e-kasko yaptıran şarjı bitse bile yolda kalmayacak
Sigorta şirketleri elektrikli araçlara özel, bulunduğu yerde şarj imkânı sağlayan mobil şarj ürünü çıkartmaya başladı. Kasko müşterileri, ücretsiz sunulan bu hizmetten yılda iki veya üç kez yararlanabiliyor…
Esin ÇETİNEL
Elektrikli araçlarda yaşanan en büyük sorun tartışmasız şarj…Son açıklanan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin raporuna göre Türkiye’de elektrikli araç sayısı 138 bini aşmış durumda. Ancak EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecilerine ait şarj soketi sayısı 2024 Ağustos ayı itibariyle sadece 22 bin 485 adet. Bu da elektrikli araç sahipleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Hatta şarjı bittiği için yolda kalan çok sayıda araç var.
İşte bu ihtiyacı gören sigorta şirketleri, e-kasko olarak adlandırılan elektrikli araç kasko paketlerine mobil şarj hizmeti de dâhil etmeye başladı. Bu sayede şarjı biten ve yolda kalan araçların çekilmesine gerek kalmadan bulunduğu yerde şarj edilmesinin de yolu açıldı. Ancak hemen belirtelim bu hizmeti sunan sigorta şirketi sayısı şimdilik çok az. Bugün sadece Neova Sigorta, Aksigorta ve Axa Sigorta e-kasko yaptıran müşterilerine bu asistans hizmeti ücretsiz sağlıyor.
Ürünün ayrıca firmadan firmaya değişiklik göstermesine karşın bazı şartları da bulunuyor. Örneğin yeni bir ürün olmasının etkisiyle şimdilik bu hizmet İstanbul, Ankara ve İzmir ile sınırlı. Hatta bazı firmalar şimdilik sadece İstanbul’da bu hizmeti sunabiliyor. Genelde firmalar müşterilerine yılda iki veya poliçeye göre üç kez bu hizmeti ücretsiz sağlıyor. Bu hizmeti veren firma sayısının artması beklenirken, hizmet verilen şehir sayısının artılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
10 KW ve 50 kilometre menzile kadar yol yardımı
Neova Sigorta, Mobil Şarj Asistans Hizmeti ile yüzde 100 elektrikli araçlar için, araç şarjının %15 ve altında olması ve yolda kalması durumlarında, müşterilerine bu hizmeti sunuyor. Araç sahipleri poliçe süresi boyunca yılda en fazla iki kez bu hizmetten yararlanabiliyor. Mobil şarj hizmetinin sadece İstanbul ve Ankara’da verilebildiğini söyleyen Neova Sigorta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, “Söz konusu hizmeti, ortalama 10 KW ve 50 kilometre menzile kadar acil yol yardım hizmeti olarak müşterilerimize sunuyoruz” diyor.
Eşarj’da yüzde 10 indirim imkânı
Aksigorta, elektrikli araç kaskosu yaptıran müşterilerine yolda araç şarjının bitmesi durumunda mobil şarj hizmeti sağlıyor. Kasko sahibinin yolda şarjının bitmesi durumunda 3 farklı zaman maliyetine katlandığına dikkat çeken Aksigorta Bireysel Ürün, Teknik ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Bunlar; yol yardım hizmetinin bulunduğu yere ulaşması, çekim hizmeti ile şarj istasyonuna götürülmesi ve aracının şarj olma süresi.
Aksigorta olarak mobil şarj hizmetimizle müşterilerin aracını olduğu yerde şarj etmelerini sağlayarak bu zaman maliyetinden muaf olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bu süreçlerde elektrikli araçları çekici araçlara yüklenirken yaşayacağı hasar ihtimalini de elimine etmiş oluyoruz. Araçların şarj süreleri ise otomobillerin modellerine göre değişiklik gösteriyor” şeklinde bilgi veriyor.
Aksigorta, Sabancı Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye’de yaygın şarj istasyonu ağına sahip Eşarj firması ile de iş ortaklığı yapmış durumda. Aksigorta’dan e-kasko poliçesi satın alanlar kullanım adedi ve üst limiti bulunmayan her şarj hizmeti için %10 indirim elde ediyor.
Bu indirim ile araç sahiplerinin kullanım senaryolarına göre bir yılda 10 bin TL ile 20 bin TL’ye varacak indirimlere ulaşabildiğini söyleyen Tezbaşaran, “Müşterilerimiz seçilen asistans teminatına bağlı olarak yılda 3 defa mobil şarj hizmetinden yararlanabiliyor. Bu hizmetimiz şu an itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir illerimiz ile sınırlı ancak ileriki dönemlerde diğer illerimize de yaygınlaştırabilmek için görüşmelerimizi yürütüyoruz” şeklinde konuşuyor.
Pil maliyeti poliçeye dâhil
2023’ün Eylül ayında elektrikli araçlara özel tasarlanan e-kasko’yu hayata geçirdiklerini söyleyen Tolga Tezbaşaran, e-kasko’nun teminatlarına ilişkin şunları anlatıyor; “Ülkemizde elektrikli araçlar için her ilde tamir ya da bakım hizmeti verebilecek servis olanağı bulunmuyor.
Bu gerçeği göz önünde bulundurarak yol yardım hizmetimizi e-kasko ürünümüze dâhil ettik. Ayrıca elektrikli araçlarda oluşan hasar maliyetlerinin %50 ila 60 kadarının pil maliyetlerinden geldiği gözlemimizden hareketle, e-kasko ürünümüzde pil muafiyetini kaldırdık. Şarj istasyonu veya şarj istasyonuna ait şarj ekipmanlarından kaynaklanan, araca veya bataryaya gelebilecek hasarları teminat altına aldık.
Ek olarak kaza veya çalınma, yolda kalma, doğal felaketler, anahtar çalınması, yanlış yakıt dolumu, şoförün kazalarda karşılaşacağı hasar ve tedavi masraflarını, aynı zamanda araç içindeki kişisel eşyaları da korumamız altına aldık. Çarpma-çarpışma, yangın, hırsızlık, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk ferdi kaza-tedavi masrafları, hukuksal koruma ve mini onarım gibi diğer teminatlarımız da var.”
Klasik kasko korumalarına ek batarya ve şarj güvencesi
Neova Sigorta’nın elektrikli araç kasko sigortasının klasik kasko poliçesindeki korumalarının yanı sıra ek olarak araç batarya ve şarj ekipmanları koruma, mobil şarj asistans gibi hizmetleri de kapsadığını söyleyen Sami Kaya, şu bilgileri paylaşıyor; “Araç batarya koruma kapsamında aracın ilk tescil tarihinden itibaren 3 yıllık süre zarfında herhangi bir kıymet kazanma tenzili uygulanmıyor.
Tescil tarihini takip eden 3. yılın sonunda ise her bir yıl için % 5 kıymet kazanma tenzili hesaplanarak ödenecek tazminat tutarı üzerinden bu tutar düşülüyor. Araç Şarj Ekipmanları Koruma kapsamında ise hırsızlık durumunda polis tutanağının temin edilmesi şartıyla azami 15 bin TL’ye kadar teminat sağlanıyor. Yılda maksimum 2 kez olmak üzere Mobil Şarj Asistans Hizmetini de veriliyor.