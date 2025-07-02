Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili Ürün: Sanayiciyi savunmasız bırakma lüksümüz yok

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, ha­ziran ayı meclis toplantısında “Küresel ekonominin barındır­dığı risk ortamında sanayiciyi savunmasız bırakma lüksümüz yok” diyerek imalat sanayisin­deki gerilemeye dikkat çekti.

İmalat sanayinin son dört çey­reğin üçünde ülke ekonomisin­deki büyümeye katkısının ne­gatif olduğunu ifade eden Ürün, “Hiçbir yükseliş ya da düşüş sonsuz değildir ancak üretime kalıcı zarar verilmemesi ve sa­nayicilikten vazgeçilmemesi en önemli husustur. İmalat sa­nayi vergi yükleri, iş gücü mali­yetleri, yüksek enflasyon ve faiz oranlarından olumsuz etkilen­mektedir” diye konuştu.

Ürün sözlerini şöyle sürdür­dü, “OECD tarafından açıkla­nan ekonomik görünüme baktı­ğımızda, ülkemizde GSYH’nın 2025’ te yüzde 2,9 ve 2026 yı­lında yüzde 3,3 oranında art­ması beklenmektedir.

Finansal koşullar ve mali konsolidasyon hane halkı tüketimini sınırla­maktadır. Özel yatırımlar ve ih­racat büyümesi ticaretteki za­yıflık nedeni ile 2025 yılında ya­vaşlayacak ancak 2026 yılında kademeli olarak toparlanacak­tır. Enflasyonda gerileme eği­limine rağmen konut ve eğitim gibi alanlarda yüksek seyret­meye devam etmektedir. 2026 yılına sonuna kadar enflasyo­nun yüzde 15 seviyesine gerile­mesi öngörülmektedir.

Ancak uluslararası ticaretteki geliş­melerin etkisi belirsizliğini ko­rumaktadır. Enflasyonun kalı­cı olarak düşüş eğiliminde kal­masını sağlamak için maliye ve para politikalarının da daraltıcı nitelikte kalması gerekiyor. An­cak ticarete dair belirsizlikler ve daha düşük büyüme beklen­tileri nedeni ile mali konsoli­dasyonun büyüklüğü daha önce öngörülenden sınırlı olabilir.”

“KOBİ’lere dönük teşvikler oldukça sınırlı”

Ekonomideki sıkışıklığın ya­tırım planlarını ötelediği bir ortamda yatırım teşviklerinin açıklandığını ifade eden Ürün, “Ağırlıklı olarak proje bazlı teş­viklere odaklanılması nitelik­li yatırımlar adına son dere­ce önemlidir. 2030 yılına ka­dar geçerliliğini koruyacak ve Türkiye’ye ivme kazandıracak olan yatırımlar kuşkusuz kat­ma değerli ve nitelikli yatırım­lar olacaktır.

Özellikle dışa ba­ğımlılığı azaltacak yatırımlar ve ikiz dönüşüme yönelik destek­ler üretim yapısının kırılganlı­ğını azaltırken dayanıklılığı ar­tıracak ve yeni bir motivasyon sağlayacaktır. Kobilerimizin ulaşabileceği destekler sektö­rel ve bölgesel teşvik kategori­sinde vurgulanmış olup olduk­ça sınırlı kalmaktadır. Yatırım iştahının yeniden artması açı­sından özellikle kobilerin fay­dalanacağı desteklerin artırıl­ması önemli.

Geçen haftalarda orta ve yüksek teknoloji yatı­rımlar için yatırım taahhüdü avans kredisi programı büyük­lüğünün 500 milyar liraya çı­kartılması da yatırım iştahının yeniden oluşturulması açısın­dan önemlidir. Dijital ve yeşil dönüşüm programı yatırımla­rının çok önemsediğimiz önce­likli yatırımlar destek kapsamı­na alınmış olunması sürdürüle­bilir sanayi adına kıymetlidir” değerlendirmesinde bulundu.