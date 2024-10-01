e-kasko yaptıran şarjı bitse bile yolda kalmayacak

Esin ÇETİNEL

Elektrikli araçlarda yaşa­nan en büyük sorun tar­tışmasız şarj…Son açık­lanan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin rapo­runa göre Türkiye’de elektrikli araç sayısı 138 bini aşmış du­rumda. Ancak EPDK’dan li­sans alan şarj ağı işletmecile­rine ait şarj soketi sayısı 2024 Ağustos ayı itibariyle sadece 22 bin 485 adet. Bu da elektrikli araç sahipleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Hatta şarjı bitti­ği için yolda kalan çok sayıda araç var.

İşte bu ihtiyacı gören sigorta şirketleri, e-kasko ola­rak adlandırılan elektrikli araç kasko paketlerine mobil şarj hizmeti de dâhil etmeye başla­dı. Bu sayede şarjı biten ve yol­da kalan araçların çekilmesi­ne gerek kalmadan bulunduğu yerde şarj edilmesinin de yolu açıldı. Ancak hemen belirtelim bu hizmeti sunan sigorta şirke­ti sayısı şimdilik çok az. Bugün sadece Neova Sigorta, Aksigor­ta ve Axa Sigorta e-kasko yaptı­ran müşterilerine bu asistans hizmeti ücretsiz sağlıyor.

Ürünün ayrıca firmadan fir­maya değişiklik göstermesine karşın bazı şartları da bulunu­yor. Örneğin yeni bir ürün ol­masının etkisiyle şimdilik bu hizmet İstanbul, Ankara ve İz­mir ile sınırlı. Hatta bazı fir­malar şimdilik sadece İstan­bul’da bu hizmeti sunabiliyor. Genelde firmalar müşterileri­ne yılda iki veya poliçeye göre üç kez bu hizmeti ücretsiz sağ­lıyor. Bu hizmeti veren firma sayısının artması beklenir­ken, hizmet verilen şehir sayı­sının artılmasına yönelik ça­lışmalar devam ediyor.

10 KW ve 50 kilometre menzile kadar yol yardımı

Neova Sigor­ta, Mobil Şarj Asis­tans Hizmeti ile yüzde 100 elektrikli araçlar için, araç şarjının %15 ve altında ol­ması ve yolda kalması durumla­rında, müşterilerine bu hizmeti sunuyor. Araç sahipleri poliçe süresi boyunca yılda en fazla iki kez bu hizmetten yararlanabili­yor. Mobil şarj hizmetinin sade­ce İstanbul ve Ankara’da verile­bildiğini söyleyen Neova Sigor­ta Dijital Kanallar, Pazarlama ve Bankasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, “Söz konusu hizmeti, or­talama 10 KW ve 50 kilometre menzile kadar acil yol yardım hizmeti olarak müşterilerimize sunuyoruz” diyor.

Eşarj’da yüzde 10 indirim imkânı

Aksigorta, elektrikli araç kasko­su yaptıran müşterileri­ne yolda araç şarjı­nın bitmesi durumunda mobil şarj hizmeti sağlıyor. Kasko sahibinin yolda şarjının bit­mesi durumunda 3 farklı za­man maliyetine katlandığına dikkat çeken Aksigorta Birey­sel Ürün, Teknik ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yar­dımcısı Tolga Tezbaşaran, “Bunlar; yol yardım hizmeti­nin bulunduğu yere ulaşması, çekim hizmeti ile şarj istasyo­nuna götürülmesi ve aracının şarj olma süresi.

Aksigorta olarak mobil şarj hizmetimiz­le müşterilerin aracını olduğu yerde şarj etmelerini sağlaya­rak bu zaman maliyetinden muaf olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bu süreçlerde elektrik­li araçları çekici araçlara yük­lenirken yaşayacağı hasar ih­timalini de elimine etmiş olu­yoruz. Araçların şarj süreleri ise otomobillerin modellerine göre değişiklik gösteriyor” şeklinde bilgi veriyor.

Aksigorta, Sabancı Holding bünyesinde bulunan ve Türki­ye’de yaygın şarj istasyonu ağı­na sahip Eşarj firması ile de iş ortaklığı yapmış durumda. Ak­sigorta’dan e-kasko poliçesi satın alanlar kullanım adedi ve üst limiti bulunmayan her şarj hizmeti için %10 indirim elde ediyor.

Bu indirim ile araç sa­hiplerinin kullanım senaryola­rına göre bir yılda 10 bin TL ile 20 bin TL’ye varacak indirim­lere ulaşabildiğini söyleyen Tezbaşaran, “Müşterilerimiz seçilen asistans teminatına bağlı olarak yılda 3 defa mobil şarj hizmetinden yararlanabi­liyor. Bu hizmetimiz şu an iti­barıyla İstanbul, Ankara ve İz­mir illerimiz ile sınırlı ancak ileriki dönemlerde diğer ille­rimize de yaygınlaştırabilmek için görüşmelerimizi yürütü­yoruz” şeklinde konuşuyor.

Pil maliyeti poliçeye dâhil

2023’ün Eylül ayında elektrikli araçlara özel tasarlanan e-kasko’yu hayata geçirdiklerini söyleyen Tolga Tezbaşaran, e-kasko’nun teminatlarına ilişkin şunları anlatıyor; “Ülkemizde elektrikli araçlar için her ilde tamir ya da bakım hizmeti verebilecek servis olanağı bulunmuyor.

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak yol yardım hizmetimizi e-kasko ürünümüze dâhil ettik. Ayrıca elektrikli araçlarda oluşan hasar maliyetlerinin %50 ila 60 kadarının pil maliyetlerinden geldiği gözlemimizden hareketle, e-kasko ürünümüzde pil muafiyetini kaldırdık. Şarj istasyonu veya şarj istasyonuna ait şarj ekipmanlarından kaynaklanan, araca veya bataryaya gelebilecek hasarları teminat altına aldık.

Ek olarak kaza veya çalınma, yolda kalma, doğal felaketler, anahtar çalınması, yanlış yakıt dolumu, şoförün kazalarda karşılaşacağı hasar ve tedavi masraflarını, aynı zamanda araç içindeki kişisel eşyaları da korumamız altına aldık. Çarpma-çarpışma, yangın, hırsızlık, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk ferdi kaza-tedavi masrafları, hukuksal koruma ve mini onarım gibi diğer teminatlarımız da var.”

Klasik kasko korumalarına ek batarya ve şarj güvencesi

Neova Sigorta’nın elektrikli araç kasko sigortasının klasik kasko poliçesindeki korumalarının yanı sıra ek olarak araç batarya ve şarj ekipmanları koruma, mobil şarj asistans gibi hizmetleri de kapsadığını söyleyen Sami Kaya, şu bilgileri paylaşıyor; “Araç batarya koruma kapsamında aracın ilk tescil tarihinden itibaren 3 yıllık süre zarfında herhangi bir kıymet kazanma tenzili uygulanmıyor.

Tescil tarihini takip eden 3. yılın sonunda ise her bir yıl için % 5 kıymet kazanma tenzili hesaplanarak ödenecek tazminat tutarı üzerinden bu tutar düşülüyor. Araç Şarj Ekipmanları Koruma kapsamında ise hırsızlık durumunda polis tutanağının temin edilmesi şartıyla azami 15 bin TL’ye kadar teminat sağlanıyor. Yılda maksimum 2 kez olmak üzere Mobil Şarj Asistans Hizmetini de veriliyor.