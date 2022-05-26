E-ticaretin ekonomideki payı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) ve INPPES Fuarcılık’ın düzenlediği Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde (PPIS), hızlı ve dinamik bir büyüme sergileyen kargo kurye sektörünün, uluslararası ticarette hub noktası olmasını sağlayacak adımlar masaya yatırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KARİD Başkanı Fatih Önyol zirvenin önemli katılımcıları arasında yer aldı.

E-ticaret sektörünün pandemi dönemindeki hızlı yükselişine dikkat çeken Türkiye KARİD Başkan Yardımcısı, PPIS Organizasyon Komitesi Başkanı ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, kargo sektörünün kuruluşu itibarıyla B2B iş akışı üzerine kurulmuş bir yapısı bulunurken, günümüzde e-ticaretin sektöre etkisiyle sektörün görev ve rolünün değiştiğini vurguladı. Pandemi döneminde BTK’nın sağladığı destekle yapısal anlamda birçok değişikliği hızlıca hayata geçirerek beklentilere cevap verebildiklerini aktaran Ayyarkın, sektörün günlük işlem hacminin 4-5 kat arttığı pandemi döneminde, müşteri entegrasyonu ve zamanı iyi yönetebilmek için otomasyon desteği sunduklarını ifade etti. Ayyarkın sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret sektörü Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8’den yüzde 20’ye tırmandırdı. Kargo sektörü olarak bu anlamlı yolculukta alt yapı, yapay zeka, otomasyon yatırımlarını yaparak görevimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmişte tedarikçilerimizle yurt dışındaki etkinliklerde bir araya gelirken INPPES Fuarcılık’ın bizlere 2 yıl önce sunduğu PPIS etkinliğini birlikte geliştirerek bugün sizlerle buluşturduk. Etkinliğin Türkiye ekonomisine çok anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

“Avrupa, Ortadoğu, Yakın Asya ve Kuzey Afrika’nın kargo merkezi olacağız”

KARİD Başkanı Fatih Önyol da, kargo, kurye ve lojistik sektöründe 230 binin üzerinde kişiye istihdam sağlandığını söyledi. “Sektör temsilcilerimizin günlük ortalama adres ziyareti 17 milyon 250 bin. Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 200 bin kilometre yol kat ediyoruz” diyen Önyol, “Pandemi döneminde çok hızlı bir ivme kat eden e-ticaret sektörünün bu büyümesine cevap verecek altyapı hazırlıklarına sahiptik. Temassız teslimat, kargo dolapları ve gel-al sistemi ile çalışan esnaf modelini hızla devreye soktuk ve büyümenin önünü açtık. Sektör olarak pandemi döneminde yaklaşık 10 milyar TL yatırım yaptık. Pandeminin başında yaşanan hızlı büyüme ivmesi düzenli seyreden bir büyümeye dönüştü. Şimdi hedefimiz; ticaretin ve ihracatın önünü açmak ve sektörümüz açısından uluslararası ticarette hub noktası olmamızı sağlayacak adımları atmak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sadece Avrupa’nın değil, Ortadoğu’nun, Yakın Asya’nın ve Kuzey Afrika’nın ticaret ve kargo merkezi haline ülkemiz gelecek. Bu yıl ilk kez yapılan ve geleneksel hale getirmeyi hedefl ediğimiz PPIS etkinliğinde hem kamunun hem tedarikçilerimizin hem e-ticaret firmalarımızı hem otomasyon firmalarımızı bir araya getirmenin sağladığı sinerjiyle sektörümüzün önünü açmayı hedefl iyoruz.”

“Afet Lojistiği son derece önemli”

Zirveye çevrimiçi katılan PTT AŞ. Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten de “E-ticaretin hayatımıza girmesi ve parasal hacminin büyümesi, ilk olarak lojistik sektöründe yansımasını gösterdi” dedi. Sektörün tedarikçiler arasında bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Gülten, “Bugün hepimizin bildiğ i gibi son tüketiciye kadar mal ve hizmet sağ lanmasına aracılık ediyor. Biz de bugün 35 milyon ürün ve 15 milyon üyesi ile faaliyetlerini sürdüren PttAVM sitemiz ile e-ticaret alanında da baş arılı çalış malara imza atıyoruz. Ayrıca yurt dış ı iş birlikleri kurarak yerli ürünlerimizin yabancı pazarlardaki müş - terilerle buluş masına aracılık ediyor ve ülkemizin ihracat hedefl erine katkı sağ lıyoruz. Sektörümüzün önemi tabii ki sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesi ile sınırlı olmayıp gıda, ilaç, insani yardım malzemeleri gibi hayatın devamlılığ ını sağ layan kritik gönderilerin de hızlı ve sağ lıklı bir biçimde alıcılarına ulaş tırılmasını kapsıyor. Öte yandan, doğ al afetler de göz önünde bulundurulduğ unda “Afet Lojistiğ i” konusu da büyük önem arz ediyor. PTT olarak bu alanda da AFAD ile yaptığ ımız iş birliğ i kapsamında AFAD’a ait 27 deponun ve 53 cep deposunun iş letmesini, depolarda bulunan ekipmanların bakım ve kontrollerini, acil durumlarda 7/24 olarak istenen materyalin yine istenen yere sevk edilmesi görevlerini üstlendik.”

Posta gönderileri 100 milyonu aştı

Dünyada yaklaşık 4,7 milyar internet kullanıcısının olduğunu kaydeden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “16-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 76’sı e-ticaret yolu ile alışveriş yapıyor. Bu durum beraberinde etkili bir taşımacılık sistemine olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Tüm dünyada e-ticarete olan talebin artması ile 2020 yılı sonu itibarıyla küresel posta sektörünün büyüklüğü 442 milyar Euro’yu aştı. Ülkemizde ise 2021 yılı içerisinde posta sektörünün gelirleri 15 milyar TL’yi aşarak, 100 milyonu geçen haberleşme ve posta gönderisi sahiplerine ulaştırıldı. Yakın gelecekte taşımaların drone ve otonom araçlarla yapılacağı düşünüldüğünde, günümüzde firmaların robotik sistemler ve dijital çözümlerden yararlanması bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor” dedi.