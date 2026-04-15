Egeli madencilerden 2 milyar dolar hedef

Özlem SARSIN

Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda İbrahim Alimoğlu güven tazeleyerek ikinci kez Başkan seçildi. İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatını 2026 yılında 1,5 mil­yar dolara, 2030 yılında da 2 mil­yar dolara çıkarma hedefiyle ye­ni döneme giriş yaptı.

Göreve geldiklerinde 1 milyar 80 milyon dolar olan ihracat ra­kamlarını, tüm zorluklara rağ­men 1 milyar 380 milyon dola­ra taşımanın haklı gururunu ya­şadıklarını ifade eden Alimoğlu, “Madencilik sektörümüz, diğer sektörlere verdiği hammadde ve güç desteğiyle Türk ekonomi­sine tam 60 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor. Bizler, bu devasa çarkın en stratejik par­çasıyız. Dönemimiz boyunca “basılmadık yer, çalınmadık ka­pı bırakmama” düsturuyla hare­ket ettik: Kazakistan’dan Mek­sika’ya, Kenya’dan Amerika’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’den İngiltere’ye, Suudi Arabistan’a kadar çok sayıda Sektörel Tica­ret Heyeti düzenledik. Güney Kore’ye ilk kez Türkiye Milli Ka­tılımı’nı gerçekleştirdik. Xia­men Uluslararası Taş Fuarı’na bu yıl 14’üncü kez milli katılım organizasyonu düzenledik” di­ye konuştu.

Turkish Stones Turquality Projesi’yle onlarca ülkede dün­yanın en seçkin etkinliklerinde Türk doğal taşını en üst seviyede temsil ettiklerine vurgu yapan Başkan Alimoğlu, şöyle devam etti; “Geçen yıl, Denizli Laodik­ya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirdiğimiz Amorf Do­ğal Taş Tasarım Yarışması ile sektörü sanatla buluşturduk. EGEBİM platformunu kura­rak dijital dönüşümü başlattık; artık mimarlar ve tasarımcılar taşlarımızı dijital dünyada tek tıkla keşfedebiliyor. Elde ettiği­miz bu tecrübe, bizim en büyük sermayemizdir.”

“EGEBİM ile dijital dönüşümü başlattık”

Yeni dönemle ilgili hedeflerini de paylaşan Alimoğlu, “2026 yılında ihracat hedefimiz 1,5 milyar dolar; ancak asıl vizyonumuz 2030 yılında bu bayrağı devrederken 2 milyar dolar barajını aşmış bir birlik bırakmaktır. Önümüzdeki dönemde Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan odaklı ticaret heyetlerimizle yeni pazarlara çıkarma yapacağız. 2025 yılında başlattığımız Sürdürülebilirlik Odaklı URGE Projesi ile yeşil dönüşüme öncülük edecek, 2026’da 6. Kez düzenleyeceğimiz Amorf yarışmamızla yine ilham vereceğiz. Yasal düzenlemelerin önümüzü açması için kamu temsilcileriyle kurduğumuz diyaloğu daha da güçlendireceğiz. Sektörümüzün imajını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz sadece taş ihraç etmiyoruz; biz bu toprakların bereketini, emeğini ve estetiğini dünyaya sunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde İbrahim Alimoğlu 42 oyla ikinci kez Başkan seçilirken Yönetim Kurulu’nda “Faik Tokatlıoğlu, İbrahim Altunpınar, Reyhan Sezgin, Rıfat Özdilek, Mehmet Şen, Akın Yeşilkaya, Mehmet Serter, Onur Demir, Leyla Türk ve Mehmet Tuncer” yer aldı. Denetim Kurulu; “Ekrem Demirel, Zafer Soybaş ve Soner Ozan”dan oluşurken, TİM Genel Kurulu Asil Delegeleri, “Yakup Burak Ürper, İrfan Çelikten, Oben İnceler, Remzi Boncuk ve Togan Akkoç” olarak belirlendi.