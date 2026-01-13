Egeli otomotivciler sektör anayasası hazırlayacak

Ege Otomotiv Derneği (EGOD), sektörün du­ayen isimleri ve geçmiş dönem başkanlarının katılımıy­la düzenlenen özel toplantıda 2025 yılı faaliyetlerini değerlen­dirirken 2026 yılına dair stra­tejik öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Torun, 2025 yılının EGOD için sadece bir faaliyet takvimi değil, kurumsal dönüşü­mün başladığı bir dönem oldu­ğunu ifade etti.

Ankara’da kurulan karar masa­larında ve İzmir Ekonomik Kal­kınma Koordinasyon Kurulu gi­bi platformlarda sektörün en üst düzeyde temsil edilmesinin öne­mine dikkat çeken Torun, yeni dönemde mutlak otorite ve sür­dürülebilir gelecek temasıy­la ilerleyeceklerini söyledi. Tüm paydaşların katılımıyla bir sektör anayasası hazırlayacaklarını be­lirten EGOD Başkanı Torun, tica­rette güvenin yeniden tesis edil­mesi için etik kuralları yazılı hale getireceklerini ifade ederek, “Sek­törümüzde doğru yapanın kazan­dığı bir ekosistem hedefliyoruz. Üyelerimizi sadece parça alıp sa­tan tüccarlar olarak değil, insan­ların can ve mal güvenliğini sağ­layan lojistik çözüm ortakları ola­rak konumlandırıyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreçle­rini bizzat dernek bünyemizde yü­rüterek sektörün ehliyetini kendi elimizde tutacağız” dedi.

“Sektörel bir dayanışma sağlanmalı”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, küre­sel ve yerel ekonomik koşulların getirdiği zorlukların ancak birlik­telikle aşılabileceğini dile getirdi.

Otomotiv sektörünün İzmir ekonomisindeki lokomotif ro­lüne vurgu yapan Özpoyraz, fir­maların ölçek büyütmesi ve re­kabet gücünü koruması için or­taklık yapılarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan eko­nomik dalgalanmaların içinde barındırdığı fırsatlara odaklanıl­ması gerektiğini söyleyen Özpoy­raz, mevcut sıkıntıların sektö­rel bir dayanışma ile yeni kapılar açabileceğini ifade ederek, “Eko­nomik şartlar ne kadar zorlayı­cı olursa olsun, sektörümüzün önünde ciddi fırsatlar bulunmak­tadır. Bu potansiyeli gerçeğe dö­nüştürmek adına her alanda güç birliği yapmamız ve ortaklık kül­türüyle hareket etmemiz faydalı olacaktır” diye konuştu.

“Stratejik adaptasyon gerekiyor”

EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ ise Dünya ekonomisindeki volatilite ve döviz baskısı gibi unsurların otomotiv sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

2025 yılının beklendiği üzere zorlu bir seyir izlediğini hatırlatan İduğ, dijitalleşen ve dönüşen otomotiv dünyasında durumsal şartlara uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Sektör temsilcilerinin umudunu koruyarak ancak rasyonel adımlarla yola devam etmesi gerektiğini vurgulayan EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ, teknolojik dönüşümün gerekliliklerine dikkat çekerek, “Otomotiv sektörü, her şeye rağmen içinde bulunduğu değişim sürecini yönetmek zorundadır. Şartların gerektirdiği bu dönüşüm bazen zorlayıcı olsa da gelecekte ayakta kalabilmek için elzemdir. Umudumuzu kaybetmeden ama her zamankinden daha ihtiyatlı bir yaklaşımla ilerlemeliyiz” dedi.