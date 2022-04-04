E-ticarette ciroların yüzde 18’i B2B portallarından geliyor

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, firmadan firmaya (B2B) ürün satan firmaların ortalama cirolarının yüzde 18’ini B2B portallarından sağladıklarını belirterek, "Dünyada B2B kanallarından yapılan satışların yüzde 35’i 500 bin dolar veya daha fazlası için tek çekim şeklinde gerçekleşebiliyor. Yüzde 15’i de 1 milyon dolar sınırını rahatça geçiyor." dedi.

Firmadan firmaya (B2B) satışlar, dünya genelinde artış trendini sürdürüyor. Şirketlerin nihai tüketiciler dışında direkt olarak bayileri ya da kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerini ifade eden B2B, dijital teknolojilerdeki gelişimle online süreçler üzerinden ilerleyebiliyor.

B2B firmaların en çok ciro yaptıkları kanallardan birisi haline gelirken, dijital süreçlerin mevcut ilerlemesi durumunda dünyada B2B kanalıyla yapılan satışların 2027’de 20 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Üreticilerin yüzde 42’si, etkili bir B2B platformu arayışında

B2B sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, digitalcommerce360 verilerine göre üreticilerin yüzde 42'sinin ellerindeki en önemli işin bayi ve distribütörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte bir B2B platformu olduğunu söyledi.

"Bu da bize firmaların nasıl bir rekabet içinde olduklarını ve teknolojiye bu rekabette ne kadar çok ihtiyaçlarını olduğunu gösteriyor.” Diyen Eminoğlu, rekabetin yoğun olduğu B2B pazarında firmaların güçlü teknolojik alt yapılarla hızlı bir şekilde maliyetlerini düşürdüğüne ve buna istinaden rekabette öne geçebildiklerine dikkat çekti.

Eminoğlu, aynı çalışmaya göre 2021 yılında B2B portallarının cirolarının yüzde 17,8 arttığını belirterek, bunun da sadece satıcıların değil aynı zamanda B2B portal müşterilerinin de fiyat ve teknolojik avantajlar için bu platformları tercih ettiğini gösterdiğini anlattı.

"Yüzde 65’inde online B2B portalı yazılımı var”

Kullanım yaygınlığı ve yetişmiş personel konusunun da B2B süreçleri için önemli olduğuna dikkati çeken Eminoğlu, şunları söyledi: "B2B konusunda firmaların rekabette öne geçmeleri için faaliyetlerine tam entegre olan ve iş gücü kullanımını azaltıp hataları minimize eden sistemlere ihtiyaçları var. Mc Kinsey tarafından yapılan araştırmada B2B ile ürün satan firmaların yüzde 65’inde online B2B portalı yazılımı olduğu ve bu firmaların da ortalama cirolarının yüzde 18’ini bu portallardan sağladıkları görülüyor. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor, gelişen teknoloji ile birlikte B2B üstünden alışveriş yapan müşterilerin de B2B alt yapılarından beklentileri artıyor. Bunlar için de sadece ürün satın almak değil, cari ekstre, tahsilat, açık siparişler, yolda/üretimde olan mamuller gibi birçok konu hızlı bir şekilde çözülmeli. Aynı Mc Kinsey araştırmasında B2B üzerinden ürün satın alan firmaların yüzde 52’sinin, alışveriş yaptıkları sitelerin yetersiz olduğunu düşündüklerini de burada belirtmek gerek."

"Ciroların yüzde 35’i 500 bin, yüzde 15’i de 1 milyon doların üzerinde"

Eminoğlu, dünya genelinde B2B altyapılarıyla yapılan işlem cirolarına dair veriler paylaşarak, e-ticaret üstünden yapılan ödemelerin artık küçük olmadığını ve kimsenin ödeme yapmaktan çekinmediğini söyledi.

Dünyada B2B kanallarından yapılan satışların yüzde 35’inin 500 bin dolar veya daha fazlası için tek çekim şeklinde gerçekleşebildiğine dikkati çeken Eminoğlu, yüzde 15'nin de 1 milyon dolar sınırını rahatça geçtiğini belirtti.

B2B yoğun satış yapan firmaların bir an önce e-ticaret kanalları açmaları gerektiğini dile getiren Eminoğlu, "Bunu yapmayan firmalar, satışların hemen hemen 3’te birini kaçırırlar. Satış sürecinin her aşamasında e-ticaret olmalı. Sadece finaldeki satışı değil tüm süreci yöneterek kazanmak önemli. Kolaya kaçmamak ve firmanın üstün özelliklerini ve faaliyetlerini bu sürece yansıtabilmek gerekli. Sadece küçük satışlar için değil, henüz olmasa bile büyük milyonluk satışların bile altından kalkacak bir sistem olmalı. E-ticarette kapsama alanının geniş olması lazım. Çünkü daha fazla alana hizmet etmek daha çok müşteriye ulaşmak demek." değerlendirmesinde bulundu.