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Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili Ürün: Sanayiciyi savunmasız bırakma lüksümüz yok

Ege Bölgesi Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısında değerlendirmelerde bulunan başkan vekili Hakan Ürün, imalat sanayisindeki gerilemeye dikkat çekti. Ekonomideki hiçbir zorluğun devamlılık göstermeyeceğini söyleyen Ürün, üretimden vazgeçmemek gerektiğini kaydetti.

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Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili Ürün: Sanayiciyi savunmasız bırakma lüksümüz yok
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Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, ha­ziran ayı meclis toplantısında “Küresel ekonominin barındır­dığı risk ortamında sanayiciyi savunmasız bırakma lüksümüz yok” diyerek imalat sanayisin­deki gerilemeye dikkat çekti.

İmalat sanayinin son dört çey­reğin üçünde ülke ekonomisin­deki büyümeye katkısının ne­gatif olduğunu ifade eden Ürün, “Hiçbir yükseliş ya da düşüş sonsuz değildir ancak üretime kalıcı zarar verilmemesi ve sa­nayicilikten vazgeçilmemesi en önemli husustur. İmalat sa­nayi vergi yükleri, iş gücü mali­yetleri, yüksek enflasyon ve faiz oranlarından olumsuz etkilen­mektedir” diye konuştu.

Ürün sözlerini şöyle sürdür­dü, “OECD tarafından açıkla­nan ekonomik görünüme baktı­ğımızda, ülkemizde GSYH’nın 2025’ te yüzde 2,9 ve 2026 yı­lında yüzde 3,3 oranında art­ması beklenmektedir.

Finansal koşullar ve mali konsolidasyon hane halkı tüketimini sınırla­maktadır. Özel yatırımlar ve ih­racat büyümesi ticaretteki za­yıflık nedeni ile 2025 yılında ya­vaşlayacak ancak 2026 yılında kademeli olarak toparlanacak­tır. Enflasyonda gerileme eği­limine rağmen konut ve eğitim gibi alanlarda yüksek seyret­meye devam etmektedir. 2026 yılına sonuna kadar enflasyo­nun yüzde 15 seviyesine gerile­mesi öngörülmektedir.

Ancak uluslararası ticaretteki geliş­melerin etkisi belirsizliğini ko­rumaktadır. Enflasyonun kalı­cı olarak düşüş eğiliminde kal­masını sağlamak için maliye ve para politikalarının da daraltıcı nitelikte kalması gerekiyor. An­cak ticarete dair belirsizlikler ve daha düşük büyüme beklen­tileri nedeni ile mali konsoli­dasyonun büyüklüğü daha önce öngörülenden sınırlı olabilir.”

“KOBİ’lere dönük teşvikler oldukça sınırlı”

Ekonomideki sıkışıklığın ya­tırım planlarını ötelediği bir ortamda yatırım teşviklerinin açıklandığını ifade eden Ürün, “Ağırlıklı olarak proje bazlı teş­viklere odaklanılması nitelik­li yatırımlar adına son dere­ce önemlidir. 2030 yılına ka­dar geçerliliğini koruyacak ve Türkiye’ye ivme kazandıracak olan yatırımlar kuşkusuz kat­ma değerli ve nitelikli yatırım­lar olacaktır.

Özellikle dışa ba­ğımlılığı azaltacak yatırımlar ve ikiz dönüşüme yönelik destek­ler üretim yapısının kırılganlı­ğını azaltırken dayanıklılığı ar­tıracak ve yeni bir motivasyon sağlayacaktır. Kobilerimizin ulaşabileceği destekler sektö­rel ve bölgesel teşvik kategori­sinde vurgulanmış olup olduk­ça sınırlı kalmaktadır. Yatırım iştahının yeniden artması açı­sından özellikle kobilerin fay­dalanacağı desteklerin artırıl­ması önemli.

Geçen haftalarda orta ve yüksek teknoloji yatı­rımlar için yatırım taahhüdü avans kredisi programı büyük­lüğünün 500 milyar liraya çı­kartılması da yatırım iştahının yeniden oluşturulması açısın­dan önemlidir. Dijital ve yeşil dönüşüm programı yatırımla­rının çok önemsediğimiz önce­likli yatırımlar destek kapsamı­na alınmış olunması sürdürüle­bilir sanayi adına kıymetlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL