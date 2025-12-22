EBRD’den Orzax’a 25 milyon Euro kredi

Takviye edici gıda üreticisi Orzax, küresel genişleme stratejisinde önemli bir adım attı. Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı anlaşma kapsamında 25 milyon Euro'luk kredi desteği aldı. Bu kaynak, Orzax’ın yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olacak Kazakistan tesisinin hayata geçirilmesini sağlayacak.

2027 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanan tesisin, Kazakistan’da stratejik bir üretim ve lojistik üs olarak konumlandırılması hedefleniyor. Serbest ticaret avantajlarının da etkisiyle tesis; Orta Asya’dan Çin’e, Kafkasya’dan Doğu Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada Orzax’ın ihracat ve dağıtım merkezi olacak.

“Küresel güvenin göstergesi”

Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, EBRD ile yapılan anlaşmanın Orzax’ın kalite ve Ar-Ge vizyonuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Alimoğlu, hâlihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, Kazakistan’daki bu yatırımın Türkiye’deki liderliği küresel ölçekte güçlendireceğini ifade etti.