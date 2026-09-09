Ege’den 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefi

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Tarım ve gıda sektörü­nün üretici, ihracatçı ve alıcılarını bir araya ge­tiren Interfresh Eurasia Fuarı İzmir’de kapılarını açtı. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen fuar, 71 ülkeden 14 bini aşkın zi­yaretçiyi ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Ge­nel Müdürü Dr. Mehmet Ali Kılıçkaya, küresel ticarette­ki zorlu koşullara rağmen Tür­kiye’nin ihracat performansı­nı koruduğunu söyledi. Tür­kiye’nin mal ihracatının 2025 yılında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara ulaştığını belir­ten Kılıçkaya, 2026’nın ilk se­kiz ayında ise ihracatın yüzde 4 artışla 185 milyar dolar olduğu­nu kaydetti. Ağustos itibarıy­la yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolarla tarihi zir­veye çıktığını ifade etti.

Yaş meyve sebzede yüzde 45’lik artış

Tarım ürünleri ihracatının yılın ilk sekiz ayında yüzde 4,8 artarak 21,7 milyar dolara ulaş­tığını bildiren Kılıçkaya, aynı dönemde yaş meyve sebze ihra­catının yüzde 45 artışla 2,3 mil­yar dolara yükseldiğini, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1,6 milyar dolar olarak gerçek­leştiğini söyledi.

Yaş meyve sebze ve mamul­lerinde sekiz aylık ihracat hac­minin yaklaşık 4 milyar dola­ra ulaştığını belirten Kılıçkaya, bundan sonraki süreçte katma değerin artırılması gerektiği­ne dikkat çekti. Kılıçkaya, “Yaş üründeki güçlü üretim kapasi­temizi; işleme, ambalaj, tekno­loji, marka ve yenilikçi ürünlerle daha yüksek katma değere dö­nüştürmek” gerektiğini söyledi.

Hedefin yalnızca daha faz­la ürün ihraç etmek olmadığını kaydeden Kılıçkaya, birim değe­ri yükselen, pazarda süreklilik sağlayan ve daha fazla katma de­ğerin Türkiye’de kaldığı bir ih­racat yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarıma dayalı sanayi bölgeleri hedefe destek olacak

Ege İhracatçı Birlikleri Ko­ordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ise Ege Bölgesi’nin yıl­lık 7,5 milyar doları aşan tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye’nin önde gelen tarım ihracat mer­kezlerinden biri olduğunu söy­ledi. Bölgenin Türkiye’nin 36,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay aldı­ğını belirten Öztürk, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulle­ri ve kuru meyve sektörlerinin Türkiye genelindeki son bir yıl­lık 8,5 milyar dolarlık ihracatı­nın 2,3 milyar dolarlık bölümü­nün Ege’den gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dikili, Bayındır ve Kınık’ta­ki tarıma dayalı ihtisas organi­ze sanayi bölgelerine yönelik ça­lışmaların sürdüğünü belirten Öztürk, bu yatırımların bölge­nin tarım ihracatına ivme ka­zandıracağını söyledi. Öztürk, “Bu üç bölgemizin sağlayacağı itici güçle önümüzdeki beş yılın sonunda Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacak potansiyele sa­hip olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında 50 milyar dolarlık hedefe ulaşmasında ihtisas fu­arlarının önemli rol oynayaca­ğını dile getiren Öztürk, ulus­lararası alıcılarla doğrudan temasın ve yeni pazarlara erişi­min ihracat artışını destekleye­ceğini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Cengiz Balık da Ege Bölgesi’nin üretim çeşitliliği ve ihracat tecrübesinin yanı sıra İzmir’in lojistik altyapısı ve li­man olanaklarıyla sektör açı­sından önemli bir merkez oldu­ğunu söyledi.