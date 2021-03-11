Egeli ihracatçıların Japonya’ya gıda ihracatı hedefi 1 milyar dolar

Dünyanın en büyük yatırımcı ülkesi Japonyanın aynı zamanda en büyük dördüncü ithalatçısı olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Koordinatörü Jak Eskinazi, Türkiye'nin Japonya ile olan ticaretini daha üst seviyelere çıkarılabileceğine dikkat çekti.

Bu yüzden Japonya'nın son yıllarda ağırlık verdikleri pazar çeşitlendirme faaliyetlerinin en önemli odak noktalarından bir tanesi olduğu söyleyen Eskinazi, "Chiba’daki Foodex Japan Gıda Fuarı, Asya Pasifik Bölgesi’nde Turquality, Ur-Ge projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin en önemli ayağı. Artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz. Bu yeni ticari ittifaklar, gelişmeler karşısında nasıl konum alacağımızı iyi düşünmeliyiz. Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması iki ülke arasında yeni bir aşamaydı. Ancak daha kuvvetli bir adım gerekli. Özellikle Japonya’nın Avrupa, ABD, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı, 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla oluşturulan serbest ticaret bloğu içinde yer aldığı bir dönemde; ülkemizin STA ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini sonuca ulaştırması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi’nden Japonya’ya ihracat, yüzde 8 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Japonya’ya Türkiye geneli ihracatın yüzde 50’sinin, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın ise yüzde 80’inin gıda üzerine olduğunu bildirdi. 2018 yılında Japonya’ya Türkiye geneli gıda ihracatının 184 milyon dolar olduğunu belirten Celep, 2019 ve 2020 yıllarında bunun 217 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

2020 yılında Ege Bölgesi’nden Japonya’ya 74 milyon dolar değerinde gıda ihracatı yapıldığını açıklayan Celep, "Su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğumuz sektörler. Japonya’ya gıda ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarabiliriz. Dünyada organik gıda pazarı yüzde 23 artışla 129,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini biz gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde tarımın altın çağını yaşadığı, gıda güvenliğinin üst sıralara yerleştiği bir dönemde Japonya ile ticari ilişkilerimizi yeni işbirliği ve ortaklıklarla geliştireceğiz. Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Japonya, Güney Kore ve Çin pazarlarına yönelik Turquality Projesiyle de iyi bir ivme yakaladık. 2020 yılında Ege Bölgesi’nden Japonya’ya ihracatımız yüzde 8 artışla 89 milyon dolara ulaştı.”