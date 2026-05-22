EDSİS Başkanı Tutaşı: İzin ve onay süreci aşılırsa depolamada yatırımcı hazır

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel enerji ticaretinde yaşanan kırılmalar, kay­nağa erişim kadar akışın sürekliliğini de stratejik bir konu haline getiriyor. Bu noktada da depolama sistemleri, enerji ar­zında yaşanabilecek ani kesin­ti ve dalgalanmalara karşı siste­min nefes alma alanı olarak öne çıkıyor.

Enerji depolama tekno­lojilerinin, Türkiye’nin kendi kaynaklarını daha etkin kullan­masını sağlayarak dışa bağım­lılığı azaltma vizyonuna doğru­dan katkı sunduğunu söyleyen Enerji Depolama Sanayicile­ri ve İş İnsanları Derneği (ED­SİS) Yönetim Kurulu Başkanı C. Can Tutaşı, enerjinin gelece­ğinde kilit rol oynayacak depo­lamada “hızlanma” çağrısı yap­tı. Türkiye’de yatırım için hazır durumda bekleyen proje portfö­yünün, açıklanan resmi hedef­lerin oldukça üzerinde bir bü­yüme potansiyeline işaret etti­ğini kaydeden Tutaşı, “Özellikle sektörün son yıllarda gösterdiği ivme, yatırımcı ilgisinin devam ettiğini ve pazarda güçlü bir bü­yüme beklentisinin korunduğu­nu ortaya koyuyor.

Bu hedefle­rin daha da yukarı taşınabilme­si için en kritik unsurların izin ve onay süreçlerinin hızlandırıl­ması, şebeke bağlantı altyapısı­nın güçlendirilmesi ve yatırım­cıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması” dedi. Yatırım­ların daha hızlı devreye girmesi için özellikle bağlantı kapasitesi, trafo altyapısı ve teknik enteg­rasyon süreçlerinde iyileştirme­ler isteyen Tutaşı, “Finansman tarafında ise hem yerli hem de uluslararası kaynaklara erişimin artırılması, sektörün büyüme hı­zını doğrudan destekler” ifade­lerini kullandı.

Mevzuat tarafın­da son dönemde atılan adımları “önemli ilerleme” olarak yo­rumlayan Tutaşı, şöyle devam etti: “Mevcut teşvik mekaniz­maları yatırım ortamını destek­lemek açısından önemli bir rol oynasa da önümüzdeki dönemde özellikle yerli teknoloji üretimi, enerji yönetim yazılımları ve di­jital altyapılar konusunda atıla­cak adımlar sektörün sürdürü­lebilir büyümesinde belirleyici olacak. Bu alanlarda sağlanacak teşviklerin, yatırım ekosiste­miyle senkron şekilde ilerleme­si Türkiye’nin enerji teknoloji­lerinde bölgesel bir merkez olma hedefini de güçlendirecek.”

Sanayi bölgelerini koruyacak bir mekanizma

Bugünkü mevcut depolama ka­pasitesinin, Türkiye’nin tüm kri­tik altyapılarını uzun süreli ve geniş ölçekli biçimde beslemek için yeterli seviyede olmadığını söyleyen Tutaşı, bunun sağlan­ması için planlanan ve kapasitesi dağıtılan projelerin devreye alın­ması gerektiğini belirtti. EDSİS Başkanı Tutaşı, “Depolama sis­temleri burada tüm ülkeyi gün­lerce besleyecek tekil bir çözüm olarak değil, kritik altyapıları, sa­nayi bölgelerini, haberleşme sis­temlerini, sağlık tesislerini ve stratejik noktaları destekleyecek bir koruma mekanizması ola­rak düşünülmeli. Hedef kapasite belirlenirken yalnızca megavat bazlı kurulu güç değil, kaç saatlik yedekleme sağlanacağı ve hangi kritik yüklerin önceliklendirile­ceği de dikkate alınmalı ve proje­lendirilmeli” dedi.

“Milli teknoloji hamlesi” olarak görülmeli

Enerji depolama teknolojileri­nin Türkiye’nin vizyonuna sun­duğu katkıyı değerlendiren Tu­taşı, yerli kaynakların etkin kul­lanımına vurgu yaptı. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynak­lardan elde edilen enerjinin yö­netilebilir hale getirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğu belirten Tutaşı, “Burada mesele yalnızca ithal kaynakların yerine yenilenebilir kaynakları koymak değil, bu kaynakları sürekli hale getirmektir. Batarya sistemleri­nin her aşamasında yerli ve milli üretim, Türkiye’nin bölgesel bir çözüm merkezi olmasını sağlaya­cak” dedi. Ajandalarında Türki­ye’nin dönüşümde sadece bir pa­zar değil, teknoloji geliştiren bir güç olmasının yer aldığını anla­tan Tutaşı, “Batarya teknolojile­rinde yerlileşme oranının artma­sı, Türkiye’nin enerji arzında da­ha bağımsız ve dış şoklara karşı daha dirençli bir yapıya geçmesi­ni sağlayacak Depolama artık ye­nilenebilir enerjinin bir tamam­layıcısı değil, şebeke güvenliğinin temel bir bileşeni olarak kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilirdeki kaybı depolama çözecek

Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu gücünün hızla arttığını ancak üretimin hava şartlarına bağlı olması nedeniyle arada yüzde 10’luk bir verim makası oluştuğunu ifade eden Tutaşı, depolamanın burada bir “kaldıraç” görevi gördüğünü söyledi. Tutaşı, “Güneşin ve rüzgarın bol olduğu saatlerde enerjiyi hapsedip, ihtiyaç anında sisteme vererek bu açığı kapatacağız. Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için depolama yatırımlarının, şebeke altyapısı ve dijital enerji yönetimiyle birlikte planlanması gerekiyor” dedi.