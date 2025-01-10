Eczacıbaşı İlaç, verimsiz alandan çıkacak, diyabete odaklanacak
Eczacıbaşı İlaç, 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Kanyon AVM ve ofisten 370 milyon lira kira geliri elde eden şirket, iştiraklerinde yatırımlara devam edecek ve kârsız alanlardan çıkacak. Bu yıl 6 yeni ürün lansmanı yapmayı planlayan EİS’in, yatırımcıların merakla takip ettiği Ayazağa projesi ve Monrol satışı onay aşamasında.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Eczacıbaşı İlaç, 2025 yılında iştiraklerinde verimsiz alanlardan çıkacak, diyabete odaklanacak. Şirket, 2022 yılında bünyesine kattığı Gensenta’da 32 milyon euroluk yatırım yapacak ve burada verimliliği ve kârlılığı önceliklendirerek, verimsiz alanlardan çıkacak.
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ise diyabet ürünlerinin lansmanı ve pazarlaması için yeni saha ekipleri oluşturacak. EİS Eczacıbaşı İlaç, Sinai ve Finansal yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcılarına yaptığı sunumda iştiraklerinin ve iş ortaklarının hedeflerini ve stratejilerini açıkladı.
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’dan 6 yeni ürün lansmanı
Şirketin bağlı ortaklığı Eczabaşı İlaç Pazarlama’da 2025 yılında, diyabetin temel odak alanlarına dahil edilmesi ve yeni saha ekipleri ile diyabet alanında faaliyetlere başlanması kararlaştırılırken, 2025 yılında mevcut alanlarda 4, diyabet alanında 2 adet yeni ürün lansmanı yapılmasına karar verildi. Sunumda, iş ortaklarının ve ruhsat sayılarının artırılarak portföyün genişletilmesi ve pazar payının artırılması da hedef olarak belirlendiği görüldü.
Gensenta, 32 milyon euroluk yatırım
Şirketin iştiraki, Gensenta Yenibosna’daki tesise 32 milyon euro bütçeli ek flakon dolum hattı yatırımı yapacak. Söz konusu yatırım ile steril likit flakon dolum kapasitesinde yüzde 60, liyofilize flakon kapasitesinde yüzde 24 artış sağlanması hedefleniyor. Analistlere yapılan sunumda, Türkiye’nin steril üretim alanında önde gelen firmalarından biri olan Gensenta ile ilgili hedefler de açıklandı.
Vial 4 yatırımının 2026 yılı içinde üretime geçilecek, steril üretim alanında CMO faaliyetlerine ağırlık verilecek, Vial 2 hattının ürün validasyon çalışmalarının tamamlanarak diğer hatlarda yüksek seyreden kapasite kullanımının dengelenmesi hedefleniyor. Şirket, 2022 yılında, ABD’li öncü ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Gensenta’nın yüzde 99.96 hissesini 135 milyon dolara satın almıştı.
Monrol satışı için Rekabet Kurulu kararı bekleniyor
Analistlere yapılan sunumda, Eczacıbaşı-Monrol’ün Curium’a satışına yönelik Rekabet Kurulu kararının beklendiği ve buradan sağlanacak gelirin kullanımı hakkında henüz şirketin karar vermediği bildirildi. Sunumda ayrıca inorganik büyüme imkanlarının da azaldığına vurgu yapıldı.
Ayazağa projesi onay aşamasında
Şirketin gayrimenkul portföyünde bulunan Kanyon ofiste %98 ve Kanyon AVM tarafında ise %97 doluluk oranı olduğu ve buralardan elde edilen kira gelirinin 370 milyon TL’yi bulduğu sunumda anlatıldı.
Şirket, gayrimenkul portföyünde bulunan Ayazağa arazisinde gayrimenkul projesi geliştirilmesi için Artaş İnşaat ile arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştı. Bu projenin onay aşamasında olduğu ve inşaata başlanması için 1 yıl gibi bir süre beklendiği analistlere söylendi. Analistler ile yapılan soru cevap kısmında, Eczacıbaşı Holding ile karşılıklı iştirak söz konusu olduğu ancak birleşmenin söz konusu olmadığı belirtildi. Geri alım programı veya bedelsiz sermaye artırımı yönünde alınmış kararın bulunmadığı da dile getirildi.
Alım gücü düştü, ilaç pazarı ilk kez daraldı
2024’te enflasyonu kontrol altına almak için uygulanın sıkı para politikası uygulamasının, alım gücünü düşürdüğü ve bu değişimle ilaç pazarının ilk kez üçüncü çeyrekte adet bazında düşüş gösterdiği sunumda yer aldı. 2025 beklentileri ise şöyle sıralandı: “İç pazarda adet bazında büyüme söz konusu olmayacağı, küçülmenin daha çok perakende pazarı, hastane (ihale) pazarından kaynaklanacağı, ancak perakende kanalının daha kârlı olmayı sürdüreceği öngörülüyor. İleriye dönük olarak, Türkiye’nin yaşlanan nüfusu ve yüksek doğum oranları gelecekteki büyüme için güçlü temel oluşturmaya devam edecek.”
“Aile hekimleri düzenlemesi ilaç reçetelerini düşürebilir”
Türkiye ilaç pazarının değerlendirildiği sunumda, Türkiye’nin dünya sıralamasında pazar büyüklüğüne göre 19’uncu sırada olduğu belirtiliyor. Sunumda, 2024 yılında yapılan düzenlemeler sıralanırken, özellikle, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulamaya konan teşvik sisteminin bazı tedavi gruplarında ilaç reçetelenme oranlarında düşüşe sebep olabileceğine vurgu yapıldı.