Egeli mobilyacılardan Güney Afrika çıkarması: 150 ikili sözleşme imzalanacak

Geziye dair bilgi veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' doğrultusunda geziye 18 ihracatçı firmanın katılacağını söyledi.

Gürle, Sektörel Ticaret Heyeti gezisinde 150’e yakın ikili iş görüşmesine imza atılacağını belirterek "Güney Afrika Cumhuriyeti bölgesindeki diğer 13 ülkeye açılan bir ticaret kapısı olma özelliği taşıyor.” diye konuştu.

İhracat yüzde iki yılda yüzde 30 arttı

Gürle, şunları söyledi: “İhracatçılarımıza yeni pazarların kapısını açmak için hedef ülke olarak seçilen Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 2020 yılında yaklaşık 518 milyon dolar mobilya ihracat yaparken 2022 yılında yüzde 30 artışla 672 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Heyet uzun yıllar sonra Birliğimizce düzenlenen ilk sektörel ticaret heyeti. Heyete yoğun ilgiden memnuniyet duyduk. İhracatçı firmalarımız pazarın avantajlarından en yüksek şekilde faydalandırılacaktır. İzmir mobilya sektörünün gelişimi için en önemli bölgelerden biri. Bunun için gerekli know-how firmalarımızda var.”

İsrail ve Suudi Arabistan hedefi

Amaçlarının tasarım odaklı ve marka değeri yüksek bir Ege mobilyası üst kimliğiyle mobilya ihracatından elde edilen katma değeri artırmak olduğunu belirteren Gürle, şöyle devam etti: "Uluslararası düzeyde sektörlerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyerek Güney Afrika’ya heyet programı gerçekleştiriyoruz. İhracatımızda yaşanan artışın istikrar kazanması ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla artarak devam etmesi için çalışmalarımıza ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yurtdışı pazarlama faaliyetlerimize önümüzdeki dönemde Aralık ayında İsrail ve 2024 başında Suudi Arabistan heyetleri ile hızlandıracağız.”

'Pazarda Türk markası tercih ediliyor'

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, şunları kaydetti: “2022 yılı Güney Afrika mobilya ithalat rakamlarına göre yüzde 50'lik pay ve 338 milyon dolar ile Çin açık ara liderken, Çin'i sırasıyla 46 milyon dolarla Polonya ve 34 milyon dolarla Almanya takip etti ve Türkiye ise 8,5 milyon dolar ile Güney Afrika’nın mobilya ithalatında 16’ıncı sırada yerini aldı. Türk markası ve Türkiye algısı son derece pozitif, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak biliyor. Pazarda Türk markası tercih ediliyor.”

19 milyon dolarlık üç proje

Güngör, şunları kaydetti: “Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2021 yılı sonu itibariyle 19 milyon dolar değerinde üç müteahhitlik projesi üstlenildi. Hızla kentleşen Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2030 yılına kadar nüfusun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar ve mekânsal planlama çözümlerine duyulan ihtiyacın, inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunmaya devam edeceği değerlendirilmekle birlikte, bu süreçte yapı ve inşaat malzemelerine talebin artması da öngörülüyor.”