Egeli otomotivciler sektör anayasası hazırlayacak
EGOD Başkanı Mehmet Torun, 2025 değerlendirmesi ve 2026 vizyonunu açıkladığı toplantıda; etik kuralların yazılı hale getirileceği, mesleki yeterlilik süreçlerinin dernek bünyesinde yürütüleceği ve sektörün ortak akılla yönetileceği bir “sektör anayasası” hazırlığına başladıklarını duyurdu.
Ege Otomotiv Derneği (EGOD), sektörün duayen isimleri ve geçmiş dönem başkanlarının katılımıyla düzenlenen özel toplantıda 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirirken 2026 yılına dair stratejik öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 2025 yılının EGOD için sadece bir faaliyet takvimi değil, kurumsal dönüşümün başladığı bir dönem olduğunu ifade etti.
Ankara’da kurulan karar masalarında ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi platformlarda sektörün en üst düzeyde temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Torun, yeni dönemde mutlak otorite ve sürdürülebilir gelecek temasıyla ilerleyeceklerini söyledi. Tüm paydaşların katılımıyla bir sektör anayasası hazırlayacaklarını belirten EGOD Başkanı Torun, ticarette güvenin yeniden tesis edilmesi için etik kuralları yazılı hale getireceklerini ifade ederek, “Sektörümüzde doğru yapanın kazandığı bir ekosistem hedefliyoruz. Üyelerimizi sadece parça alıp satan tüccarlar olarak değil, insanların can ve mal güvenliğini sağlayan lojistik çözüm ortakları olarak konumlandırıyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreçlerini bizzat dernek bünyemizde yürüterek sektörün ehliyetini kendi elimizde tutacağız” dedi.
“Sektörel bir dayanışma sağlanmalı”
İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, küresel ve yerel ekonomik koşulların getirdiği zorlukların ancak birliktelikle aşılabileceğini dile getirdi.
Otomotiv sektörünün İzmir ekonomisindeki lokomotif rolüne vurgu yapan Özpoyraz, firmaların ölçek büyütmesi ve rekabet gücünü koruması için ortaklık yapılarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan ekonomik dalgalanmaların içinde barındırdığı fırsatlara odaklanılması gerektiğini söyleyen Özpoyraz, mevcut sıkıntıların sektörel bir dayanışma ile yeni kapılar açabileceğini ifade ederek, “Ekonomik şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, sektörümüzün önünde ciddi fırsatlar bulunmaktadır. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek adına her alanda güç birliği yapmamız ve ortaklık kültürüyle hareket etmemiz faydalı olacaktır” diye konuştu.
“Stratejik adaptasyon gerekiyor”
EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ ise Dünya ekonomisindeki volatilite ve döviz baskısı gibi unsurların otomotiv sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
2025 yılının beklendiği üzere zorlu bir seyir izlediğini hatırlatan İduğ, dijitalleşen ve dönüşen otomotiv dünyasında durumsal şartlara uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Sektör temsilcilerinin umudunu koruyarak ancak rasyonel adımlarla yola devam etmesi gerektiğini vurgulayan EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ, teknolojik dönüşümün gerekliliklerine dikkat çekerek, “Otomotiv sektörü, her şeye rağmen içinde bulunduğu değişim sürecini yönetmek zorundadır. Şartların gerektirdiği bu dönüşüm bazen zorlayıcı olsa da gelecekte ayakta kalabilmek için elzemdir. Umudumuzu kaybetmeden ama her zamankinden daha ihtiyatlı bir yaklaşımla ilerlemeliyiz” dedi.