominik’e çıkarma

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Küba ve Dominik Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret düzenledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudes’in, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığı ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Küba Dış Ticaret ve Dış Yatırım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile de toplantılar gerçekleştiren İTHİB heyeti, Küba’da yerleşik tekstil işletmelerinde yerinde incelemelerde bulunuldu. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Küba ve Dominik Cumhuriyeti devletlerinde ikili ticari ilişkilerimizin gelişmesi amacıyla birçok görüşme gerçekleştirdik. Çok verimli bir program geçirdik.

Önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri ticaret potansiyeline dönüştürmek için ticaret heyeti ve alım heyeti gibi organizasyonlar da düzenlemeyi planlıyoruz. İhracat potansiyelimizin yüksek olduğu uzak ülkelere odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.