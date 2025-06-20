Düzenli egzersiz yapan her 100 bin kişi ekonomiye yıllık 250 milyon dolar kazandırıyor

Recep ERÇİN

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, fiziksel ak­tivitenin zayıf olması yüzünden artan hastalıklar ve bunun ekono­miye maliyetini çıkarmak üzere Value Gene Consulting ile bir ra­por çalışması yaptıklarını açıkla­dı. Raporun çıktılarına ilişkin dü­zenlenen sohbet toplantısında bil­giler veren Renay Onur, “Fiziksel aktivite ile sağlık harcamaları ara­sında doğrudan bir bağlantı bulu­nuyor. Bu da doğal olarak önemli bir ekonomik etki yaratıyor. Dün­ya Sağlık Örgütü’ne göre, haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz yapan bi­reyler ‘fiziksel olarak aktif’ kabul ediliyor” dedi.

İstanbul yüzde 13,6 İngiltere yüzde 63,4

“Fiziksel Aktivitenin Ekono­mik Etkisi: İstanbul Örneği” araş­tırmasının sonuçlarını aktaran Onur, “16 milyonluk İstanbul’da, nüfusun sadece yüzde 13,6’sı fi­ziksel olarak aktif tanımına giri­yor. Yani yaklaşık 1,6 milyon İs­tanbullu düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Birleşik Krallık’ta bu oran yüzde 63,4, ABD’de ise yüz­de 46,9. Yüzde 13,6 gibi görece dü­şük bir oran bile büyük bir ekono­mik katkı sağlıyor. Araştırmamı­za göre, fiziksel aktiviteye katılan her 100 bin kişi, yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlıyor” bilgilerini paylaştı.

Egzersiz yapan İstanbullular 2,5 milyar dolar fayda sağlıyor

Onur’un aktardığına göre fizik­sel aktivite, ekonomik açıdan üç temel avantaj sağlıyor: “1-Hasta­lık yükünün azalmasıyla doğrudan sağlık harcamaları düşüyor. Ayrı­ca, dolaylı olarak iş gücü verimli­liği kayıpları da önleniyor. 2-Daha aktif bir iş gücü, genel üretkenli­ği artırıyor. Bu da daha az devam­sızlık ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.

3-Fiziksel akti­vite, erken ölümleri azaltarak hem halk sağlığını iyileştiriyor hem de ekonomik faydalar sağlıyor.” Onur, “Bugün fiziksel olarak aktif olan 1,6 milyon İstanbullunun yarattı­ğı ekonomik katkı, 3,5 milyar dolar düzeyinde. Sadece 2022–2023 ara­sında yaşanan 2,1 puanlık fiziksel aktivite artışı bile, 575 milyon do­larlık ekonomik fayda getirdi. Ra­pora göre, toplam kümülatif ekono­mik faydaların yüzde 56’sı hastalık yükündeki azalmadan kaynaklanı­yor” ifadelerini kullandı.

Londra seviyesine gelirsek fayda 16 milyar doları bulur

Fiziksel aktivitenin, özellikle Tip II diyabet, koroner kalp rahat­sızlıkları, depresyon, hipertansi­yon, bazı kanser türleri ve demans üzerinde etkili olduğuna değinen Onur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’nın en genç ülkesi olan Türkiye, buna rağmen Tip II di­yabette birinci sırada.

Bu neden­le fiziksel aktiviteye, özellikle bu hastalıklar açısından, daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Tip II diyabet ve koroner kalp hastalığı­nın önlenmesi, İstanbul’daki sağ­lık harcamalarını doğrudan azaltı­yor. Raporumuza göre, şehrin aktif nüfusunun sağlık harcamalarında yarattığı toplam tasarruf yaklaşık 650 milyon dolardır. Sonuç olarak fiziksel aktivite; üretkenliği artı­rıyor, sağlık harcamalarını azal­tıyor, erken ölümleri düşürüyor.

Hastalık yükünün azalmasıyla 1,9 milyar dolar. İşyeri devamsızlık­larının azalması ve üretkenliğin artmasıyla 1,3 milyar dolar. Erken ölümlerin azalmasıyla 190 milyon dolar olmak üzere toplamda, 2023 yılı itibarıyla İstanbul’da fiziksel aktivitenin ekonomik etkisi yakla­şık 3,5 milyar dolar olarak hesap­landı. Eğer bugün aktif olan yüzde 13,6’lık nüfus oranı, Londra (yüz­de 64) seviyesine çıkarılabilirse, elde edilecek ekonomik fayda 16 milyar doları bulabilir.”