Edremit Körfezi yeni kalkınma modelini arıyor
Körfeze yılda bir milyon yerli turist gelirken, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yunan adalarına 1.5 milyon Türkün gitmesini beklendiklerini söyledi. Gecelik konaklamanın 2 günü geçmediği bölgede verimlilik için Adramytteion Festival Akademisi bu yıl üçüncü kez AdraFest festivali düzenliyor.
Hayati ARIGAN
Balıkesir’in 5 ilçesinin yer aldığı Edremit Körfezi’nin sosyoekonomik, kültürel kalkınması için kentin idari ve sivil yöneticileri bir araya gelerek festival düzenledi. Körfeze yılda bir milyon yerli turist gelirken, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yunan adalarına 1.5 milyon Türkün gitmesinin beklendiğini söyledi. Balıkesir’in 5 ilçesinin yer aldığı Edremit Körfezi’nin tanınırlığının artırılması, marka değerlerinin tanıtılması ve sosyoekonomik, kültürel kalkınması için kentin idari ve sivil yöneticileri bir araya geldi.
Gecelik konaklama ikiyi geçmiyor
Yılda bir milyon yerli turistin geldiği, gecelik konaklamanın 2 günü geçmediği Edremit Körfezi’nde ekonomik verimliliğinin artırılması için yerel kalkınma modeli Adramytteion Festival Akademisi bu yıl üçüncü kez AdraFest festivalini düzenledi.
“AdraFest kalkınma modelidir”
Festivalin düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, “Arkeoloji ve sanatı buluşturuyoruz. Sanatın, kültürün, aynı zamanda bilimsel çalışmaların ve eğitimin örgütlendiği bir kalkınma modeli oluşturduk. Bu model ile geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi. Uğuz, “Bölgeyi tanıtan bir alternatif turizm modeli uygulanması gerekiyor. AdraFest bir festivalden çok daha fazlası; yaşayan bir kültürel modeldir. Arkeolojiyle sanatın buluştuğu bu yapı bölge turizmine ve kültür politikalarına örnek teşkil ediyor” diye konuştu.
Ticaret odası başkanından özeleştiri
Kazdağları, zeytinyağı gibi markaları yeterince kullanamadıklarını belirten Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise özeleştiride bulundu. Edremit Körfezi ilçelerinin Yunanistan’ın Midilli adası ile rekabet edemediğini söyleyen Çetin, “Ayvalık’tan hafta sonları 5 bin kişi geçiyor Midilli’ye. Hepsi de İstanbul’dan geliyor. Buradan geçiyor ve gidiyor. Körfez bölgesi pahalı. Parası olan Türk, Midilli’ye gidiyor. Bu yıl Ayvalık’a İzmir Yunanistan Başkonsolosu geldi. Burada tur operatörleriyle toplantı yaptılar. 1.5 milyon Türk turist bekliyorlar adalara. Bizim restoranlarımız orada onların iki katı. Çünkü alkolden bu kadar vergi alınmıyor. Maliyetler çok yüksek” dedi.
Pahalı fiyatlar turisti kaçırdı
Esnafın fiyat belirleme konusunda sıkıntıları olduğunu ifade eden Çetin, “Fiyatları indirmeleri lazım. Çünkü turisti kaçırıyorlar. Yerli turist bu sene para harcamada çekingen. Fiyatlar yüksek geliyor” diye konuştu.
Ortak hareket etmek gerekiyor
AdraFest’in amacının Kuzey Ege’nin birlikte hareket etmesini de sağlamak olduğunu belirten Çetin, “Ticaret odaları olarak Ayvalık, Burhaniye, Edremit ticaret odaları olarak hatta Bergama ve Çanakkale beraber hareket ediyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Yunanistan’da Kuzey Ege valiliği var. Burada tanıtım yapıyorlar. Bizim de aynı şekilde yapmamız lazım” dedi.
15 binin üzerinde ücretsiz izleyici
AdraFest, üç yılda 29 konser, 15 binin üzerinde ücretsiz izleyici, 160’ın üzerinde ağırlanan genç ve profesyonel sanatçı ile 8 yeni etkinlik kazandırdı. Bu yıl 3–12 Ağustos’ta düzenlenen festivalde 40 kurumsal paydaş ile 36 sanatçı ile 11 konser düzenleniyor.