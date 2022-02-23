Ege hazır giyimde dönüşüm "gençler" ve "yeşil" ile yapılacak

İmam GÜNEŞ

Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerinin heyecanı Ege’de de yaşanacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği’ne (EHKİB) yeniden başkan adayı olan mevcut başkan Burak Sertbaş’ın seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor. Yönetim kurulunun çoğunluğu ile yeni döneme devam edecek olan Sertbaş, yeni dönemde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim konularına eğilecek. Burak Sertbaş, bu projelerin detaylarını DÜNYA’ya anlattı.

Birlik olarak hedefl edikleri 1,5 milyar dolar hedefine geçen yıl ulaştıklarını belirten Sertbaş, gelecek yıl hedefl erinin 1,6 milyar dolar olduğunu ifade ediyor. Ağırlıklı pazarın Avrupa olduğunu dile getiren Sertbaş, “İhracatımızın yüzde 85’ini Avrupa’ya yapıyoruz. Avrupalı firmalar, pandemi öncesinde yakın coğrafyalarla ticaret yapma stratejisini geliştirdi. Pandemi olunca önce Portekiz sonra Türkiye ile temasa geçtiler. Türkiye, stratejilerinin temelinde var. Bu strateji ve arzuları devam ediyor. Kapasitemiz yettikçe iş birliğimiz devam edecek. Şu an en önemli unsur, onların istediği fiyatları verebilmek” diyor.

Gençlere ihracatta aktif rol veren birliğin Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB) olduğunu kaydeden Sertbaş, “2019 yılında Genç İhracatçılar Konseyi’ni (GİK) kurmuştuk. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin temsilcileri de var. Güzel projeler ortaya çıkarıyoruz. Genç TİM’den önce kurulmuş bir yapı. GİK’i her geçen gün üye sayısı ve proje olarak geliştiriyoruz. Genç ihracatçılarımız sürdürülebilirlik ve dijitalleşmede bize yardımcı olacak” bilgisini veriyor.

Firmalarda sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracak Sürdürülebilirliği geliştirme projesiyle yönetimsel, üretimsel, çevresel sürdürülebilirliği üç başlıkta inceleyeceklerini ifade eden Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dönüşümü bu alanlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Firmaların çevresel ve karbon nötr uygunluğunu kontrol etmeleri ve gerekli uygunluğu sağlamaları için çevre mühendisi istihdam ediyoruz. Temel pazarımız Avrupa olduğu için masamızda Yeşil Mutabakat var. Bu sürece bir an önce uyum sağlamalıyız. Güneş Enerjisi Santrali (GES) sektörümüz için artık çok önemli. Müşterilerimizin doğrudan dikkatini çekebilecek bir unsur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan GES konusunda daha ulaşılabilir bir teşvik bekliyoruz. Hem müşterilerimiz bizim yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe duyarlı olduğumuz görür hem de enerji tasarrufu sağlamış oluruz. Özellikle KOBİ’lere bu işin farkındalığını yaratmamız lazım. Sürdürülebilirlik konusu son dakika çözülebilecek bir şey değil. Aksi halde oyun dışında kalabilirler. GES projesi bu nedenle çok önemli.”

Döngüsel ekonomiyi gençlerle sağlayacak

Yeni dönemde döngüsel ekonomi projesini hayata geçireceklerine dikkat çeken Sertbaş, şu bilgileri veriyor: “Tekstil, endüstri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerini iş insanlarıyla bir araya getireceğiz. Bu öğrencilerimizi aynı kamp ortamında buluşturmak istiyoruz. Bu öğrencilerin oluşturacağı yeni fikirler, sürdürülebilir ürün ve fabrikaya dönüşmeli. Temel amacımız bu. Eğitim çalışmalarına başladık. Saha uygulamalarını da seçimden sonra yapacağız.

Meslek liselerine yatırım yapılacak

Burs katkısı ile tekstil mühendisliğine ilginin arttığını ve sorunların çözüldüğünü belirten Sertbaş, “Öğrenciler algı düzeldi. İlgi çok fazla, biz bu uygulamayı ara elemanda yapmak istiyoruz. Meslek liseleri şu an yeterli değil. Öğretmenler çok istekli ancak öğrencilerin algısında son seçenek durumunda. Pilot okullar belirlemeye başladık. Ortaokul velilerine reklam yapacağız. Okulları da konforlu, sevimli hale getireceğiz. Tekstil ve hazır giyim bölümlerini derleyip toparlamamız lazım. Bu şekilde meslek liselerine olan algıyı cazip hale getirebiliriz” açıklamasında bulunuyor.

“İzmir’e direkt uçuş seferleri başlamalı”

Ege olarak, İstanbul’a göre daha kapalı kaldıklarına değinen Burak Sertbaş, “Çünkü İstanbul gibi dünyanın her ülkesinden direkt uçuş seferlerimiz yok. İstanbul’a gelen müşteriyi İzmir’e getirmekte zorlanıyoruz. İzmir’in direkt uçuş seferlerine ihtiyacı var. Buraya gelen Avrupa dışındaki ülkeler direkt alım yapıyorlar. Avrupa’dan birçok ülke için uçuş var ancak Avrupa dışındaki ülkelerin buraya direkt uçuşu olmayışı ticareti etkiliyor” şeklinde konuşuyor.

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