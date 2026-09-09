Ege’den 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefi
Interfresh Eurasia Fuarı İzmir’de sektör temsilcileri ve uluslararası alıcıları buluşturdu. Yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk sekiz ayında yüzde 45 artışla 2,3 milyar dolara ulaşırken, Ege ihracatçıları bölgenin tarım ürünleri ihracatında önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşabileceğini öngörüyor.
Tarım ve gıda sektörünün üretici, ihracatçı ve alıcılarını bir araya getiren Interfresh Eurasia Fuarı İzmir’de kapılarını açtı. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen fuar, 71 ülkeden 14 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.
Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Dr. Mehmet Ali Kılıçkaya, küresel ticaretteki zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin ihracat performansını koruduğunu söyledi. Türkiye’nin mal ihracatının 2025 yılında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara ulaştığını belirten Kılıçkaya, 2026’nın ilk sekiz ayında ise ihracatın yüzde 4 artışla 185 milyar dolar olduğunu kaydetti. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığını ifade etti.
Yaş meyve sebzede yüzde 45’lik artış
Tarım ürünleri ihracatının yılın ilk sekiz ayında yüzde 4,8 artarak 21,7 milyar dolara ulaştığını bildiren Kılıçkaya, aynı dönemde yaş meyve sebze ihracatının yüzde 45 artışla 2,3 milyar dolara yükseldiğini, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
Yaş meyve sebze ve mamullerinde sekiz aylık ihracat hacminin yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını belirten Kılıçkaya, bundan sonraki süreçte katma değerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Kılıçkaya, “Yaş üründeki güçlü üretim kapasitemizi; işleme, ambalaj, teknoloji, marka ve yenilikçi ürünlerle daha yüksek katma değere dönüştürmek” gerektiğini söyledi.
Hedefin yalnızca daha fazla ürün ihraç etmek olmadığını kaydeden Kılıçkaya, birim değeri yükselen, pazarda süreklilik sağlayan ve daha fazla katma değerin Türkiye’de kaldığı bir ihracat yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Tarıma dayalı sanayi bölgeleri hedefe destek olacak
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ise Ege Bölgesi’nin yıllık 7,5 milyar doları aşan tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye’nin önde gelen tarım ihracat merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgenin Türkiye’nin 36,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay aldığını belirten Öztürk, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri ve kuru meyve sektörlerinin Türkiye genelindeki son bir yıllık 8,5 milyar dolarlık ihracatının 2,3 milyar dolarlık bölümünün Ege’den gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dikili, Bayındır ve Kınık’taki tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Öztürk, bu yatırımların bölgenin tarım ihracatına ivme kazandıracağını söyledi. Öztürk, “Bu üç bölgemizin sağlayacağı itici güçle önümüzdeki beş yılın sonunda Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacak potansiyele sahip olacağına inanıyorum” dedi.
Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında 50 milyar dolarlık hedefe ulaşmasında ihtisas fuarlarının önemli rol oynayacağını dile getiren Öztürk, uluslararası alıcılarla doğrudan temasın ve yeni pazarlara erişimin ihracat artışını destekleyeceğini ifade etti.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık da Ege Bölgesi’nin üretim çeşitliliği ve ihracat tecrübesinin yanı sıra İzmir’in lojistik altyapısı ve liman olanaklarıyla sektör açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.