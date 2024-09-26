E-ihracat, Kırgızistan’la ticareti 2 milyar dolara çıkaracak

Nagihan KALSIN

Kırgızistan’ı ziyaret eden PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov’un başkanlık ettiği heyetle bir araya geldi.

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da e-ticaretin geliştirilmesi ve posta sisteminin modernizasyonuna yönelik ortak girişimlerin uygulanması konusunda Kırgızistan’la işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını anlattı.

“Ortak girişimler için işbirliğine hazırız”

Toplantıda Türkiye’nin önerilerini sunan Hakan Çevikoğlu, Kırgızistan’da posta ve lojistik altyapısının geliştirilmesi ve elektronik ticaret fırsatlarının genişletilmesi konuları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.Toplantının ardından Kırgızistan ziyaretini bir grup gazeteciye değerlendiren Çevikoğlu, Türk Cumhuriyetleriyle e-ticaret ağını genişletmek istediklerini kaydetti.

Kırgızistan’la ilk adımın atıldığına dikkat çeken Çevikoğlu, şunları söyledi: “Yapacağımız iş birliği ile hem Türkiye’de e-ticaret altyapısında uyguladığımız teknolojileri Kırgızistan’a aktaracağız hem de bölge ile e-ihracatın gelişmesinin önünü açacağız. Kırgızistan ile mevcutta 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz bulunuyor.

E-ihracatın karşılıklı olarak kısa sürede geliştirilmesi ile ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasının önü açılacaktır. Ülkemiz için bölgenin büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bu tür iş birlikleri yalnızca Kırgızistan’la da kalmayacaktır. Bölgemizde yeni iş birlikleri hedefliyoruz ve bu doğrultuda temaslarımızı sürdürüyoruz.

İşletmelerin büyümesine yardımcı olacak

Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Kırgızistan’ın yalnızca posta hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesiyle değil, aynı zamanda e-ticaretin aktif büyümesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için koşulların yaratılmasıyla doğrudan ilgilendiğini kaydetti. Caparov, ulusal pazaryeri oluşturma ve posta ve lojistik altyapısını modernleştirme misyonu kapsamında önemli adımlar attıklarını söyledi. Anlaşmanın Kırgız posta sistemini önemli ölçüde modernize edilmesini sağlayacağını kaydeden Caparov, “Bölgede e-ticaretin gelişimi önemli ölçüde desteklenecek” dedi.