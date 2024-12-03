"E-ticarete stopajdan vazgeçilsin" çağrısı
Ayakkabı e-ticaret platformlarında en çok satışı yapılan ürünler arasında. TASD Başkanı Berke İçten, “Online'da ayakkabılarda iade oranı yüzde 15-20 seviyesinde. Firma, iade ürün için ödediği stopajı aylar sonra geri alıyor" dedi.
E-ticaret yoluyla satışı yapılan ürünlere şahıs işletmeleri için yüzde 25, limited ve anonim şirketler için yüzde 15 stopaj vergisi getirilmesini öngören düzenlemeye iş dünyasından tepkiler devam ediyor.
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, e-ticaretten alınması planlanan stopaj vergisinin zaten güçlükle ayakta duran sektörde işleri daha da zorlaştıracağını vurguladı. Yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeden vaz geçilmesini istedi. İçten, şunları söyledi: “Rekabet gücünü büyük ölçüde kaybeden sektör, son bir yıldır e-ticaret ve e-ihracatla nefes almaya çalışıyor. Ayakkabı, e-ticaret üzerinden en çok satışı yapılan ürünler arasında yer alıyor. E-ihracatımızda da ciddi artış var.
Bu yıl, Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiğimiz 900 milyon dolarlık ayakkabı ihracatının 240 milyon dolarlık kısmını, yani yüzde 26’sını online kanallar üzerinden yaptık. Tam da böyle bir dönemde online alışverişe stopaj uygulamasının getirilecek olması moralleri bozdu.”
Stopaj düzenlemesinin sektör açısından birçok sakıncayı barındırdığını ifade eden İçten, “Örneğin online kanallardan alınan ayakkabılarda iade oranı yüzde 15-20 seviyelerinde. Tüketici aynı model ayakkabıdan iki farklı numarayı alıyor, ayağına olanı kullanıyor, diğerini iade ediyor. Bazen ürün ‘ayıplı mal’ kapsamında altı ay sonra bile iade edilebiliyor.
E-ticaret platformu iade edilen ürünün stopajını önceden devlete ödediği için muhasebe birimlerimizde iş yükü ve kargaşa artacak. Firma, iade edilen ürün için ödediği stopajı aylar sonra devletten geri alabilecek; belki de hiç alamayacak. Satış bedeli üzerinden kesilecek stopaj, firmalarımız için ilave bir finansal zorluk ve nakit akışında sıkıntıya neden olacak” şeklinde konuştu.
Ayakkabı firmalarının büyük bölümünün küçük ve orta ölçekli şirketler ve çok düşük kâr marjıyla çalıştığının altını çizen İçten sözlerini şöyle sürdürdü: “Firma stopaj vergisinin en azından bir bölümünü fiyatına yansıtmak durumunda kalacak. Bu da sonuçta enflasyonla mücadeleye zarar verecek. Fiziki mağaza ile online mağaza arasında fiyat farkı oluşacağı için haksız rekabet başlayacak. Online alışveriş cazibesini kaybedecek. Hiçbir vergi ödemeden ve hiçbir kurala bağlı kalmadan sosyal medya mecraları üzerinden satış yapanlara gün doğacak. Bir başka ifade stopaj düzenlemesi kayıtlı çalışan firma ve pazaryerlerini cezalandırırken kayıt dışı çalışanları teşvik edecek.”
Berke İçten, piyasada birçok soruna kapı aralayacak düzenlemenin bir daha getirilmemek üzere gündemden kaldırılacağını ümit etiğini sözlerine ekledi.