E-ticaretle bütünleşen daha çok kazanacak

Türkiye’nin en önemli iş ve istihdam yaratan alanlarından franhise ekosistemi, pandemi koşullarının sürdüğü 2021’de de büyümesini devam ettirdi. Yılın ilk dönemlerinde önce bocalayan ardından toparlayan işletmelerin gayretleri ve çözüm sunan hizmet anlayışlarıyla ekosisteminbu yıl, yüzde 8-10 aralığında büyüdüğü ifade ediliyor. Yeni dönem, dijitalleşmeyi ve özellikle e-ticaret uygulamalarında kaliteyi yakalayanların hedeflerine daha çabuk ulaşacakları bir süreci işaret ediyor.

Türkiye franchise ekosistemi, pandemi döneminde de perakendenin en çok büyüyen alanları arasına girmeyi başardı. Sıralamada Avrupa’nın en büyüğü olarak kabul edilen Türkiye’de alanın büyüklüğü 2020'de 45 milyar dolar olarak ortaya çıkmıştı. Sektörlerin pandemi koşulları ve yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılarla birlikte bir hayli zorlandığı içinde bulunduğumuz yılı, franchise ekosisteminin 50 milyar dolarlık iş hacmi ile kapatması bekleniyor. Yeni yıla yaşanan devalüasyonun da etkisi ile daralan piyasaların ve yüksek maliyet artışlarının yükü ile giren sektördeki büyümenin devam edeceği yönündeki kanaatler devam ediyor. Tahminler iş hacminin, 55 milyar dolar civarında olacağına yönelik yapılıyor.

DÜNYA Gazetesi olarak, franchise ekosistemi hakkında okurlarımızı daha çok bilgilendireceğimizi ifade etmeliyiz. Alandaki gelişmeleri, öne çıkan sektör ve iş sahalarını, bölgeleri, uzmanların kanaatleri ile birlikte gerek analizlerle ve gerekse haberlerimizle daha çok gündeme getireceğiz. Geçen yıl yine bu günlerde yayımladığımız franchise dosyamızı hatırlayanlar bilecektir, o tarihteki analiz haberimizin başlığı 2021 için ‘Kendi işini kuracakların yılı olabilir’ şeklindeydi. Nitekim yıl içindeki gelişmeler bizi doğrular nitelikte oldu. Her ne kadar pandemi koşulları zorlasa da franchise sistemine dahil olarak veya bir bayilik alarak ya da herhangi bir girişime imza atarak kendi işini kuranların sayısı bir hayli yüksek ortaya çıktı. Bu alandaki gerçek sayının tam olarak bilinmesi mümkün olmasa da sayının en az 20 bin civarında olduğu ifade ediliyor.

Bu eğilimin içinde yer alan önemli bir kesim var ki önümüzdeki süreçte de franchise sistematiğinde varlıklarını daha çok hissettirecekler. İçinde bulunduğumuz ortamın yaratıcılığı daha fazla ortaya çıkardığı bir gerçek. Bu durumu ister, ‘garaj girişimciliği’ olarak tanımlayın, dilerseniz bir teknokentten doğan öykü ya da üniversite kuluçkasından ortaya çıkan proje deyin, sonuç fark etmez, özellikle teknolojiye dayalı alanda önemli fikirler hizmete sokuldu. İrili ufaklı, özellikle e-ticaret uygulamalarına destek olan, çoğu yazılım odaklı, kimi inovatif ürünlerle ortayla çıkarılan projeler, franchise alanında kolaylaştırıcı işlev üstlendi. SRM’e hizmet eden, sipariş alımından, tanıtıma satış sonrasına kadar süreçleri yüksek kaliteye çıkaran iş ve girişimlerin, sektörlerin önünü daha fazla açacağı muhakkak.

Gerek ilk girişim, gerekse mevcut teknoloji şirketlerinde franchise alanına sunulan hizmetlerin niteliği de sayısı da hızlı artacak. Pandemide görüldü ki teknolojik altyapısı olanlar sıkıntıları daha az yaşayan kesim oldu. Kitlelere ulaşım imkanının genişliğinden tutun da müşteri yönetimine, doğru hizmet alanlarının ortaya çıkarılmasına kadar her alanda teknolojik yeterliliğe sahip olanlar, mevcut durumdan az hasarla hatta hasarsız ayrıldı. Örneğin gıda perakendesinde paket servis astronomik büyüme gösterirken, bu alanda hizmet kalitesi sorununu en az hissettiren işletme öne çıktı. Dijital platformlarla işbirliği yapanların pandeminin ağır kurallarının uygulandığı dönemlerde büyüdüğü dahi görüldü. Yemeksepeti, Getir gibi servislerden şikayetçi olanlar kadar kendilerine kurtarıcı olarak bakanların sayısı da bir hayli yüksek ortaya çıktı. Dosyamızı hazırlarken bir büyük gıda işletmesi sahibinden, pandemi yasaklarının olduğu dönemde bir internet yemek siparişi şirketi ile yürüttüğü doğru işbirliğiyle ayakta kaldığına, hatta büyüdüğüne dair açıklamaları hatırlatmak isteriz.

E-ticaret uygulamaları, pandemi döneminde her alanda olduğu gibi franchise işletmelerinde de belirleyici oldu. Araştırmalar, pandemide internet üzerinden gerçekleşen siparişlerin, yüzde 80-90 oranında kalıcı olacağını ifade ediyor. McKinsey Türkiye’nin öngörüsüne göre 5 yıl içinde perakende alışverişin yüzde 35’i internet üzerinden gerçekleşecek. Bu oranın yüzde 50’ye ulaşacağına dair tahmin yapanların sayısı hiç de az değil. Bu noktada öne geçen ve belirleyici olanın, siparişin hızı başta olmak üzere hizmet kalitesi olacağını, -adına yarış da diyebilirsiniz, rekabetin bu konuya odaklanacağını bilmenizde yarar görüyoruz.

Dijitalleşme tercih değil, zaruri ihtiyaç

Yeni dönemde dijital işbirliklerinin artacağına, bu alanı doğru kullananların hızlı büyüdüğüne daha fazla şahitlik edeceğiz. Yani kısaca; yakın gelecek hatta her zaman için, dijitalleşme, teknolojik altyapı imkanlarının artırılmaya yönelik çalışmalar, işletmelerin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürecek. Bazıları şirketlerden danışmanlık alırken, kimileri çözüm ortaklığı yapacak, en azından imkan dahilinde bünyede bir bilgisayar mühendisi, yazılım ve sosyal medyadan anlayan üniversite öğrencisi desteği muhakkak alınması şart olacak. Arka sayfalarda yeni döneme damgasını vuracak alanlara ait bilgiler ile ve en çok franchise arayan işletmelerin listesini görebileceksiniz.