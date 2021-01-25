Egeli ihracatçılar, 15 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'ye 2020 yılında COVID-19'a rağmen 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran EİB'in, ihracata en fazla katkı sunan birlik üyesi firmaları ödüllendirmek için düzenlediği geleneksel "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne bu yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini kaydetti.

EİB'in 2019 yılında düzenlediği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül kazanan 57 firmanın 42'si 2020 yılındaki ihracat şampiyonları listesinde yerini koruduğunu, 15 firmanın da 2020 yılında ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardığını bildiren Eskinazi, "Üyelerimiz arasında 2020 yılında Pergamon Status Dış Ticaret AŞ, PETKİM Petrokimya Holding AŞ ve WHIRLPOOL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ilk üçte yer aldı. Listedeki 57 firmanın 36'sı İzmir merkezli şirketlerden oluşurken, Manisa listede 7 firma ile temsil edildi. Denizli, Aydın ve İstanbul'dan 3'er firma ödül kazandı. Muğla 2, Ankara, Uşak ve Balıkesir 1'er firma ile listede yer aldı." dedi.

Geçen yıl EİB'nin 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracatına 9 bin 313 firmanın katkı sağladığını aktaran Eskinazi, "2021 yılındaki hedefimiz EİB'den ihracat yapan firma sayısını 10 bine çıkarmak, ihracat rakamımızı da 15 milyar dolara taşımak olacak. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, lojistik, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak." ifadelerini kullandı.