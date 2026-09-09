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Ege’den 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefi

Interfresh Eurasia Fuarı İzmir’de sektör temsilcileri ve uluslararası alıcıları buluşturdu. Yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk sekiz ayında yüzde 45 artışla 2,3 milyar dolara ulaşırken, Ege ihracatçıları bölgenin tarım ürünleri ihracatında önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşabileceğini öngörüyor.

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Ege’den 10 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefi

Tarım ve gıda sektörü­nün üretici, ihracatçı ve alıcılarını bir araya ge­tiren Interfresh Eurasia Fuarı İzmir’de kapılarını açtı. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen fuar, 71 ülkeden 14 bini aşkın zi­yaretçiyi ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Ge­nel Müdürü Dr. Mehmet Ali Kılıçkaya, küresel ticarette­ki zorlu koşullara rağmen Tür­kiye’nin ihracat performansı­nı koruduğunu söyledi. Tür­kiye’nin mal ihracatının 2025 yılında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara ulaştığını belir­ten Kılıçkaya, 2026’nın ilk se­kiz ayında ise ihracatın yüzde 4 artışla 185 milyar dolar olduğu­nu kaydetti. Ağustos itibarıy­la yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolarla tarihi zir­veye çıktığını ifade etti.

Yaş meyve sebzede yüzde 45’lik artış

Tarım ürünleri ihracatının yılın ilk sekiz ayında yüzde 4,8 artarak 21,7 milyar dolara ulaş­tığını bildiren Kılıçkaya, aynı dönemde yaş meyve sebze ihra­catının yüzde 45 artışla 2,3 mil­yar dolara yükseldiğini, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1,6 milyar dolar olarak gerçek­leştiğini söyledi.

Yaş meyve sebze ve mamul­lerinde sekiz aylık ihracat hac­minin yaklaşık 4 milyar dola­ra ulaştığını belirten Kılıçkaya, bundan sonraki süreçte katma değerin artırılması gerektiği­ne dikkat çekti. Kılıçkaya, “Yaş üründeki güçlü üretim kapasi­temizi; işleme, ambalaj, tekno­loji, marka ve yenilikçi ürünlerle daha yüksek katma değere dö­nüştürmek” gerektiğini söyledi.

Hedefin yalnızca daha faz­la ürün ihraç etmek olmadığını kaydeden Kılıçkaya, birim değe­ri yükselen, pazarda süreklilik sağlayan ve daha fazla katma de­ğerin Türkiye’de kaldığı bir ih­racat yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tarıma dayalı sanayi bölgeleri hedefe destek olacak

Ege İhracatçı Birlikleri Ko­ordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ise Ege Bölgesi’nin yıl­lık 7,5 milyar doları aşan tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye’nin önde gelen tarım ihracat mer­kezlerinden biri olduğunu söy­ledi. Bölgenin Türkiye’nin 36,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay aldı­ğını belirten Öztürk, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulle­ri ve kuru meyve sektörlerinin Türkiye genelindeki son bir yıl­lık 8,5 milyar dolarlık ihracatı­nın 2,3 milyar dolarlık bölümü­nün Ege’den gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dikili, Bayındır ve Kınık’ta­ki tarıma dayalı ihtisas organi­ze sanayi bölgelerine yönelik ça­lışmaların sürdüğünü belirten Öztürk, bu yatırımların bölge­nin tarım ihracatına ivme ka­zandıracağını söyledi. Öztürk, “Bu üç bölgemizin sağlayacağı itici güçle önümüzdeki beş yılın sonunda Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacak potansiyele sa­hip olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında 50 milyar dolarlık hedefe ulaşmasında ihtisas fu­arlarının önemli rol oynayaca­ğını dile getiren Öztürk, ulus­lararası alıcılarla doğrudan temasın ve yeni pazarlara erişi­min ihracat artışını destekleye­ceğini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Cengiz Balık da Ege Bölgesi’nin üretim çeşitliliği ve ihracat tecrübesinin yanı sıra İzmir’in lojistik altyapısı ve li­man olanaklarıyla sektör açı­sından önemli bir merkez oldu­ğunu söyledi.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
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