"E-ticarete stopajdan vazgeçilsin" çağrısı

E-ticaret yoluyla satışı ya­pılan ürünlere şahıs işlet­meleri için yüzde 25, limi­ted ve anonim şirketler için yüzde 15 stopaj vergisi getirilmesini ön­gören düzenlemeye iş dünyasın­dan tepkiler devam ediyor.

Türki­ye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, e-ti­caretten alınması planlanan sto­paj vergisinin zaten güçlükle ayak­ta duran sektörde işleri daha da zorlaştıracağını vurguladı. Yılba­şında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeden vaz geçilmesini is­tedi. İçten, şunları söyledi: “Reka­bet gücünü büyük ölçüde kaybe­den sektör, son bir yıldır e-ticaret ve e-ihracatla nefes almaya çalışı­yor. Ayakkabı, e-ticaret üzerinden en çok satışı yapılan ürünler ara­sında yer alıyor. E-ihracatımızda da ciddi artış var.

Bu yıl, Ocak-Ey­lül döneminde gerçekleştirdiğimiz 900 milyon dolarlık ayakkabı ihra­catının 240 milyon dolarlık kısmı­nı, yani yüzde 26’sını online kanal­lar üzerinden yaptık. Tam da böyle bir dönemde online alışverişe sto­paj uygulamasının getirilecek ol­ması moralleri bozdu.”

Stopaj düzenlemesinin sektör açısından birçok sakıncayı barın­dırdığını ifade eden İçten, “Ör­neğin online kanallardan alınan ayakkabılarda iade oranı yüzde 15-20 seviyelerinde. Tüketici aynı model ayakkabıdan iki farklı nu­marayı alıyor, ayağına olanı kulla­nıyor, diğerini iade ediyor. Bazen ürün ‘ayıplı mal’ kapsamında altı ay sonra bile iade edilebiliyor.

E-ti­caret platformu iade edilen ürünün stopajını önceden devlete ödediği için muhasebe birimlerimizde iş yükü ve kargaşa artacak. Firma, ia­de edilen ürün için ödediği stopajı aylar sonra devletten geri alabile­cek; belki de hiç alamayacak. Satış bedeli üzerinden kesilecek stopaj, firmalarımız için ilave bir finansal zorluk ve nakit akışında sıkıntıya neden olacak” şeklinde konuştu.

Ayakkabı firmalarının büyük bö­lümünün küçük ve orta ölçekli şir­ketler ve çok düşük kâr marjıyla ça­lıştığının altını çizen İçten sözle­rini şöyle sürdürdü: “Firma stopaj vergisinin en azından bir bölümü­nü fiyatına yansıtmak durumunda kalacak. Bu da sonuçta enflasyonla mücadeleye zarar verecek. Fiziki mağaza ile online mağaza arasında fiyat farkı oluşacağı için haksız re­kabet başlayacak. Online alışveriş cazibesini kaybedecek. Hiçbir ver­gi ödemeden ve hiçbir kurala bağlı kalmadan sosyal medya mecraları üzerinden satış yapanlara gün do­ğacak. Bir başka ifade stopaj dü­zenlemesi kayıtlı çalışan firma ve pazaryerlerini cezalandırırken ka­yıt dışı çalışanları teşvik edecek.”

Berke İçten, piyasada birçok so­runa kapı arala­yacak düzenle­menin bir daha getirilmemek üzere gündem­den kaldırılaca­ğını ümit etiği­ni sözlerine ek­ledi.