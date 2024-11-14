E-ticaret sektörü 4-5 Aralık'ta Dubai'de bir araya gelecek

'WORLDEF DUBAI' adıyla gerçekleştirilecek fuar, Dubai'nin e-ticaret odaklı ilk serbest bölgesi Dubai CommerCity (DCC) yerleşkesinde düzenlenecek. Etkinliğe 40'tan fazla ülkeden 5 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. 120'den fazla perakende markasının stant açacağı fuarda binden fazla e-ticaret pazar yeri satıcısı yer alacak.

Fuara, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Murodali Alimardon ve Tacikistan Sanayi Bakanı Sherali Kabir'in yanı sıra iş dünyasından önde gelen isimlerin katılması bekleniyor. Türkiye merkezli sınır ötesi e-ticaret platformu BiggBrands'in Üst Yöneticisi (CEO) Enis Karslıoğlu'nun öncülüğünde etkinlikte 35 Türk markası da 'Türkiye pavilyonu'nda yer alacak.

Dünya çapında ünlü konuşmacılar

Fuarın konuşmacıları arasında Tradeling CEO'su Alastair Croker, Meta Orta Doğu ve Afrika Ekosistem Geliştirme Müdürü Muhannad Hasan, eBay Pazar Deneyimi Lideri Sharanya Rao, Amazon Ads Türkiye, Mısır ve Güney Afrika Genel Müdürü Yasmina Hassan, AmazonSellers Topluluğu CEO'su Krystel Abi-Assi, Jumia CEO'su Francis Dufay, Joom CEO'su Marina Khanayeva, ShopiVerse CEO'su Orxan Isayev, Vinculum Group CEO'su Venkat Nott, WorldFirst CEO'su Clara Shi, Alpha Global CEO'su Seif El Hakim, Roland Berger Orta Doğu Genel Müdürü Tobias Schoenberg gibi isimler de yer alıyor.

Körfez'de 2026'da e-ticaret hacminin 57 milyar doları aşması bekleniyor

Dubai'nin dijital ekonomideki konumuna işaret eden WORLDEF CEO'su Ömer Nart, "Global vizyonu olan markalar bu bölgeye odaklanıyor. Bölgenin en hızlı büyüyen dijital ekonomisi Dubai, teknolojiye ve online alışverişe yatkın genç müşteri kitlesi, bürokratik kolaylıklar ve ülkeler arası ekonomik ve politik iş birlikleri sayesinde şirketler için birçok avantaj sağlıyor" dedi.

Nart, e-ticaretin hızla büyüdüğü Körfez bölgesinde 2026'da e-ticaret hacminin 57 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydederek, "Araştırmalar, BAE'de çevrim içi alışveriş yapanların sayısının son beş yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Teknolojiye hakim tüketici tabanı, gelişmiş e-ticaret altyapısı ve e-ticaret ruhuyla Dubai, dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmeler için dinamik bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.