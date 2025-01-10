Eczacıbaşı İlaç, verimsiz alandan çıkacak, diyabete odaklanacak

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Eczacıbaşı İlaç, 2025 yılında iştiraklerinde verimsiz alanlardan çıkacak, diyabete odaklana­cak. Şirket, 2022 yılında bün­yesine kattığı Gensenta’da 32 milyon euroluk yatırım yapacak ve burada verimlili­ği ve kârlılığı önceliklendire­rek, verimsiz alanlardan çı­kacak.

Eczacıbaşı İlaç Pazar­lama ise diyabet ürünlerinin lansmanı ve pazarlaması için yeni saha ekipleri oluştura­cak. EİS Eczacıbaşı İlaç, Si­nai ve Finansal yatırım Sa­nayi ve Ticaret AŞ, yatırım­cılarına yaptığı sunumda iştiraklerinin ve iş ortakları­nın hedeflerini ve stratejile­rini açıkladı.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’dan 6 yeni ürün lansmanı

Şirketin bağlı ortaklığı Ec­zabaşı İlaç Pazarlama’da 2025 yılında, diyabetin temel odak alanlarına dahil edil­mesi ve yeni saha ekipleri ile diyabet alanında faaliyetle­re başlanması kararlaştırı­lırken, 2025 yılında mevcut alanlarda 4, diyabet alanın­da 2 adet yeni ürün lansma­nı yapılmasına karar verildi. Sunumda, iş ortaklarının ve ruhsat sayılarının artırılarak portföyün genişletilmesi ve pazar payının artırılması da hedef olarak belirlendiği gö­rüldü.

Gensenta, 32 milyon euroluk yatırım

Şirketin iştiraki, Gensen­ta Yenibosna’daki tesise 32 milyon euro bütçeli ek fla­kon dolum hattı yatırımı ya­pacak. Söz konusu yatırım ile steril likit flakon dolum ka­pasitesinde yüzde 60, liyofili­ze flakon kapasitesinde yüz­de 24 artış sağlanması hedef­leniyor. Analistlere yapılan sunumda, Türkiye’nin ste­ril üretim alanında önde ge­len firmalarından biri olan Gensenta ile ilgili hedefler de açıklandı.

Vial 4 yatırımı­nın 2026 yılı içinde üretime geçilecek, steril üretim ala­nında CMO faaliyetlerine ağırlık verilecek, Vial 2 hat­tının ürün validasyon çalış­malarının tamamlanarak di­ğer hatlarda yüksek seyreden kapasite kullanımının den­gelenmesi hedefleniyor. Şir­ket, 2022 yılında, ABD’li ön­cü ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın almıştı.

Monrol satışı için Rekabet Kurulu kararı bekleniyor

Analistlere yapılan su­numda, Eczacıbaşı-Mon­rol’ün Curium’a satışına yö­nelik Rekabet Kurulu kara­rının beklendiği ve buradan sağlanacak gelirin kullanımı hakkında henüz şirketin ka­rar vermediği bildirildi. Su­numda ayrıca inorganik bü­yüme imkanlarının da azal­dığına vurgu yapıldı.

Ayazağa projesi onay aşamasında

Şirketin gayrimenkul portföyünde bulunan Kan­yon ofiste %98 ve Kanyon AVM tarafında ise %97 dolu­luk oranı olduğu ve buralar­dan elde edilen kira geliri­nin 370 milyon TL’yi buldu­ğu sunumda anlatıldı.

Şirket, gayrimenkul portföyünde bulunan Ayazağa arazisin­de gayrimenkul projesi ge­liştirilmesi için Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı in­şaat sözleşmesi imzalamış­tı. Bu projenin onay aşama­sında olduğu ve inşaata baş­lanması için 1 yıl gibi bir süre beklendiği analistlere söy­lendi. Analistler ile yapılan soru cevap kısmında, Eczacı­başı Holding ile karşılıklı iş­tirak söz konusu olduğu an­cak birleşmenin söz konusu olmadığı belirtildi. Geri alım programı veya bedelsiz ser­maye artırımı yönünde alın­mış kararın bulunmadığı da dile getirildi.

Alım gücü düştü, ilaç pazarı ilk kez daraldı

2024’te enflasyonu kontrol altına almak için uygulanın sıkı para politikası uygulamasının, alım gücünü düşürdüğü ve bu değişimle ilaç pazarının ilk kez üçüncü çeyrekte adet bazında düşüş gösterdiği sunumda yer aldı. 2025 beklentileri ise şöyle sıralandı: “İç pazarda adet bazında büyüme söz konusu olmayacağı, küçülmenin daha çok perakende pazarı, hastane (ihale) pazarından kaynaklanacağı, ancak perakende kanalının daha kârlı olmayı sürdüreceği öngörülüyor. İleriye dönük olarak, Türkiye’nin yaşlanan nüfusu ve yüksek doğum oranları gelecekteki büyüme için güçlü temel oluşturmaya devam edecek.”

“Aile hekimleri düzenlemesi ilaç reçetelerini düşürebilir”

Türkiye ilaç pazarının değerlendirildiği sunumda, Türkiye’nin dünya sıralamasında pazar büyüklüğüne göre 19’uncu sırada olduğu belirtiliyor. Sunumda, 2024 yılında yapılan düzenlemeler sıralanırken, özellikle, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulamaya konan teşvik sisteminin bazı tedavi gruplarında ilaç reçetelenme oranlarında düşüşe sebep olabileceğine vurgu yapıldı.