Düzenli egzersiz yapan her 100 bin kişi ekonomiye yıllık 250 milyon dolar kazandırıyor
Türkiye’nin spor kültürü zayıf. Bu verilere de yansıyor. Özellikle kentlerde yaşayan nüfusta zayıf fiziksel aktivite nedeniyle birden çok hastalığın ortaya çıkma oranı artıyor.
Recep ERÇİN
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, fiziksel aktivitenin zayıf olması yüzünden artan hastalıklar ve bunun ekonomiye maliyetini çıkarmak üzere Value Gene Consulting ile bir rapor çalışması yaptıklarını açıkladı. Raporun çıktılarına ilişkin düzenlenen sohbet toplantısında bilgiler veren Renay Onur, “Fiziksel aktivite ile sağlık harcamaları arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Bu da doğal olarak önemli bir ekonomik etki yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, haftada en az 150 dakika orta şiddette ya da 75 dakika yoğun egzersiz yapan bireyler ‘fiziksel olarak aktif’ kabul ediliyor” dedi.
İstanbul yüzde 13,6 İngiltere yüzde 63,4
“Fiziksel Aktivitenin Ekonomik Etkisi: İstanbul Örneği” araştırmasının sonuçlarını aktaran Onur, “16 milyonluk İstanbul’da, nüfusun sadece yüzde 13,6’sı fiziksel olarak aktif tanımına giriyor. Yani yaklaşık 1,6 milyon İstanbullu düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Birleşik Krallık’ta bu oran yüzde 63,4, ABD’de ise yüzde 46,9. Yüzde 13,6 gibi görece düşük bir oran bile büyük bir ekonomik katkı sağlıyor. Araştırmamıza göre, fiziksel aktiviteye katılan her 100 bin kişi, yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlıyor” bilgilerini paylaştı.
Egzersiz yapan İstanbullular 2,5 milyar dolar fayda sağlıyor
Onur’un aktardığına göre fiziksel aktivite, ekonomik açıdan üç temel avantaj sağlıyor: “1-Hastalık yükünün azalmasıyla doğrudan sağlık harcamaları düşüyor. Ayrıca, dolaylı olarak iş gücü verimliliği kayıpları da önleniyor. 2-Daha aktif bir iş gücü, genel üretkenliği artırıyor. Bu da daha az devamsızlık ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.
3-Fiziksel aktivite, erken ölümleri azaltarak hem halk sağlığını iyileştiriyor hem de ekonomik faydalar sağlıyor.” Onur, “Bugün fiziksel olarak aktif olan 1,6 milyon İstanbullunun yarattığı ekonomik katkı, 3,5 milyar dolar düzeyinde. Sadece 2022–2023 arasında yaşanan 2,1 puanlık fiziksel aktivite artışı bile, 575 milyon dolarlık ekonomik fayda getirdi. Rapora göre, toplam kümülatif ekonomik faydaların yüzde 56’sı hastalık yükündeki azalmadan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
Londra seviyesine gelirsek fayda 16 milyar doları bulur
Fiziksel aktivitenin, özellikle Tip II diyabet, koroner kalp rahatsızlıkları, depresyon, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve demans üzerinde etkili olduğuna değinen Onur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’nın en genç ülkesi olan Türkiye, buna rağmen Tip II diyabette birinci sırada.
Bu nedenle fiziksel aktiviteye, özellikle bu hastalıklar açısından, daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Tip II diyabet ve koroner kalp hastalığının önlenmesi, İstanbul’daki sağlık harcamalarını doğrudan azaltıyor. Raporumuza göre, şehrin aktif nüfusunun sağlık harcamalarında yarattığı toplam tasarruf yaklaşık 650 milyon dolardır. Sonuç olarak fiziksel aktivite; üretkenliği artırıyor, sağlık harcamalarını azaltıyor, erken ölümleri düşürüyor.
Hastalık yükünün azalmasıyla 1,9 milyar dolar. İşyeri devamsızlıklarının azalması ve üretkenliğin artmasıyla 1,3 milyar dolar. Erken ölümlerin azalmasıyla 190 milyon dolar olmak üzere toplamda, 2023 yılı itibarıyla İstanbul’da fiziksel aktivitenin ekonomik etkisi yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Eğer bugün aktif olan yüzde 13,6’lık nüfus oranı, Londra (yüzde 64) seviyesine çıkarılabilirse, elde edilecek ekonomik fayda 16 milyar doları bulabilir.”