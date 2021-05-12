E-ticaret taşımalarına esnek uygulama geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak, salgın, OHAL, gerginlik, buhran, kriz ve afet acil durumlarda, yönetmelikte öngörülen çeşitli yaptırımlara ilişkin esneklik sağlama konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yetkileri genişletildi.

Ayrıca e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren firmalara, sağlamaları gereken alan şartları ile mesleki yeterlik şartları aranmamasına ilişkin esneklik getirilirken, yetki belgesi ücretlerinde de yüzde 50 indirim yapılması hükme bağlandı.

Yönetmeliğin, şirketlerin sağlamaları gereken bazı yükümlülükleri, elektrikli araç kullanan şirketler için sadece bu araçlar yönüyle de esnetildi.

İnternetten bilet satanlar firma sınırlamasına tabi olmayacak

Öğrenci taşımacılığı yapan firmalar, D4 Yetki Belgesi’ne sahip firmaların şehir içindeki yolcu toplama noktası sayısı sınırlamasına tabi olmayacaklar.

F1 ve F2 yetki belgesiyle sadece internet üzerinden yolcu taşımacılığı acente hizmeti verecek firmalar, sözleşme yapılabilecek firma sınırlamasına tabi olmayacaklar. Ancak bunların yetki belgesi ücretleri, güncel ücretin 10 katı olacak.

E ticarete hizmet veren kargo firmaları için şartlar esnetildi

E-ticaret yapan firmaların kurdukları kargo şirketleri veya sadece e ticaret yapan firmalara hizmet vermek üzere kurulan kargo firmaları için, 1 birim araç şartı dışında, yönetmelikte öngörülen asgari alan şartları ile mesleki yeterlilik şartları (en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları) aranmayacak.

Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen P1 Yetki Belgeleri’nde de e ticaret firmaları ile bunlara hizmet veren şirketler için yönetmelikte öngörülen alan şartları aranmayacak.

Kargoculara özmal taşıtın 10 katına kadar sözleşmeli taşıt imkânı

Ticari kargo işletmeciliği yapacakların M2 Yetki Belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecekleri sözleşmeli taşıt sayısının özmal taşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar, 1 Ocak2023’e kadar 10 kat olarak uygulanacak.

Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu, merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken, başka firmalar adına düzenlenen K1 Yetki Belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları kullanabilecekler.

B1 Yetki Belgesi (otobüsle yurt içi ve uluslararası taşımacılık) eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil en az 25 oylan koltuk kapasitesi şartı, 1 Ocak 2022’ye kadar 18 olarak uygulanacak.

İşlemini e-Devlet üzerinden yapana indirim

Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işleme yüzde 1 ile yüzde 5 arasında değişen oranda indirim uygulanacak.