Edremit Körfezi yeni kalkınma modelini arıyor

Balıkesir’in 5 ilçesinin yer aldığı Edremit Körfezi’nin sosyoekonomik, kültü­rel kalkınması için kentin idari ve sivil yöneticileri bir araya ge­lerek festival düzenledi. Körfeze yılda bir milyon yerli turist gelir­ken, Edremit Ticaret Odası Baş­kanı Ahmet Çetin, Yunan adaları­na 1.5 milyon Türkün gitmesinin beklendiğini söyledi. Balıkesir’in 5 ilçesinin yer aldığı Edremit Kör­fezi’nin tanınırlığının artırılması, marka değerlerinin tanıtılması ve sosyoekonomik, kültürel kalkın­ması için kentin idari ve sivil yöne­ticileri bir araya geldi.

Gecelik konaklama ikiyi geçmiyor

Yılda bir milyon yerli turistin geldiği, gecelik konaklamanın 2 günü geçmediği Edremit Körfe­zi’nde ekonomik verimliliğinin ar­tırılması için yerel kalkınma mo­deli Adramytteion Festival Akade­misi bu yıl üçüncü kez AdraFest festivalini düzenledi.

“AdraFest kalkınma modelidir”

Festivalin düzenleme kuru­lu başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, “Arkeoloji ve sanatı buluş­turuyoruz. Sanatın, kültürün, aynı zamanda bilimsel çalışmaların ve eğitimin örgütlendiği bir kalkın­ma modeli oluşturduk. Bu model ile geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi. Uğuz, “Bölgeyi tanıtan bir al­ternatif turizm modeli uygulan­ması gerekiyor. AdraFest bir fes­tivalden çok daha fazlası; yaşayan bir kültürel modeldir. Arkeolojiy­le sanatın buluştuğu bu yapı bölge turizmine ve kültür politikalarına örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

Ticaret odası başkanından özeleştiri

Kazdağları, zeytinyağı gibi markaları yeterince kullanama­dıklarını belirten Edremit Tica­ret Odası Yönetim Kurulu Başka­nı Ahmet Çetin ise özeleştiride bulundu. Edremit Körfezi ilçele­rinin Yunanistan’ın Midilli ada­sı ile rekabet edemediğini söyle­yen Çetin, “Ayvalık’tan hafta son­ları 5 bin kişi geçiyor Midilli’ye. Hepsi de İstanbul’dan geliyor. Bu­radan geçiyor ve gidiyor. Körfez bölgesi pahalı. Parası olan Türk, Midilli’ye gidiyor. Bu yıl Ayvalık’a İzmir Yunanistan Başkonsolosu geldi. Burada tur operatörleriyle toplantı yaptılar. 1.5 milyon Türk turist bekliyorlar adalara. Bizim restoranlarımız orada onların iki katı. Çünkü alkolden bu kadar vergi alınmıyor. Maliyetler çok yüksek” dedi.

Pahalı fiyatlar turisti kaçırdı

Esnafın fiyat belirleme konu­sunda sıkıntıları olduğunu ifade eden Çetin, “Fiyatları indirmeleri lazım. Çünkü turisti kaçırıyorlar. Yerli turist bu sene para harcama­da çekingen. Fiyatlar yüksek geli­yor” diye konuştu.

Ortak hareket etmek gerekiyor

AdraFest’in amacının Kuzey Ege’nin birlikte hareket etmesi­ni de sağlamak olduğunu belirten Çetin, “Ticaret odaları olarak Ay­valık, Burhaniye, Edremit ticaret odaları olarak hatta Bergama ve Çanakkale beraber hareket edi­yoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Yunanistan’da Kuzey Ege valili­ği var. Burada tanıtım yapıyorlar. Bizim de aynı şekilde yapmamız lazım” dedi.

15 binin üzerinde ücretsiz izleyici

AdraFest, üç yılda 29 konser, 15 binin üzerinde ücretsiz izleyici, 160’ın üzerinde ağırlanan genç ve profesyonel sanatçı ile 8 yeni etkinlik kazandırdı. Bu yıl 3–12 Ağustos’ta düzenlenen festivalde 40 kurumsal paydaş ile 36 sanatçı ile 11 konser düzenleniyor.